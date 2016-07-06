隨著社會老齡化步伐的不斷加快，日本的喪葬形式也漸漸發生了變化。例如，人們越來越多地轉向小型化、個性化的葬禮；「無主墳墓」不斷增加；最近還出現了將骨灰撒向太空的「太空葬」。同時，一些提供佛教喪葬服務的僧侶明碼標價，公開布施金額，收費缺乏透明度的殯葬業爭相全力適應社會的變化。

出現「太空葬」新選項

提供葬禮、埋葬等臨終服務——「終活（為臨終作準備的各種活動——譯註）」的相關企業2015年歲末在東京國際展示場（Big Sight）聯合推出「臨終產業展」，共有220家公司參展。

其中非常引人矚目的是「太空葬」。這種服務是將骨灰裝進膠囊狀容器後，由火箭發射到太空，可以說是海葬的太空版。美國從1997年就已開始了這項服務，到目前為止，科幻影視系列《星際爭霸戰（Star Trek）》製作人羅登貝瑞（Gene Roddenberry）、太空人戈爾登·庫勃（Gordon Cooper）、著名天文學家舒梅克（Eugene Merle Shoemaker）等人的骨灰都被送進太空安葬。

在展覽會上，太空葬實際操作經驗豐富的美國Celestis公司的代理商銀河舞臺公司（大阪市）介紹了這種「新的祭奠形式」，包括用火箭向太空發射骨灰的「太空飛行之旅計劃」（45萬日圓）、利用人造衛星沿地球軌道繞行的「人造衛星計劃」（95萬日圓）、將骨灰帶上月球表面的「登月旅行計劃」（250萬日圓）等。據說2015年11月6日的第14次飛行之旅（太空飛行計劃）中就有3個日本人的骨灰。

美國極樂太空公司（Elysium Space）也於2013年10月開始在日本提供太空葬服務。同時還提供「流星祭奠」服務（費用30萬日圓），這項服務是帶骨灰繞地球軌道一周後再進入大氣層如流星般隕落。「氣球宇宙葬之會」（東京都）則推出了隨時可以在喜歡的地方，簡單方便地向空中散布骨灰的「氣球太空葬」服務（26萬日圓）。將粉末狀的骨灰裝入100%天然橡膠的氣球中，放飛到高度為30～35km的平流層，由於受到氣壓的影響，氣球在膨脹到原來的3～4倍後，一瞬間在空中散落。