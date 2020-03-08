【賞櫻名勝百選】長崎 大村公園

賞櫻名勝百選

Guideto Japan

大村公園是由曾經統治此地的大村氏居住的城堡玖島城改建而成。此處種植了大約2,000棵櫻花樹，以染井吉野櫻為主，加上被國家指定為天然記念物的大村櫻，品種多達21種。夜間的櫻花點燈也非常受歡迎。

長崎縣 大村公園

櫻花種類： 染井吉野櫻、大村櫻等

染井吉野櫻、大村櫻等 數量： 大約2,000棵

大約2,000棵 歷年賞花佳期： 3月下旬至4月上旬

3月下旬至4月上旬 開園時間： 全日開放

全日開放 門票： 免費

免費 地址： 大村市玖島1丁目43番地

大村市玖島1丁目43番地 官網： 大村市觀光集會協會

大村櫻是於1941年發現的八重櫻的新品種。其花瓣較多，少的也有60多瓣，多的可達200多瓣。花期比染井吉野稍遲，最佳賞花時期在4月上旬到中旬前後。此外，從5月下旬到6月中旬吸引遊客的30萬株花菖蒲也十分著名。

16世紀玖島城的城主大村純忠，作為大名首次接受了基督教洗禮，派遣天正遣歐少年使節一事也廣為人知。雖然「長崎和天草地區的潛伏基督徒關聯遺產」並未屬於世界文化遺產項目，但公園周圍仍保留有許多基督徒相關的遺址。

標題圖片：大村市觀光集會協會提供