负责调查东芝会计违规问题的第三方委员会（委员长：东京最高检察院前检察长上田广一）于7月20日发布了调查报告书，断定东芝“在经营判断上进行了违规的会计处理”。这导致历代三任社长引咎辞职，演变成了东芝创立以来的最大危机。作为日本具有代表性的一家大企业，东芝曝出的虚报利润丑闻在国内外引起了轩然大波。

历代三任社长辞职道歉

调查报告公布次日，也就是21日，东芝宣布：因牵涉会计违规处理问题，最近10年在任的三位社长（田中久雄社长、佐佐木则夫副会长、西田厚聪顾问）已于当日辞职。包括社长和被认为涉嫌违规操作的董事在内，已有8名辞职，达到全体16名董事的半数，出现了一种前所未有的事态。

室町正志会长将暂时兼任社长一职，力求革新东芝的经营体制。新的管理团队人选将在8月中旬之前敲定，并于9月召开临时股东大会征求意见，而今后的形势不容乐观。佐佐木副会长在21日当天还辞去了经团联副会长和政府产业竞争力会议民间议员等公职。

田中社长在新闻发布会上道歉称“将严肃对待本次报告书指出的问题，向包括股东在内的所有权益相关方致以歉意”，并回答了记者提问。他表示“将通过加快业务项目的集中与筛选等方式来推进业务结构改革，并将通过出售公司持有的有价证券和不动产等方式来确保资金计划万无一失”。

虚报1562亿利润，伪装业绩复苏

东芝是日本第二大综合电气机械企业，并销售额高达65000亿日元。这家诞生了多位经团联会长的知名企业到底怎么了？

东芝会计违规处理问题是到了2015年才曝光的。证券交易监督委员会对其基建业务相关会计处理进行调查后，于4月初首次公布其存在会计违规问题。此后，发现会计违规问题的范围扩大到了电视机、半导体和电脑等业务领域，导致东芝股价发生暴跌。5月中旬，田中社长在新闻发布会上致歉，第三方委员会成立。

据已经公布的第三方委员会报告书显示，在2008财年到2014财年4～12月的大约7年时间内，东芝一直在实施会计违规处理，虚报利润额高达1562亿日元。其间，包括公司决策层的直接指示在内，明显存在有组织的参与行为，对象几乎涉及从基建部门到电视机、电脑等主要部门的所有业务领域。报告还指出东芝采用了对监查法人隐瞒事实等巧妙手段。