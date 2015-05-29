31 марта муниципальная ассамблея района Сибуя утвердила положение, согласно которому в районе признается сожительство однополых пар как отношения, «эквивалентные браку», и будут выдаваться документы, подтверждающие такие отношения.

Хотя однополые браки и гражданские союзы получают сравнимый юридический статус во все большем количестве стран по всему миру, инициатива властей района Сибуя является первой попыткой подобного рода, сделанной правительственным органом Японии. Похожие планы уже были анонсированы мэром соседнего района Сэтагая Хосакой Нобуто и получили позитивную оценку мэра Токио Масудзоэ Ёити и мэра Йокогамы Хаяси Фумико. Вероятнее всего, другие местные администрации вскоре последуют этому примеру.

Поддержка прав сексуальных меньшинств

Официальные лица Сибуя определили цель предлагаемой схемы как «поддержку равенства полов в обществе, где уважают разнообразие». Выдача документов, предварительно названных патонасиппу сомэи (сертификат о партнерстве), должна продемонстрировать уважение к правам сексуальных меньшинств.

Пары, признанные по данной схеме, получат право считаться семьей в различных ситуациях, включая запросы на муниципальное жилье. Местным жителям и бизнесменам также будет рекомендовано относиться к таким парам внимательно и справедливо, уважая их отношения, которые равноценны браку. В случае нарушения прав таких пар власти района получат право вмешиваться на уровне советов и рекомендаций; если нарушения окажутся серьезными, у района есть право публично огласить ответственных за нарушение.

Сертификаты будут выдаваться однополым парам старше 20 лет, проживающим в районе Сибуя. Пара должна будет представить нотариально заверенный договор о взаимной опеке.

До сегодняшнего дня в Японии не существовало официального признания пар, относящихся к сексуальным меньшинствам. Таким парам приходилось сталкиваться с целым рядом проблем – от предрассудков на индивидуальном уровне до отказов в привилегиях, которые доступны обычным парам, например в полном доступе к госпитализированному партнеру. Свадебные залы отказывали однополым парам в проведении церемоний. Возникали сложности и при попытках снять дом или квартиру вместе.

Стремление создать толерантное общество

В 2012 году, согласно результатам опроса исследовательского института компании «Дэнцу», охватившего около 70 000 человек, 5,2% респондентов указали на свою принадлежность к сексуальным меньшинствам (лесбиянкам, геям, бисексуалам или трансгендерам/транссексуалам). Из них свыше 60% заявили, что испытывают ежедневные трудности, связанные с их сексуальностью.

Как видно из нижеприведенного списка, достаточно большое количество стран и других административно-территориальных образований, в основном на Западе, из уважения к разнообразию и правам сексуальных меньшинств, приняли решение предоставить однополым парам право вступать в браки или заключать гражданские союзы. В июле 2014 года район Сибуя собрал комитет юристов, экспертов и представителей местной власти, состоящий из 8 человек, чтобы составить предложение для законодательства. После ряда дискуссий с представителями сексуальных меньшинств, группа пришла к выводу, что помимо полового равенства, важным вопросом остается также защита прав однополых пар.

В программной речи на пленарном заседании муниципальной ассамблеи района Сибуя, прошедшей 2 марта, мэр Кувахара Тоситакэ подчеркнул, что во всё более космополититизирующемся обществе важное значение приобретает «стремление создать толерантное общество, где люди относятся друг к другу с вниманием и уважают культурное разнообразие». В ответ на сведения о молодых людях, отказывающихся ходить в школу и доведенных до мыслей о самоубийстве преследованиями, которым они подвергались в школе из-за их сексуальности, он сказал: «Чтобы организовать массовое просвещение по вопросам сексуального разнообразия и поддержать позитивную самооценку, нам нужно действовать быстро». Мэр сказал, что рассчитывает на сотрудничество школ в этом вопросе.

Однополые браки и гражданские союзы в мире

Гражданские союзы 1 Финляндия 2 Гренландия 3 Германия 4 Люксембург 5 Италия 6 Сан-Марино 7 Андорра 8 Словения 9 Швейцария 10 Лихтенштейн 11 Чешская Республика 12 Ирландия 13 Колумбия 14 Венесуэла 15 Эквадор 16 Австралия (некоторые штаты) 17 Израиль 18 Венгрия 19 Австрия 20 Хорватия 21 Остров Мэн 22 Джерси 23 Гибралтар 24 Мальта 25 Эстония

Однополый брак 1 Нидерланды 2 Бельгия 3 Испания 4 Норвегия 5 Швеция 6 Португалия 7 Исландия 8 Дания 9 Франция 10 Южная Африка 11 Аргентина 12 Канада 13 Новая Зеландия 14 Уругвай 15 Британия 16 Бразилия 17 Соединённые Штаты Америки (некоторые штаты) 18 Мексика (некоторые штаты) 19 Эстония (с 2016 года)

Информация предоставлена районом Сибуя

Любое полноценное движение в сторону признания однополых браков или гражданских союзов, естественно, потребует действий на общенациональном уровне. В настоящий момент, однако, и в администрации, и в парламенте практически отсутствуют признаки такого движения.

Разнообразие порождает творчество

Первые сведения о том, что район Сибуя готовит признание однополых пар, сообщил независимый член ассамблеи Хасэбэ Кэн в июне 2012 года. Мэр Кувахара поначалу ответил уклончиво, сказав только, что в районе изучают этот вопрос. Но когда под предложением подписались другие законодатели, отношение администрации района стало более позитивным.

Сделав карьеру в области рекламы, Хасэбэ основал Green Bird – некоммерческую организацию, целью которой было решение местных проблем с мусором. В 2003 году он был избран членом ассамблеи. «В период, когда я занимался своей некоммерческой организацией, у меня было несколько коллег-геев. Узнав о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, я действительно задумался. В других странах однополые пары не считаются чем-то необычным, и я подумал, что и нам хорошо бы преодолеть свои мелкие предрассудки в этом вопросе, начать уважать разнообразие и позволить таким парам стать обычным делом на наших улицах».

Население района Сибуя составляет около 200 000 человек. Он включает такие модные места как Омотэсандо, Хараюку, Дайканияма и Хироо, где сконцентрированы магазины, торгующие брендовыми товарами и одеждой. В районе также очень много салонов красоты и офисов домов моды. История района, ставшего лидером моды для японской молодежи, берет начало в середине 70-х – эпохе кричаще одетых молодых людей, танцевавших в линию, которых называли такэноко-дзоку (племя побегов бамбука). В 1990-е здесь был эпицентр взрывного интереса к домашним модным брендам, получившего известность как «бум ДП-брендов» (ДП – сокращение от «дизайнеры и персонажи»), наравне со стилем Сибу-кадзи (Сибуя кэжуал) и клубной музыкой Сибуя.

Однако есть и те, кто считает, что способность Сибуя быть движущей силой молодежной культуры в последнее время снизилась. Хасэбэ тоже ощущает эту угрозу и заявляет: «Одним из ключевых факторов существования креативного пространства является разнообразие, необходимое для формирования новых культурных движений. Это еще одна причина, по которой я подумал, что Сибуя должен стать первым районом, признавшим отношения однополых пар».

Решение, принятое в районе Сибуя, означает отход от превалирующего в Японии отношения к сексуальным меньшинствам. Камикава Ая, ставшая первым в Японии публичным официальным лицом, открыто признавшим трансгендерность, когда ее избрали в муниципальную ассамблею района Сэтагая в мае 2003 года, прокомментировала: «Это однозначный прогресс, что люди, существование которых до настоящего времени игнорировалось, получают официальное признание. Между нулем и единицей огромная разница».

Исикава Таига, бывший член муниципальной ассамблеи района Тосима (апрель 2011 – декабрь 2014 гг.), открытый гей, призывает к легализации гей-браков в Японии: «У японцев есть тенденция сопротивляться действиям, не имеющим прецедентов. Но это [решение Сибуя] и есть прецедент. Отклик широкой общественности был очень позитивным, поэтому я очень надеюсь на прогресс в отношении прав геев в этой стране».

Фотография к заголовку: Праздник разнообразия на гей-параде Rainbow Pride в Сибуя 29 апреля 2012 года. (© Aflo)

(Оригинал статьи на японском языке опубликован 26 марта 2015 г.)