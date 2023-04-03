令和時代的潛艦：擁有水下反擊能力——難點在於「人」

從潛艦發射遠程飛彈

作為從根本上增強防衛能力的方案之一，日本決定研發安裝有可發射遠程飛彈的垂直發射裝置（VLS）的潛艦。預計配備的遠程飛彈，包括將日本國產巡航飛彈「12式地對艦飛彈（SSM）」射程擴大至1000公里以上的升級型，或從美國購買射程超過1600公里的「戰斧」巡航飛彈。

垂直發射裝置是指安裝在艦艇上部的多發射口圓筒狀模組單元的飛彈發射系統。美國神盾艦等水面戰艦擁有近100個垂直發射裝置。日本現有的潛艦，採取的是利用位於艦首的魚雷發射管水平方向發射武器。如果採用垂直發射裝置，就可以同時發射多枚飛彈。因此，防衛省決定研發配備垂直發射裝置的實驗艦。

2022年3月，日本海上自衛隊下水了最新型潛艦「大鯨」號。2010年版防衛計畫大綱中確定的22艘潛艦目標，至此完全實現。

「大鯨」號全長84公尺，標準排水量3000噸，是世界上最大規模的常規動力潛艦。動力採用柴油發動機和鋰離子蓄電池組合的柴電推進方式。設計上考慮了女性船員乘用的可能。

潛艦隱蔽性增強

前海將補深谷克郎（59歲）說：「自衛隊的潛艦經歷了從『親潮型』到『蒼龍型』，再到『大鯨型』的進化，變得更加強大了」。他曾擔任過「幸潮」號潛艦艦長，從阪神基地隊司令官職位上退役。他非常看好潛艦能力的提升，「隨著動力增強，潛艦減少了浮潛（浮出水面充電，這是潛艦最薄弱的點）頻率，可以更加隱秘地執行任務」。

ph/cap 日本海上自衛隊的「大鯨」號潛艦（左）。右為「親潮型」潛艦。2022年4月，於神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地

潛艦作為一種特殊的隱形武器，有「海上忍者」「非常時期的終極武器」之稱，其活動至今仍蒙著一層神秘的面紗。在過去的冷戰時期，為了將前蘇聯的戰略核潛艦封鎖在鄂霍次克海和日本海，日本潛艦長期在宗谷海峽、津輕海峽以及對馬海峽執行監視任務。其重要性至今依舊沒有改變。不過，隨著北韓和中國的威脅增加，其防守範圍確實是在擴大。

日本潛艦屬於柴電動力潛艦，所以其任務也與能夠全速行動的核動力潛艦不同。其主要執行的是警戒任務——長時間停在某處，從水下監視其他國家潛艦的活動。

為什麼日本潛艦的數量規模長期保持在16艘呢？原因在於，上述3個海峽各需要兩艘潛艦來看守，也就是說6艘潛艦才能覆蓋基本任務需求。以此為基礎，按訓練、補給、整修來輪值，一共需16艘潛艦才能保持正常運轉。但冷戰結束後，隨著北韓和中國軍事活動的擴大，其任務也隨之擴充，需要警戒的點也隨之增加。因此，民主黨執政時制定的2010年版防衛計畫大綱，將潛艦數量擴至了22艘。