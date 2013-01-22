安倍晋三政府打出的“安倍经济政策”，令社会各界的期望日渐高涨。

此政策在众议院行将解散之际出炉，随后，市场迅即呈现出日元贬值、股价升高的局面。安倍首相应邀出席了日本经团连、经济同友会和日本商工会议所三家经济团体共同主办的新年会，会场上挤满了大约1700名与会者，比上一年多出100余人。然而还很难预言，日本能借此经济政策，不负众望，摆脱长达20年的通缩之苦。

经济政策“三把火”： 货币宽松举措、财政政策、经济增长战略

安倍经济政策祭出了“三把火”，即大胆的货币宽松举措、灵活的财政政策以及促进民间投资的经济增长战略。

首先，安倍提出了通货膨胀目标，并且明确表示，将持续实施货币宽松举措直至达成这一目标，以期提高对今后经济向好的期待。由于实现这一期待需要花费一定的时间，故日本政府拟通过2012年度的补充预算和2013年度原定预算，积极对公共事业等进行财政政策，以期在这一期间内拉动经济增长。进而，拟通过6月份制定的经济增长战略，调动民间投资的积极性，促使牵引景气的引擎作用有政府转向民间。此所谓试图以“三级火箭”摆脱长期通缩局面。

在这三把火中，安倍首相最予重视的是大胆的货币宽松举措。他在众议院选举时提出的施政纲领中写入了物价上涨指数2%的“物价目标”，明确表示拟签订日本政府与日本银行（央行）间“政策协定”的意向。进而，安倍在众议院选举获胜后、就任首相之前的记者采访中表示，央行若不回应物价上涨指数2%的通货膨胀目标，则会通过“修改央行法签订政策协定，以设定通胀目标。”

出于苦涩经验，执着于货币宽松政策

安倍首相如此执意实施货币宽松举措，源于他在2006年3月小泉纯一郎内阁担任官房长官时的苦涩经验。

作为官房长官，他强调“缓慢的通货紧缩仍在继续这一认识没有改变。政府与央行将齐心合力，调动所有政策予以应对”，但就在这一过程中，央行却决定解除了自2001年3月实施的金融量化宽松政策。

继而，央行又于2006年7月解除了零利率政策，并于第1次安倍内阁启动后的2007年2月断然上调了利率。安倍首相身边的有关人员透露，“首相有这样一种念头，即当时如果不急于解除货币宽松举措的话，那么就能够摆脱通缩局面了。”

仅凭金融政策，无法克服通缩

但是，即便按照首相的设想实施大胆的货币宽松举措，也未必真的能够使景气好转，因为还并存着副作用。比如说，日元贬值对制造业来说眼下是有利的，但是，由于核电站的停运，在进口液化天然气（LNG）等以维持电力供应的状态下，日元贬值将带来进口成本的扩大，早晚会以提高电价的形式，反作用于制造业。

最重要的是必须再次认识到，仅凭金融政策是不能克服通缩的。与财政政策、经济增长战略一起，同时点燃这三把火，才有希望看到摆脱通缩局面的前景。

不是简单地把责任推给央行，政府与央行应成为一架战车的左右两轮，共同解决通缩问题。这才是人们所期待的“政策协定”。