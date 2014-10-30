據氣象部門預測，2014年夏天，太平洋赤道區域至南美秘魯沿岸的廣闊海域將發生聖嬰現象（ENSO），海面水溫高於往年；東日本地區恐怕氣溫會偏低。因氣象異常導致的災害損失連年在世界各地頻繁發生。正因如此，「天氣預報」已成為日常生活中不可或缺的存在。日本的氣象觀測起始於1875年6月，今年已迎來了140週年。為紀念氣象觀測，日本還將6月1日定為「氣象紀念日」。

最早的氣象臺設在東京的虎門

最早的用於觀測的氣象臺，設置在當時的內務省地理局所在地內，即現在的東京都港區虎門大倉飯店附近（舊稱赤坂葵町）。參與建設的是兩位受聘於明治政府的英國測量工程師，從氣象臺建設到觀測開始，花費了大約5年時間。但是，觀測儀器設置地被四周傾斜度極大的地勢環繞，這樣的選址，在現今是不可想像的。

東京氣象臺最初製作天氣圖是在1883年3月1日，之後每天印刷發放，並於第二年開始發布全國天氣預報。

131年前日本最早的天氣預報文稿是這樣的：「全國普遍風向不一，天氣易變而多雨。」可以看出，其內容非常含糊不可靠。這也難怪，初期的天氣圖，觀測點少，所以也實屬無可奈何。

降水預報準確率達85%

天氣預報中最令人關注的是下雨。降水機率表示的，是「一定時間內，1mm以上的降雨機率。」不過，就降水而言，它是持續的還是間斷的則未加區分。

這個降水機率的預報準確率，據氣象廳2013年發布的資料，從全國範圍來看，「降水有無」的準確性平均達到85%的水準，據稱近20年來準確度提高了5％左右。

一週降水預報，雖然每天早上的電視或報紙的天氣預報中沒有介紹，但你可以在氣象廳的主頁上看到。它對當天的天氣預報及之後5天的降水情況，分「A、B、C」三個等級做了預測，但3天後的預報準確率會有所下降，因而以數值預報方式進行預測。此外，未來1個月及3個月的預報，由於準確度較差，因而往往避免肯定式的表現，「與往年相同」、「偏低」、「偏高」等情況，常用百分率形式公布。

刊載的圖表，顯示的是東京地區過去29年的「預報準確度」，最新資訊預定於2015年1月30日前後更新。

東京平均氣溫的上升率，為世界平均的三倍

與此同時，人們對全球暖化及受其影響而出現的氣象異常也給予了極大關心。氣象廳氣象研究所的山本哲在報告中稱，東京觀測點的年均氣溫（1981年－2010年的平均標準值）上升率，是世界平均的3倍，並認為其主要原因在於「都市化」的發展。（編註：根據山本哲2013年11月20日在日本氣象學會秋季大會上的報告）

過去29年的天氣預報準確度（東京地區）