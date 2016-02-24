Японское общество стареет, и вместе с этим меняется и отношение к похоронным обрядам. Похоронные службы становятся всё малолюднее, или проводятся только в кругу семьи. Растёт количество общих захоронений для людей, у которых не осталось родственников, и появляются новые формы похорон – например, рассыпание праха в космосе. Индустрии ритуальных услуг приходится подстраиваться к этим изменениям, – так, например, некоторые монахи открыто публикуют размеры пожертвований, которые они принимают за проведение погребальных ритуалов.

Похороны в космосе: спутник или Луна?

В конце 2015 года в выставочном комплексе «Токио Биг сайт» (токийский район Кото) прошла «Выставка предприятий, обслуживающих завершение жизни» (Эндингу сангё тэн), на которой свои товары и услуги представили 220 предприятий, связанных с последним социальным событием в жизни человека – похоронами.

Внимание публики привлекли «космические похороны». Они представляют разновидность развеивания праха (над морем и т. п.), при которой прах помещают в капсулу и отправляют в космическое пространство при помощи ракеты. В США такие похороны проводят с 1997 года; так похоронены сценарист фантастического сериала «Звёздный путь» Джин Родденберри, астронавт Гордон Купер, знаменитый планетолог Юджин Шумейкер.

Выставочный стенд, посвящённый похоронам в космосе

Специальные капсулы для помещения праха на искусственный спутник; текущее местоположение спутника в реальном времени можно узнать при помощи смартфона

Стенд «Космических похорон на воздушном шаре»

На выставке осакская компания «Гинга сутэдзи», представляющая в Японии американскую компанию Celestis, имеющую богатый опыт космических похорон, предлагала разнообразные услуги, в том числе отправку праха в космическое пространство («Полёт в космос», 450 тыс. йен), размещение на искусственном спутнике Земли («Искусственный спутник», 950 тыс. йен), и доставку праха на поверхность Луны («Путешествие на Луну», 2,5 млн йен). 6 ноября 2015 года был произведен 14-й запуск («Полёт в космос»), и среди людей, посмертно отправившихся в космос, было трое жителей Японии.

Другая американская компания, Elysium Space, также предоставляет в Японии услугу космических похорон с октября 2013 года. Один из видов похорон, которые устраивает эта компания, – «Падающая звезда» (300 тыс. йен), когда отправленный в космос прах, сделав виток над планетой, снова входит в атмосферу и становится метеором. Токийское «Общество космических похорон на воздушном шаре» (Барун утюсо но кай) предлагает развеивание праха при помощи воздушного шара (260 тыс. йен), при этом запуск может производиться практически в любом месте и в любое время. В шар, изготовленный из природного каучука, засыпают измельчённый прах, а в стратосфере, на высоте 30-35 км, от падения внешнего давления газ расширяется в 4-5 раз, шар лопается, и прах моментально рассеивается вокруг.

Упрощение похоронных обрядов

Похоронная церемония начала сильно меняться с 1990 годов. Всё меньше людей проводили похороны дома, а сейчас уже почти всегда похороны проходят в церемониальных залах похоронных компаний. Снижается и среднее количество участников. Отани Мидори, старший научный сотрудник исследовательского отдела дизайна жизни исследовательского института компании страхования жизни «Дайити сэймэй», говорит, что в Японии в среднем сын хоронит родителей, когда ему исполняется 59 лет. Средний возраст, в котором умирают родители, растёт, и во многих случаях их сыновья уже к тому моменту выходят на пенсию, потому и похороны становятся всё скромнее.

Всё больше становится и «простых похорон», которые сводятся просто к кремации, без проведения ритуалов и церемоний. В больших городах такие похороны уже составляют 20-30% от общего числа, поскольку для семей, состоящих из нескольких человек, нет необходимости использовать церемониальный зал. Часто также проводят «однодневные похороны», без предшествующего «бдения» (цуя), которое обычно бывает накануне самих похорон.

Отани Мидори говорит, что по результатам опроса «Какие похороны вы бы выбрали для себя?» выяснилось, что наибольшее количество отвечавших, 33%, пожелали присутствия только ближайших членов семьи и ближайших друзей. 30% сказали, что не стали бы приглашать дальних родственников, только лишь свою семью, а 7% вообще не хотели бы никакой церемонии. Многие хотели бы, чтобы похороны проводились, но при этом подавляющее большинство людей желают присутствия только семьи, или же семьи и друзей.

Заброшенные могилы и нарушения закона

Ситуация с могилами тоже очень непростая. Всё меньше людей, которые умирают там же, где и родились, быстро растёт количество могил, за которыми некому ухаживать, и особенно это распространено на периферии страны.

Согласно исследованию, проводившемуся в ноябре 2013 года в префектуре Кумамото, около 40% могил составляют именно такие захоронения, а в городе Хитоёси их количество достигает 80%. Многие могилы оказываются заброшенными из-за того, что не осталось живых потомков, или же они живут далеко от родных мест, и нередко ненужные надгробные камни выбрасывают, нарушая закон.

За последние 20 лет встречаются случаи, когда людей хоронят не в семейных могилах, а вместе с теми, с кем у них нет кровного родства. Всё больше домов престарелых обзаводятся собственными могилами, а иногда могилы принадлежат компаниям и организациям выпускников учебных заведений. Растёт количество людей, которые считают, что дольше смогут существовать не могилы вертикального типа, в которых хоронят детей, потом внуков, а те, в которые захоранивают людей, связанных горизонтальными связями.

Домашний буддийский алтарь (буцудан), в нижней части которого можно хранить урны с прахом – для тех, у кого нет своей могилы, или же до неё нелегко добраться

Монахи называют цену

В этих условиях меняется и роль буддийских монахов, проводящих заупокойные службы на похоронах. Особенно остро востребовано обществом решение вопроса о сумме «пожертвований», которые следует платить монахам. Речь идёт о плате монахам, которые читают сутры, дают посмертное наставление покойному и рассказывают о посмертном существовании. Здесь нет конкретных стандартных расценков, и её формирование непрозрачно.

Нашёлся буддист, который в этой ситуации высказал собственное мнение. Хаяси Кадзума, монах направления Тэндай, в декабре 2004 года в г. Инаги столичного округа создал компанию «Обосан дотто кому», которая отправляет монахов для проведения похорон к людям, не являющимся прихожанами конкретного храма.

Хаяси Кадзума, монах направления Тэндай, во время выступления на выставке

Поводом для этого послужил случай, когда храм потребовал у его друга пожертвований в 5 млн йен. Тот кое-как собрал 3 миллиона, на что ему было сказано: «Мало!» – и монах, проводивший бдение (цуя), ушёл. Участвовать при помещении праха в урну он тоже отказался. У компании же на вебсайте указано, что двухдневная служба (бдение и собственно похороны, без посмертного буддийского имени(*1) и указания конкретной буддийской школы) обойдётся всего в 90 тысяч для зарегистрированных клиентов в столичном округе, и в 120 тысяч – для остальных. Однако буддийские общества по всей Японии негативно отнеслись к этому, и требуют убрать указание суммы.

Хаяси Кадзума говорит, что слышал о случаях, когда монаху платили миллион йен только за то, чтобы он поучаствовал в поминальной трапезе, и это, по его мнению, может привести к упадку японского буддизма. Он убеждён, что буддизм существует не для того, чтобы процветали храмы, и поэтому решил исправить ситуацию с пожертвованиями, сделав её прозрачной. И монахи, и храмы не должны отставать от требований времени.

Текст: Нагасава Такааки (редколлегия Nippon.com)

Фотографии и видео: Отани Киёхидэ