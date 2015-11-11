日本经济新闻社（日经）宣布收购英国财经媒体巨头《金融时报》（FT）。这是日本企业首次将海外媒体收于麾下。为了在数字化时代生存下去，欧美媒体忙于进行收购、重组，日本的大型媒体无疑也参与到了这场竞争中来。

日本媒体给出前所未有的最高收购价

称霸伦敦金融城127年，以橙红色报面为特征的《金融时报》。这家英国老牌经济媒体被日本经济新闻社收购的消息一经传出，在日本国内外引起巨大反响。这是日本媒体集团首次收购海外主要媒体，而且一出手就斥资1600亿日元(约12.9亿美元)，在近年全球性媒体收购竞争中也可谓是巨额。不过，这笔交易并不包括金融时报集团位于伦敦的总部大楼及其所持有的周刊《经济学人》50%的股权。

FT的收购协议公布于7月24日，由日本经济新闻社的喜多恒董事长、冈田直敏社长在东京宣布。日经由此可通过以两大媒体的记者、编辑为代表的人才资源以及报界合作，强化日经面向世界的数字化战略。经济、商业信息是在数字化时代有望高速发展的领域，FT与日经如果充分利用各自的客户基础，那么开展各种数字媒体业务就成为可能。

与美国《华尔街日报》相媲美的权威财经报纸

2014年FT的销售额为51900万美元。纸质版与电子版合计发行量为737000份，其中的7成，约50万人是电子版的订阅者。报纸本身的发行量其实与日本的地方报纸差不多，但作为世界屈指可数的经济媒体，其影响力可谓巨大。它的品牌实力获得与美国《华尔街日报》（WSJ）同样高的评价。FT对于数字化潮流的应对也极其迅速，被评价为成功完成报业数字化转型的财经报。

然而，尽管FT深受好评，但它的母公司英国培生集团（Pearson）并未将经营战略的主要着眼点置于此处。身为一个综合传媒集团，培生还经营英语能力测试和参考书出版等，但近来经营业绩不佳，刚刚完成了两年裁员计划。作为该计划的一环，培生集团的选择是出售FT，将精力集中在占收益四分之三的教育领域。

培生首席执行官（CEO）约翰·法伦(John Fallon)在谈到出售FT的原因时解释说，“媒体现在处于转折期，对FT来说，让它进入一个以新闻为核心业务的组织之中是非常必要的”。相关一系列收购程序如果在今年内完成，FT归属于培生集团58年的历史将落下帷幕。