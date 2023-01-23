自衛隊職場——從女性自衛官的角度思考軍隊與性別

俄國入侵烏克蘭之後，女兵手持武器的照片在SNS上傳播，引起了廣泛關注。可能大家一時無法想像出日本自衛隊女隊員身臨前線的情景。但其實奔赴一線的女隊員人數在逐年增加，執行的任務甚至包括駕駛戰機和坦克。她們為何加入自衛隊？需要在其中發揮怎樣的作用？針對女性自衛官的歷史和現狀，我們採訪了長期研究軍隊與性別問題的佐藤文香教授。

一橋大學研究所社會學研究科教授。專攻性別社會理論與社會學、戰爭與軍隊社會學。2002年獲博士（學術）學位。2004年出版《軍事組織與性別 自衛隊的女性們》（慶應義塾大學出版會）。2022年7月出版《女性士兵難題 從性別角度考問戰爭與軍隊的社會學》（慶應義塾大學出版會）。合著作品有《戰爭與社會系列》（共5卷，岩波書店）等。

在1973年已經廢除徵兵制的美國，以全美最大的女權組織NOW（全國婦女組織，National Organization for Women）為核心，認為女性也應該和男性一樣為軍隊效力，這種主張佔據了女權主義思想的一角。上世紀90年代的波斯灣戰爭成為女性大顯身手的重要契機，多達4萬名女兵被派往戰場。在1997年製作的好萊塢電影《魔鬼女大兵（G.I.Jane）》中，女主角是美國歷史上第一個加入海軍特種部隊「海豹部隊」的女性軍官，她拒絕特殊照顧，挑戰嚴酷訓練，該片作為「刻畫了男女平等終極狀態」的勵志故事獲得好評，成為熱門影片。 該片上映時，佐藤教授還在讀研究所，她表示自己當時對這種美國潮流感到彆扭：「難道追求迎合男性社會的理論和標準就是男女平等嗎？這就是所謂的女權主義嗎？我心存質疑。」 這種彆扭感成為促使她對軍隊、戰爭和性別問題產生興趣的一個契機，在博士論文中，她曾將相當於日本「軍事組織」的自衛隊女性自衛官作為研究對象。「女性們為什麼加入自衛隊？在自衛隊裡都經歷過什麼？我認為不應該將她們『他者化（othering）』。如果將她們視作與我們相隔遙遠的世界的人群，就會忽視各種各樣的本質問題。在不斷傾聽她們聲音的過程中，這種想法愈發強烈。」 這些研究的結晶便是2004年出版的《軍事組織與性別 自衛隊的女性們》。 針對自衛隊的研究備受警惕 佐藤教授回憶道：「日本的女權主義者一直很警惕將自衛隊作為研究對象的做法，對此抱有強烈的抵觸情緒」。「當時有人對相關研究的出現表示遺憾。背景原因在於他們擔心，將自衛隊與他國軍隊進行比較這種行為本身，可能會促使原本定義模糊的自衛隊被賦予作為軍隊的正當化色彩。我想，年輕研究人員在不知不覺中，被他們認為是在支持日本謀求軍事化。」 在這個時候，美國女權主義國際政治學者Cynthia Enloe的論著給感到孤立無援的佐藤教授帶來了勇氣。她指出，要想驗證家父長制在軍隊中的作用以及軍事化與非軍事化的過程，細緻觀察軍隊中的女性面臨的問題也是研究人員的重要工作。 「在美國，社會上有一種思維，認為參軍有助於提高女性等社會弱勢人群的地位。在日本，民眾對自衛隊的認知比較模糊，並不認為加入自衛隊完成軍事任務能夠直接有助於他們成為『一流的日本國民』。正因為如此，在包容女性方面，軍隊的『真實想法』更易顯現。」 第一部作品出版17年後，《女性士兵難題》出版。在這本書中，佐藤教授基於全球各國軍隊情況的變化，以新的觀點對自衛隊進行了分析。 「冷戰結束後，軍隊的職責從作戰轉變成以維護和平及人道活動為主的工作。長期以來，自衛隊在憲法第9條的規定下承擔救災等非作戰任務，與其將之視為『特殊』的事物，不如將其定位為新型軍隊的先驅榜樣──受到研究日本的海外學者論著的觸動啟發，我逐漸產生了上述想法。」

填補男性人才不足缺口，提升自衛隊形象 戰後，憲法第9條規定，日本放棄發動戰爭的權利，新的軍事組織始於1950年建立的警察預備隊，後來改稱保安隊，1954年改組為自衛隊。儘管只能從事護士工作，但從一開始就建立了錄用女性的機制。 佐藤教授分析稱，上世紀50年代至60年代中前期，女性自衛隊員幫助自衛隊樹立了區別於舊日本軍的組織形象。 「自衛隊成立之初就有借助女性弱化軍事色彩的設想。當時需要軟化自衛隊的形象，促使其融入市民社會，避免民眾將之視作『軍隊』。」 1967年，陸上自衛隊將女性任職範圍擴大到了一般職務（人事、綜合、後勤、會計、通信等）。背景原因在於男性人才短缺。當時，日本處於經濟高速成長期，年輕男性的就業形勢良好，自衛隊徵募隊員極其困難，不得不依賴女性以注入新鮮血液。 70年代以後，女性隊員的形象開始頻繁出現在招募自衛官的宣傳海報上，營造出平易近人的親和形象。 除了男性人才短缺因素的影響外，自衛隊向女性敞開大門的過程順應國際潮流向前推進。1979年，聯合國通過了《消除對婦女一切形式歧視公約》，日本於1985年批准了該公約。次年，日本施行《男女就業機會均等法》，擴大了女性自衛官的任職範圍。1992年，防衛大學開始允許女性就讀，開闢了女性走上高級幹部的道路，這成為一個重大轉捩點。 1993年，自衛隊面向女性開放了所有崗位。從時代背景來看，在80年代中後期的泡沫經濟下，就業市場活躍，自衛隊面臨男性隊員短缺的問題。不過，自衛隊以「保護母性」等為由，限制了女性登上潛艇和戰機等裝備。 在擴大任職範圍的同時，自衛隊還讓女性自衛官扮演了「吉祥物女孩」的角色。90年代，自衛隊發起「酒紅作戰」，積極派遣女性隊員參加本地的選美活動。獲得「選美小姐」稱號的女性受到雜誌等媒體追捧，發揮了自衛隊廣告招牌的作用。