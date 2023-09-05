岩手縣位於日本東北部，人口相對稀少。這裡既有巍峨的高山，還有面對太平洋的綿長海岸線。岩手縣歷史悠久，尤其是平泉地區佛教寺院眾多，於2011年被列入世界遺產名錄。

岩手縣位於日本東北地區，地處本州太平洋沿岸。它是日本第二大縣，僅次於北海道，但其人口密度較低，因此自然風光資源豐富。該縣西部的滑雪勝地和東部壯麗的海濱景觀每年都吸引著眾多遊客。

岩手縣概要

創建時間：1871年（曾是陸奧國一部分）

地方政府所在地：盛岡市

人口：121萬1000人（截至2020年10月）

面積：1萬5275平方公里

盛岡市是岩手縣的地方政府所在地，也是該縣第一大城市。該市總人口不足30萬人，大多居住在北上川沿岸地區。北上川流經岩手縣西部，是日本第五大河，日本東北新幹線也是大致沿著該河修建而成。岩手縣西部與秋田縣接壤，兩縣交界地區為山地，冬季會下大雪。雫石、八幡平、安比高原等著名滑雪勝地均位於岩手山附近。岩手山是該縣最高峰，海拔高度為2038公尺。這些滑雪場的雪道很長，同時也不會過於擁擠，因此備受冬季運動愛好者青睞。

2011年3月11日東日本大地震引發的海嘯侵襲了日本太平洋沿岸地區，宮古、釜石等城市也因此為全日本乃至世界所知。位於岩手縣中部海岸的魹崎是本州最東端的海角。

古時，岩手縣遠離日本本土文化中心，但它卻是日本北部重要的佛教文化中心。平泉建於11-12世紀，是一座按照佛教「極樂淨土」設計修建的城市。2011年，平泉憑藉其園林、考古遺址以及中尊寺、毛越寺等寺廟被列入世界遺產名錄。

岩手縣人口稀少，這意味著它不可能成為日本的工業重鎮。然而，它的林木業在日本排名第五。截至2015年，按照產值計算，岩手縣供應了日本全國5%的木材。此外，它崎嶇的谷灣海岸線上遍佈被高聳的山脊隔離開的灣汊，這樣的地理條件便於貝類生長，尤其是鮑魚。岩手縣的鮑魚產量居日本首位。南部鐵器雖不是當地主要產業，但卻備受飲茶愛好者的青睞，這種鑄鐵壺在盛岡及其附近地區生產製造，已有四百多年的歷史。

岩手縣被譽為日本文學和民間故事之鄉。「日本民俗學之父」柳田國男於1910創作的《遠野物語》根據岩手縣中部遠野地區民間故事彙集而成，奠定了日本現代民俗學的基礎。12世紀早期的日本作家宮澤賢治受岩手縣啟發而虛構了「理想鄉」，其以此為背景的作品仍深受當代讀者喜愛。

當地名人

（原文英文）

標題圖片：晚春盛放的櫻花樹，背景為岩手山（Pixta）