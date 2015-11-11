日本經濟新聞社（日經）宣布收購英國財經媒體巨頭《金融時報》（FT）。這是日本企業首次將海外媒體收於麾下。為了在數位化時代生存下去，歐美媒體忙於進行收購、重組，日本的大型媒體無疑也參與到了這場競爭中來。

日本媒體前所未有的最高收購價

稱霸倫敦金融城127年，以橙紅色報面為特徵的FT。這家英國老牌經濟媒體被日本經濟新聞社收購的消息一經傳出，在日本國內外引起巨大反響。這是日本媒體集團首次收購海外主要媒體，而且一出手就斥資1,600億日圓（約12.9億美元），在近年全球性媒體收購競爭中也可謂是巨額。不過，這筆交易並不包括FT集團位於倫敦的總部大樓及其所持有的週刊《經濟學人（The Economist）》50%的股權。

FT的收購協議公布於7月24日，由日經的喜多恆董事長、岡田直敏社長在東京宣布。日經由此可通過以兩大媒體的記者、編輯為代表的人才資源以及報界合作，強化日經面向世界的數位化戰略。經濟、商業資訊是在數位化時代有望高速發展的領域，FT與日經如果充分利用各自的客戶基礎，那麼開展各種數位媒體業務就成為可能。

與美國《華爾街日報（The Wall Street Journal）》相媲美的權威財經報紙

2014年FT的銷售額為5億1,900萬美元。紙版與電子版合計發行量為737,000份，其中的7成，約50萬人是電子版的訂閱者。報紙本身的發行量其實與日本的地方報紙差不多，但作為世界屈指可數的經濟媒體，其影響力可謂巨大。它的品牌實力獲得與美國《華爾街日報》（WSJ）同樣高的評價。FT對於數位化潮流的應對也極其迅速，被評價為成功完成報業數位化轉型的財經報。

然而，儘管FT深受好評，但它的母公司英國培生集團（Pearson）並未將經營戰略的主要著眼點置於此處。身為一個綜合媒體集團，培生還經營英語能力測試和參考書出版等，但近來經營業績不佳，剛剛完成了兩年裁員計劃。作為該計劃的一環，培生集團的選擇是出售FT，將精力集中在占收益4分之3的教育領域。

培生CEO法倫（John Fallon）在談到出售FT的原因時解釋說，「媒體現在處於轉折期，對FT來說，讓它進入一個以新聞為核心業務的組織之中是非常必要的」。相關一系列收購程序如果在今年內完成，FT歸屬於培生集團58年的歷史將落下帷幕。