据气象部门预测，2014年夏天，太平洋赤道区域至南美秘鲁沿岸的广阔海域将发生厄尔尼诺现象，海面水温高于往年；东日本地区恐怕气温会偏低。因气象异常导致的灾害损失连年在世界各地频繁发生。正因如此，“天气预报”已成为日常生活中不可或缺的存在。日本的气象观测起始于1875年6月，今年已迎来了140周年。为纪念气象观测，日本还将6月1日定为“气象纪念日”。

最早的气象台设在东京的虎门

最早的用于观测的气象台，设置在当时的内务省地理局所在地内，即现在的东京都港区虎门大仓饭店附近（旧称赤坂葵町）。参与建设的是两位受聘于明治政府的英国测量工程师，从气象台建设到观测开始，花费了大约五年时间。但是，观测仪器设置地被四周倾斜度极大的地势环绕，这样的选址，在现今是不可想象的。

东京气象台最初制作天气图是在1883年3月1日，之后每天印刷发放，并于第二年开始发布全国天气预报。

131年前日本最早的天气预报文稿是这样的：“全国普遍风向不一，天气易变而多雨。”可以看出，其内容非常含糊不可靠。这也难怪，初期的天气图，观测点少，所以也实属无可奈何。

降水预报准确率达85%

天气预报中最令人关注的是下雨。降水概率表示的，是“一定时间内，一毫米以上的降雨概率。”不过，就降水而言，它是持续的还是间断的则未加区分。

这个降水概率的预报准确率，据气象厅2013年发布的资料，从全国范围来看，“降水有无”的准确性平均达到85%的水平，据称近二十年来准确度提高了5％左右。

一周降水预报，虽然每天早上的电视或报纸的天气预报中没有介绍，但你可以在气象厅的主页上看到。它对当天的天气预报及之后五天的降水情况，分“A、B、C”三个等级做了预测，但三天后的预报准确率会有所下降，因而以数值天气预报方式进行预测。此外，未来一个月及三个月的预报，由于准确度较差，因而往往避免肯定式的表现，“与往年持平”、“偏低”、“偏高”等情况，常用百分率形式公布。

刊载的图表，显示的是东京地区过去29年的“预报精确度”，最新信息预定于2015年1月30日前后更新。

东京平均气温的上升率，为世界平均的三倍

与此同时，人们对全球变暖及受其影响而出现的气象异常也给予了极大关心。气象厅气象研究所的山本哲在报告中称，东京观测点的年均气温（1981年-2010年的平均标准值）上升率，是世界平均的三倍，并认为其主要原因在于“都市化”的发展。（编注：根据山本哲2013年11月20日在日本气象学会秋季大会上的报告）

过去29年的天气预报准确度（东京地区）