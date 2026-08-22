白蘿蔔是一整年價格都很穩定、市面上常見的平民蔬菜代表。到了冬天甜度提升，美味更是格外突出。

原產地被認為是地中海沿岸至中亞一帶，並由中國傳入日本。在最古老的典籍《古事記》與《日本書紀》（原文誤作日本書記）中皆有記載，由此可知自古以來便作為食用。春季七草之一的「すずしろ（清白）」為白蘿蔔的別稱，據說此名稱是源自於其潔白的顏色。生白蘿蔔含有幫助消化的酵素，能促進腸胃蠕動，據說可預防胃脹氣及宿醉。

江戶時代栽培技術進步，為了適應各地的土壤與用途而盛行品種改良，這也讓日本被認為是全球白蘿蔔品種數量最多的國家。不過，目前市面上流通的白蘿蔔有九成以上是葉子根部帶有綠色的「青首蘿蔔」。由於抗病性高，且長約30公分、重約1公斤，大小適中，因此自1980年代起便廣泛栽培於日本全國。國內（指日本）的五大產地分別為千葉縣、北海道、青森縣、鹿兒島縣與神奈川縣，確實是從北到南各地皆可種植。

甜度提升的冬蘿蔔

透過品種改良與栽培技術的提升，白蘿蔔雖一年四季皆可在市面上見到，但其原本的當季盛產期為秋季至冬季。長得碩大粗壯的冬蘿蔔甜度更高，無論是慢火燉煮，還是做成爽脆的沙拉都相當美味。

雖然前文提到「冬蘿蔔甜度更高」，但據說夏蘿蔔為了自我保護抵禦害蟲，辛辣味會比較強。此外，不同部位的風味也有所不同。水分含量多且甜度高的上方部位適合生食，如沙拉或蔬菜條；風味均衡的中段部位適合做成燉煮料理或牛排等配菜；下段部位則適合切碎或切絲後做成醃漬物或味噌湯配料，這樣運用最為合理。

做成蘿蔔泥時，若使用上方部位，風味會比較溫和。若想搭配秋刀魚等油脂豐富的烤魚解膩享用，則選擇辛辣味較強的尖端部位，能像這樣區分運用的人可說是料理達人。

順帶一提，在「白蘿蔔大國」日本，有著特大尺寸的品種，並獲得金氏世界紀錄認證。世界上最重的白蘿蔔是鹿兒島縣的「櫻島蘿蔔」，一般重約10公斤，大型者甚至可達20至30公斤。此外，世界上最長的白蘿蔔則是愛知縣的「守口蘿蔔」，通常長約1.2公尺，長成的甚至可接近2公尺。

【資料】

採訪、統籌：E-Craft

標題圖片：PIXTA