為期三天的海上防務會議及軍備展，於5月13日在橫濱國際和平會議場（Pacifico Yokohama）舉行。英國民營企業MAST Communications承辦了此次名為「The MAST Asia 2015」的活動，稱有關安全防衛的國際會議及軍貿展還是首次在日本舉辦。

出席這次活動的，包括政府有關人士及軍人在內的代表團人數約1,000人，參觀人數達2,000人規模，同時在3,000m2的展廳裡，參展民營公司及政府機關濟濟一堂，多達100餘家，反映出安倍晉三政權推進「積極和平主義」的最新動向，表明了國內外對日本軍備產業和技術的關注度之高。

MAST的代表艾奇（Warren Edge）在會議開幕前一天接受nippon.com採訪時，以略帶緊張的口吻說道：「這項成果卓著的活動終於可以在日本舉辦了，我為此感到十分興奮。」

原防衛大臣森本敏以大會主席身分宣布會議開幕。在接下來的致辭中，他強調了海洋資源和海上貿易的重要性，並在此基礎上表態說「對大規模填海拓地等改變現狀，導致緊張局勢升級的單方行動感到憂慮」，對中國在南支那海（日本對南海的稱呼——譯註）進行填海作業表示擔憂。他還說：「堅決反對訴諸武力或以武力相威脅，強行聲張領土主權的行為。」

自衛隊的海上幕僚長武居智久、美國第七艦隊司令湯瑪斯（Robert Thomas）等，也就亞太地區軍事形勢等做了主旨發言，隨後，分成各個專業小組，由海上、海中（水下）、航空及宇宙等各領域的專家做了演示報告，並開放了展臺。

海陸救難飛行艇、蒼龍級潛艇

MAST稱，日本的13家主要軍工企業均參加了此次軍事裝備展。其中，新明和工業公司通過模型和錄影介紹了海陸兩用救難飛行艇「US－2」，據稱它可在浪高3m的水面起降，具有世界最高性能。印度對此飛行艇表示出濃厚的興趣。駐日印度商業會議所作為該國政府與新明和公司的協調窗口，其事務局長Tharminder Singh參觀了展覽，高度評價「US－2」飛行艇性能可靠值得信賴。

展覽會上還展出了蒼龍級潛艇模型，這是澳洲有意進口的海上自衛隊的最新型常規潛艇（柴電動力潛艇）。水中排水量4,200t的大型潛艇，由三菱重工業公司和川崎重工業公司每年交替建造並提供給海上自衛隊。

安倍政府在2014年4月的內閣會議上通過了「防衛裝備轉移三原則」，以此取代了以往武器出口僅限於美國的「武器出口三原則」,一改既有方針，在一定條件下為武器裝備出口大幅鬆綁。上述潛艇、飛行艇有望成為第一大宗軍貿出口交易。

中國崛起，日本的作用備受期待

中國在東支那海（日本對東海的稱呼——譯註）圍繞尖閣諸島（釣魚臺——譯註）主權問題與日本對峙；同時又對近90％的南支那海宣誓主權，並在該海域加快進行岩礁填海拓地工程。據稱岩礁上正在建造軍用飛機跑道，中國在該海域的潛在軍事實力迅速提升，與聲索國（Claimant Country）菲律賓等鄰國之間的緊張關係不斷加劇。

針對中國的這種舉動，與日本同為同盟關係的美國和菲律賓最近舉行了大規模聯合軍事演習。日本也在本月派出兩艘海上自衛隊護衛艦，在馬尼拉西部海域與菲律賓的一艘護衛艦共同進行了首次聯合訓練。

國會在討論新安保法制，正要從應對「周邊事態」向重視應對無地理上限制的「重要影響事態」方向轉變。日美兩國於上個月就新的《日美防衛合作指針》達成一致。兩國宣稱，在這個指針下，「設置一個隨時可以利用的涉及政府整體的同盟協調配合機制，使得從平時到發生突發事件的所有階段，『無縫』合作均成為可能」（外相、防相聯合聲明）。同時強調，還將「在維和活動、海洋安全保障及後方支援等全球按全保障領域做出更大的貢獻」。

因此，萬一中國和近鄰各國發生衝突、出現緊急事態之際，在對美國進行後方支援等方面，或期待日本從中發揮某些作用，這樣的可能性似將增加。

撰文：nippon.com編輯部 杉本等

標題圖片：救難飛行艇「US－2」展臺，印度正考慮進口