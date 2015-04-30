3月31日，東京都澀谷區議會通過一項條例，承認共同生活的同性伴侶「相當於婚姻關係」並發給證書。

「伴侶制度」賦予「同性婚姻」或同性伴侶相當於夫妻的權利，目前導入該制度的國家在不斷增加。而這次澀谷區的舉措，則開創了日本國內正式承認同性婚姻之先河。對此，除了東京都世田谷區區長保坂展人對導入同樣的制度表示出積極姿態之外，東京都知事和橫濱市市長也正面評價了澀谷區的這一舉措，今後可能會在一定程度上對其它地方政府的決策產生影響。

尊重性少數人群的人權

澀谷區此次制定的條例名稱為《推進建設尊重男女平等和多樣化社會的條例》，聲稱要「推進建設一個尊重（同性戀或性別認同障礙等）性少數群體人權的社會」，對於區內的同性伴侶居民，澀谷區可以發給承認其相當於婚姻關係的「伴侶證明」。

領到「伴侶證明」的同性伴侶，例如在申請入住區營住宅時，可視為一個家庭來對待；同時要求區內的居民和企業，必須最大限度地尊重同性伴侶的這種「相當於婚姻的關係」，公平對待。如果發生侵犯同性伴侶權益的事件，區政府將對當事者或團體進行指導，提出建議並要求改正。對於那些惡意侵權的當事者或團體，區政府保留將其公諸於眾的權利。

有資格獲取該證書的，是居住在澀谷區內的20歲以上的同性伴侶，而且作為前提條件，雙方要提交互以對方為保護人的公證書。

日本此前從未有過正式承認性少數群體伴侶關係的制度，當事者不僅要面對周圍的偏見，還不被當作「一家人」對待，處境十分艱難。諸如伴侶生病住院做手術時被禁止在場陪伴，婚禮顧問公司拒絕為他們舉辦婚禮等，都是廣為人知的典型例子。有時同性伴侶租借房子也會遇到困難。

在學校開展「早期啟發教育」

電通綜研2012年針對大約7萬人開展的一項調查(*1)顯示，5.2%的受訪者認為自己屬於性少數群體（LGBT，即女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者或變性者），而且其中六成以上者都表示在日常生活中感到「生存艱難」。

尊重社會多樣性和性少數群體的人權，承認同性婚姻和伴侶制度的國家和地區如下所示，總體上以歐美為中心範圍在逐漸擴大。去年7月，澀谷區為制定條例，成立了由律師、有關專家以及區政府官員等8人組成的委員會，通過直接和性少數者的對話交流，認識到同性伴侶的權利保護和男女平等同樣重要。

3月2日，澀谷區區長桑原敏武在區議會全體大會上做施政報告時強調，在社會的全球化發展進程中，「我們要致力於建設一個更加寬容的社會，關愛他人並包容和接受文化的多樣性」。「聽說有的性少數者的孩子們在學校裏遭受冷遇，導致出現想輕生自殺或逃學曠課的情況。因此，有必要讓孩子們儘早認識到性取向的多樣性，使學生們尊重自我並增強自信心」，區長表達了希望學校也能予以積極配合的意向。

承認伴侶制度、同性婚姻的國家和地區

伴侶 同性婚姻 1 芬蘭 荷蘭 2 格陵蘭 比利時 3 德國 西班牙 4 盧森堡 挪威 5 義大利 瑞典 6 聖馬利諾 葡萄牙 7 安道爾 冰島 8 斯洛維尼亞 丹麥 9 瑞士 法國 10 列支敦斯登 南非 11 捷克 阿根廷 12 愛爾蘭 加拿大 13 哥倫比亞 紐西蘭 14 委內瑞拉 烏拉圭 15 厄瓜多 英國 16 澳洲（部分州） 巴西 17 以色列 美國（部分州） 18 匈牙利 墨西哥（部分地區） 19 奧地利 愛沙尼亞（2016年起） 20 克羅埃西亞 21 曼島 22 澤西島 23 直布羅陀 24 馬爾他 25 愛沙尼亞

來源：澀谷區議會資料

要真正導入同性婚姻和伴侶制度，必須有國家層面的判斷。而日本的現狀是，中央政府和國會幾乎沒有任何推進此項工作的舉動。

創意城市需要「多樣性」

在澀谷區議會上第一個提出導入同性伴侶制度的，是無黨派區議員長谷部健（42歲）。那是在2012年6月，當時區長答辯稱「研究研究」。據說，之後有其他議員也開始建議要求導入該制度，促使區政府改變態度，轉向了「積極商討」。

長谷部曾在廣告公司工作，後創辦了一家應對垃圾問題的NPO（非營利組織），在當地開展活動，並於2003年當選為區議會議員。他說，「在NPO一起工作的夥伴中有人是LGBT，我了解到了他們的苦惱，因此開始認真地考慮這個問題。在國外，（同性伴侶）是很正常的事情，所以我覺得消除人們觀念上的障礙，承認多樣性，讓同性伴侶能自然而然地為社會接受就好了。」

澀谷區人口約20萬人，擁有表參道、原宿、代官山、廣尾等多個流行時尚街區。這裏雲集了名牌服飾等時裝店及其辦事處、美容店等，長久以來就是青少年文化發源傳播的中心地區，著名的有竹之子族(*2)、個性設計師品牌熱(*3)以及澀谷休閒時裝(*4)、澀谷風格流行音樂和Club文化等。

但是，也有人批評澀谷的「文化傳播能力」比以前減弱了。長谷部也是對此抱有危機感的人士之一，他回顧道：「有創意的街區，最關鍵的是要具有孕育新文化的多樣性。從這個意義上，我當時覺得澀谷區必須先行一步，著手建立伴侶制度。」

澀谷區的舉動，傳統價值觀上打開了一個缺口。東京都世田谷區議員上川禮，是日本第一位公開承認自己有性別認同障礙的地方議員。她評價說：「以前人們無視性少數群體的存在，現在能得到正式承認，這是一大進步。0和1是有很大不同的。」公開自己是男同性戀者並主張日本也應承認同性婚姻的前東京都豐島區議員石川大我說：「日本人極其討厭沒有先例的東西，現在澀谷區的舉措終於為社會提供了先例。一般市民的反應總體上是肯定的，我期待日本在同性戀者權利問題上能夠取得巨大進步。」

標題圖片：在「東京彩虹驕傲節」上參加遊行的人們，宣傳性取向存在的多樣性2012年4月29日，東京都澀谷區（提供：Aflo）