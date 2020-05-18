野田聖子：宣導女性參政，積極參加自民党總裁競選

野田聖子是與首相安倍晉三同期當選的眾議院議員，她致力於推進少子化對策的實施，公開表示有意成為日本首位女首相。野田通過體外受精50歲成為母親後才認識到女性在社會上的不利地位，本文請她談談在男性主導的社會中，女性該如何逐步參與到政治中來。

必須改變自民黨的「內核」 自民党議員野田聖子30多歲時首次當選眾議院議員，後成為當時歷史上最年輕的閣僚（郵政大臣），一直是走在一條精英路線上的政治家。另一方面，她經過多年不孕症治療，50歲生子，身為身障兒童的母親，在育兒和工作中也遇到了普通女性的煩惱。她致力於推動女性參政，為了使女性在政治中「視覺化」，她特意參與了自民党總裁候選人的角逐。 在2019年12月世界經濟論壇（WEF）公佈的《全球性別差異報告》中，日本位居第121位，創歷史新低，在7個已開發國家中排名最末。其中女性參政的落後尤其顯著（144位），女議員在各國下議院中的世界平均比例為25.2%，而日本相當於下議院的眾議院中女議員人數僅占10.1%。 2019年開始實施《政治領域男女共同參與推進法》，要求各政黨選舉的候選人男女比例均等，此後進行了首次適用該法的統一地方選舉和參議院選舉。不過因為沒有懲罰規定，所以女性候選人及議員並未大規模增加。野田為該法案的通過傾注了大量心血，她是如何看待這一現狀的呢？ 「坦率地講，二戰後日本的政治在很長一段時期內，且不說是好事還是壞事，自民黨都處於壟斷地位。因此要想根本改變日本的政治，就必須改變自民黨的內核。」野田說，「從這個意義上講，新法下的選舉幾乎沒見到什麼成效（參議院選舉中女性候選人的比例為28%，自民黨則僅為15%）。執政黨的情況是，現任男議員人數眾多，沒有空餘名額將女性列入新候選人。但是，因為通過了相關法案，和政黨的活動相比，媒體比以往更加注重報導女性候選人的選舉問題，所以在某種程度上還是取得了成效的。」 「以前，女性參政相關事宜由內閣府所屬的男女共同參畫局主管，在選舉中總務省也會進行（推進法的）宣傳。從這個意義上講，我感覺這不只是一項女性政策，而是作為國策開始深入人心。總務省為選民認知能力的提高做出努力，也就是說，國家承擔著『告知國民推進女性參政是有法律保障的』這樣一種職責，這是具有劃時代意義的。」

40歲前活得像男人 以男性為中心的政治是無法一下子就改變的——這種現實主義的思想來源於野田多年在自民黨內以「少數派」女政治家活動的經歷。1987年，26歲的野田當選岐阜縣議會議員，1993年當選眾議院議員，參與國政近30年，職業生涯可謂輝煌。 「我步入政界時，政治是男性從事的工作。大家都說是身為政治家的祖父（前建設大臣野田卯一）選擇我做了繼承人，其實祖父是非常反對我從政的。因為他擔心把寶貝孫女扔進男性的世界中，天知道會遭什麼罪。」 支持者和自民党的有關人士告誡野田說，要想從政，首先要忘記自己是一名女性。「我認真聽取他們的忠告，不再打扮自己，服裝也是除了參加選舉活動之外，一概穿著樸素的樣式。」眾議院同期當選的女性還有田中真紀子（以無黨派身份參加競選，自民黨後追補為政黨公認候選人）。不過，「真紀子是前首相的女兒，身份特殊，而且比男性更強勢，根本沒把我這樣的人放在眼裡」野田笑著說。 沒有一位女議員為伴，野田「孤軍奮戰」多年，37歲終於當上郵政大臣。於是，周圍的忠告從「忘記自己是女性」變成了「作為女性，不要被同性討厭」。 「大家告誡我說，如果你給女選民的印象是自由奔放的未婚女性，沒有被男性寵愛過，也沒有體驗過育兒的辛苦，你會在選舉中失敗，要想辦法『調整』自己的形象。從25歲開始，我聽到的一直都是要成為男性，不要結婚，不要生孩子之類的聲音，40歲那年意外地和第一任丈夫結婚，成為妻子後馬上確實感受到自己是一名女性，而那之前只是『身著女裝的男政治家』。」 野田本就非常喜歡孩子，正因為如此，她自己給自己施加了「要生個孩子」的精神壓力。 「做母親成為我的首要課題，我開始了不孕症的治療。我患有子宮肌瘤，40歲開始面對女性身體的問題，認識了很多與不孕症抗爭的『戰友』。她們給我講述了自己的經歷，諸如多次流產，或者因為工作一直無法懷孕等等，這些都是我在永田町從來沒有聽說過事情。我第一次以當事人的身份認識到，在社會中女性的角色到底意味著什麼。」

兼顧政治與育兒，量力而行 「並不是因為身為女性，才無法在社會上大顯身手。而是因為女性結婚生子之後，在社會上處於不利地位。」野田強調說，「單身時，和男性一起工作從沒有感覺到有什麼不利的地方。可是結婚後，重擔卻單方面壓在女性身上。比如說，一結婚就要改姓就是其中之一吧。在政界，女性因為結婚在社會上被置於怎樣不利的地位，瞭解這一現狀的人太少，這本身就是個問題。」 野田將育兒任務的八成交給時間上比自己靈活的丈夫完成，身體不適時就讓自己休息，絕不勉強工作。上午多採取遠程辦公的形式。「試圖完美兼顧工作和育兒不太現實，我也不建議後輩女議員要兩頭兼顧。」她這樣做的意圖只是在於讓大家看到，為了今後增加女議員人數，可以採取靈活的方式兼顧政治和育兒。如果不打破育兒由母親負責的固有觀念，女性參與政治活動的門檻就無法降低。 引進配額制度無須修訂憲法 「要是那樣的話，就不要結婚了」——最近，在進行有關夫妻異姓的國會質問時，針對潑冷水的自民党女議員，在野黨給予了強烈反駁。野田說，反對夫妻異姓最激烈的反而是黨內占少數的女議員。反對呼聲最高的是代理幹事長稻田朋美，不過她最近轉變立場改為支持，以女性政治為核心加強了發言的力度。她提議要探討引進「男女配比制度」以作為增加女議員的策略，以及修改與此相關的憲法第14條對法律制度下男女平等的規定，她的言論引起了很大的反響。 夫妻異姓及「男女配比制度」的引進都是野田多年來努力追求的政策。身為自民党議員，她對憲法修訂並不持否定意見，但她表示沒必要為了引進這一制度而修訂憲法。「日本憲法之所以很少修訂，是因為它可以通過解釋來應對問題。我認為，對於現在的國民來說，沒有什麼事情是必須改變憲法的條款才能做的。如果想制定一部有關男女配比制度的法律，是可以做到的。不過，我覺得強行推進的方式並不好。相比之下，更重要的是讓女性意識到：『總覺得我們女性的利益受到了損害，是不是因為我們沒有把瞭解第一線的女性代表推向政界的緣故呢？』我認為這種覺醒就是民主主義。出生人數的減少也是因為很多女性認為生孩子是一種損失。男權社會是歷經150年時間建構起來的，如果女性覺醒的範圍越來越廣，變革的潮流就會早日到來。」 野田還在岐阜和東京創辦了「女性政治塾」，目的在於培養立志成為政治家的女性。她強調說，首先要擺脫「自己是女性，所以與政治無緣」的思想束縛，改變政治高不可攀的觀念，這是第一步。「政治是高難度的工作，一直被當成只有男性才能從事的體力工作。敲開政治之路入口緊閉的大門，女性就會意識到，原來自己也能做得到啊！」 首先，在地方議會中增加女議員的人數至關重要。「地方議會的議題充滿了生活氣息，比如引進校車、溝渠的污染問題、老年人的長照等等，幾乎都是貼近女性生活的問題。」然而，決策機構中卻是男性占大多數。2019年統一地方選舉後，地方議會的女議員比例為14%，在全國1788個議會中，沒有女議員的議會占比為16.9%（據市川房江紀念會女性與政治中心調查）。