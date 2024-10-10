釐清「夫婦別姓」問題，跨越代溝觀念差異

「夫婦同姓」的強制規定

日本廣播協會（NHK）就「選擇性夫婦別姓」於2024年4月實施的民意調查顯示，62%的受訪者表示「贊成」，27%表示「反對」。分年齡段來看，70歲以下的各個年齡段中，表示「贊成」的受訪者比例都超過了70%，遠高於表示「反對」的受訪者比例。而70歲以上的受訪者中，48%表示「贊成」，40%表示「反對」。近年來實施的其他多項調查也顯示出類似的結果，可見在「夫婦別姓（夫婦雙方各有不同的姓氏——譯註）」問題上代溝觀念差異明顯。

這一現象的背後是日本社會發生的一些變化，比如接納多元家庭的價值觀日益深入人心，女性在婚後、產後繼續工作的雙薪家庭越來越多，等等。

近年來，日本社會對多元家庭的關注度越來越高，事實婚姻成為多元家庭的一個象徵頻頻被提及。

一般認為，事實婚姻相對於法律婚姻而存在，人們是因為排斥法律婚姻而選擇事實婚姻的。但在日本，事實婚姻給人們的印象未必如此。

當然，日本也有一些情侶因為拒絕法律婚姻而選擇事實婚姻，但多數情況下，選擇事實婚姻的日本人是出於夫婦別姓的考慮。如果夫婦別姓得到認可，那麼他們當中很大一部分人其實願意履行法律手續，登記結婚。在那些夫婦雙方可以自由選擇自己的姓氏的國家，幾乎不會出現單純因為姓氏而選擇事實婚姻的情況。從這個意義來說，日本的事實婚姻有一個很大的特點，即它是由日本排斥多樣選擇的法律制度造成的。

從全球範圍來看，日本是目前唯一一個以法律形式規定夫婦必須同姓的國家。在這個社會，如果兩個人都「不希望婚後改變自己的姓氏」，那麼他們相識後就算想結婚也無法如願。日本《民法》規定，男女雙方應在協商的基礎上選定以某一方的姓氏作為雙方共同的姓氏，而從現狀來看，大約95%的已婚婦女都選擇從夫姓。

如今，人們開始在各種場合將夫婦別姓作為一個社會問題加以談論，但就筆者的實際感受來說，大部分人都很難說是準確地理解了這個問題。而對這個問題理解得不充分或存在誤解，正是形成代溝觀念差異的原因之一。在下文中，筆者將基於此前對事實婚姻當事人的調查，圍繞夫婦別姓「是一個什麼樣的問題」「不是一個什麼樣的問題」，聚焦過去容易被人忽視的論點展開探討。