安倍晉三政府打出的“安倍經濟政策”，令社會各界的期望日漸高漲。

此政策在眾議院行將解散之際出爐，隨後，市場迅即呈現出日圓貶值、股價升高的局面。安倍首相應邀出席了日本經團連（日本經濟團體連合會）、經濟同友會和日本商工會議所三家經濟團體共同主辦的新年會，會場上擠滿了大約1,700名與會者，比上一年多出100餘人。然而還很難預言，日本能藉此經濟政策，不負眾望，擺脫長達20年的通貨緊縮之苦。

經濟政策“三把火”：貨幣寬鬆舉措、財政政策、經濟成長戰略

安倍經濟政策祭出了“三把火”，即大膽的貨幣寬鬆舉措、靈活的財政政策以及促進民間投資的經濟成長戰略。

首先，安倍提出了通貨膨脹目標，並且明確表示，將持續實施貨幣寬鬆舉措直至達成這一目標，以期提高對今後經濟向好的期待。由於實現這一期待需要花費一定的時間，故日本政府擬通過2012年度的補充預算和2013年度原定預算，積極對公共事業等進行財政政策，以期在這一期間內推動經濟成長。進而，擬通過6月份制定的經濟成長戰略，調動民間投資的積極性，促使牽引景氣的引擎作用有政府轉向民間。此所謂試圖以“三段式火箭”擺脫長期通貨緊縮局面。

在這三把火中，安倍首相最予重視的是大膽的貨幣寬鬆舉措。他在眾議院選舉時提出的施政綱領中寫入了物價上漲指數2%的“物價目標”，明確表示擬簽訂日本政府與日本銀行（央行）間“政策協定”的意向。進而，安倍在眾議院選舉獲勝後、就任首相之前的記者採訪中表示，央行若不回應物價上漲指數2%的通貨膨脹目標，則會通過“修改央行法簽訂政策協定，以設定通貨膨脹目標。 ”

出於苦澀經驗，執著於貨幣寬鬆政策

安倍首相如此執意實施貨幣寬鬆舉措，源於他在2006年3月小泉純一郎內閣擔任官房長官時的苦澀經驗。

作為官房長官，他強調“緩慢的通貨緊縮仍在繼續這一認識沒有改變。政府與央行將齊心合力，調動所有政策予以應對”，但就在這一過程中，央行卻決定解除了自2001年3月實施的金融量化寬鬆政策。

繼而，央行又於2006年7月解除了零利率政策，並於第1次安倍內閣啟動後的2007年2月斷然上調了利率。安倍首相身邊的有關人員透露，“首相有這樣一種念頭，即當時如果不急於解除貨幣寬鬆舉措的話，那麼就能夠擺脫通貨緊縮局面了。”

僅憑金融政策，無法克服通貨緊縮

但是，即便按照首相的設想實施大膽的貨幣寬鬆舉措，也未必真的能夠使景氣好轉，因為還並存著副作用。比如說，日圓貶值對製造業來說眼下是有利的，但是，由於核電廠的停運，在進口液化天然氣（LNG）等以維持電力供應的狀態下，日圓貶值將帶來進口成本的擴大，早晚會以提高電價的形式，反作用於製造業。

最重要的是必須再次認識到，僅憑金融政策是不能克服通貨緊縮的。與財政政策、經濟成長戰略一起，同時點燃這三把火，才有希望看到擺脫通貨緊縮局面的前景。

不是簡單地把責任推給央行，政府與央行應成為一架戰車的左右兩輪，共同解決通貨緊縮問題。這才是人們所期待的“政策協定”。