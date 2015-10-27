負責調查東芝會計違規問題的第三方委員會（委員長：東京最高檢察院前檢察長上田廣一）於7月20日發布了調查報告書，斷定東芝「在經營判斷上進行了違規的會計處理」。這導致歷代3任社長引咎辭職，演變成了東芝創業以來的最大危機。作為日本具有代表性的一家大企業，東芝曝出的虛報利潤醜聞在國內外引起了軒然大波。

歷代3任社長辭職道歉

調查報告公布次日，也就是21日，東芝宣布：因牽涉會計違規處理問題，最近10年在任的3位社長（田中久雄社長、佐佐木則夫副會長、西田厚聰顧問）已於當日辭職。包括社長和被認為涉嫌違規操作的董事在內，已有8名辭職，達到全體16名董事的半數，出現了一種前所未有的事態。

室町正志會長將暫時兼任社長一職，力求革新東芝的經營體制。新的管理團隊人選將在8月中旬之前敲定，並於9月召開臨時股東大會徵求意見，而今後的形勢不容樂觀。佐佐木副會長在21日當天還辭去了經團聯副會長和政府產業競爭力會議民間議員等公職。

田中社長在記者會上道歉稱「將嚴肅對待本次報告書指出的問題，向包括股東在內的所有權益相關方致以歉意」，並回答了記者提問。他表示「將通過加快業務項目的集中與篩選等方式來推進業務結構改革，並將通過出售公司持有的有價證券和不動產等方式來確保資金計劃萬無一失」。

虛報1,562億利潤，偽裝業績復甦

東芝是日本第二大綜合電氣機械企業，並銷售額高達6兆5,000億日圓。這家誕生了多位經團聯會長的知名企業到底怎麼了？

東芝會計違規處理問題是到了2015年才曝光的。證券交易監督委員會對其基礎建設業務相關會計處理進行調查後，於4月初首次公布其存在會計違規問題。此後，發現會計違規問題的範圍擴大到了電視、半導體和電腦等業務領域，導致東芝股價發生暴跌。5月中旬，田中社長在記者會上致歉，第三方委員會成立。

據已經公布的第三方委員會報告書顯示，在2008財年到2014財年4～12月的大約7年時間內，東芝一直在實施會計違規處理，虛報利潤額高達1,562億日圓。其間，包括公司決策層的直接指示在內，明顯存在有組織的參與行為，對象幾乎涉及從基礎建設部門到電視、電腦等主要部門的所有業務領域。報告還指出東芝採用了對監查法人隱瞞事實等巧妙手段。