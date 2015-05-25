为期三天的海上防务会议及军备展，于5月13日在横滨国际和平会议场（Pacifico Yokohama）举行。英国私营企业MAST Communications承办了此次名为“The MAST Asia 2015”的活动，称有关安防的国际会议及军贸展还是首次在日本举办。

出席这次活动的，包括政府有关人士及军人在内的代表团人数约1000人，参观人数达2000人规模，同时在3000平方米的展厅里，参展私营公司及政府机关济济一堂，多达100余家，反映出安倍晋三政权推进“积极和平主义”的最新动向，表明了国内外对日本军备产业和技术的关注度之高。

MAST的代表沃伦・埃奇在会议开幕前一天接受nippon.com采访时，以略带紧张的口吻说道：“这项成果卓著的活动终于可以在日本举办了，我为此感到十分兴奋。”

原防卫大臣森本敏以大会主席身份宣布会议开幕。在接下来的致辞中，他强调了海洋资源和海上贸易的重要性，并在此基础上表态说“对大规模填拓等改变现状，导致紧张局势升级的单方行动感到忧虑”，对中国在南支那海（日本对南海的称呼——译注）进行填海作业表示担忧。他还说：“坚决反对诉诸武力或以武力相威胁，强行声张领土主权的行为。”

自卫队的海上幕僚长（相当于海军总司令——译注）武居智久、美国第七舰队司令罗伯特・托马斯等，也就亚太地区军事形势等做了主旨发言，随后，分成各个专业小组，由海上、海中（水下）、航空及宇宙等各领域的专家做了演示报告，并开放了展台。

海陆救难飞行艇、苍龙级潜艇

MAST称，日本的13家主要军工企业均参加了此次军事装备展。其中，新明和工业公司通过模型和录像介绍了海陆两用救难飞行艇“US－2”，据称它可在浪高3米的水面起降，具有世界最高性能。印度对此飞行艇表示出浓厚的兴趣。驻日印度商业会议所作为该国政府与新明和公司的协调窗口，其事务局长Tharminder Singh参观了展览，高度评价“US－2”飞行艇性能可靠值得信赖。

展览会上还展出了苍龙级潜艇模型，这是澳大利亚有意进口的海上自卫队的最新型常规潜艇（柴电动力潜艇）。水中排水量4200吨的大型潜艇，由三菱重工业公司和川崎重工业公司每年交替建造并提供给海上自卫队。

安倍政府在2014年4月的内阁会议上通过了“防卫装备转移三原则”，以此取代了以往武器出口仅限于美国的“武器出口三原则”,一改既有方针，在一定条件下为武器装备出口大幅松绑。上述潜艇、飞行艇有望成为第一大宗军贸出口交易。

中国崛起，日本的作用备受期待

中国在东支那海（日本对东海的称呼——译注）围绕尖阁诸岛（钓鱼岛——译注）主权问题与日本对峙；同时又对近90％的南支那海宣誓主权，并在该海域加快进行岩礁填拓工程。据称岩礁上正在建造军用飞机跑道，中国在该海域的潜在军事实力迅速提升，与声索国菲律宾等邻国之间的紧张关系不断加剧。

针对中国的这种举动，与日本同为同盟关系的美国和菲律宾最近举行了大规模联合军事演习。日本也在本月派出两艘海上自卫队护卫舰，在马尼拉西部海域与菲律宾的一艘护卫舰共同进行了首次联合训练。

国会在讨论新安保法制，正要从应对“周边事态”向重视应对无地理上限制的“重要影响事态”方向转变。日美两国于上个月就新的《日美防卫合作指针》达成一致。两国宣称，在这个指针下，“设置一个随时可以利用的涉及政府整体的同盟协调配合机制，使得从平时到发生突发事件的所有阶段，‘无缝’合作均成为可能”（外相、防相联合声明）。同时强调，还将“在维和活动、海洋安全保障及后方支援等全球安保领域做出更大的贡献”。

因此，万一中国和近邻各国发生冲突、出现紧急事态之际，在对美国进行后方支援等方面，或期待日本从中发挥某些作用，这样的可能性似将增加。

撰文：nippon.com编辑部 杉本等

标题图片：救难飞行艇“US－2”展台，印度正考虑进口