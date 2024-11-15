揭開日本「米荒」的真相

2024年8月後的一段時間裡，日本出現白米短缺狀況，引發了消費者的極大擔憂。雖說這一時期原本就是新米上市前庫存減少期，但稻米批發價格也在上漲，創下了自2006年日本農林水產省開始調查以來，8月份稻米批發價的最高水準，直接給日本民眾帶來了「吃飯壓力」。儘管日本政府對此做出了一番解釋，但日本經濟產業研究專家山下一仁指出，日本稻米短缺的真相並不那麼簡單。

「米荒」為何而起？ 超市貨架上的白米斷貨，價格也不斷上漲。然而，日本農林水產省並不承認稻米短缺。 官方解釋如下：在供給端，去年夏季的酷暑影響了稻米生產。在水稻抽穗期，持續的高溫導致米粒胚乳內部出現橫向裂紋「驚紋粒」，以及由於澱粉積累不足導致的發白、渾濁的「白粒」。這樣的米在流通階段會被篩選掉，因此造成精米出米率降低。在需求端，除了外國遊客成長外，還有稻米變得比麵包更加便宜以及南海海槽地震風險引發民眾囤積、搶購白米等原因。 但是，以上因素在稻米整體供需量中的占比可謂微乎其微，即使加起來至多也不過5%。問題的本質在於，生產和消費的這些細微波動，會對米價和供需帶來巨大的影響。這與糧食供求的特殊性有關。 人的食量是有限的，胃不是「無底洞」。如果產量增加，並試圖讓市場消化掉它們，那麼就必須大幅降低價格，這就是所謂的「豐收悖論」。相反，歉收則會導致價格飆升。另一方面，假如需求增加，農業生產也無法迅速跟上。也就是說，即使6月市場對白米的需求增加，要增產也必須等到來年9月。因此，生產或消費的微小變化都會導致價格大幅波動。

農林水產省隱瞞的真相 對於日本農業協同組合（日本農協，通稱JA）和農林水產省來說，供應減少、米價上漲是他們所希望的。反之，出於糧食供需的特性，他們唯恐哪怕是幅度很小的供應量增加而導致米價下跌，因而將供應量引導向一個較低水準。此次就是需求的微增和供應減少導致的米價大幅上漲。 此外，還有一個被隱藏的事實。去年的稻米收成指數為101，高於正常年景。然而，收成指數指的是單位面積產量（即「單產」）的高低，因此即使收成指數達到100，但若種植面積減少，產量仍有可能低於前一年。 2018年日本政府宣佈廢除「減耕」政策（即通過減少水稻種植面積，控制稻米生產——譯註），但這其實是安倍晉三政府的騙局。JA和農林水產省一直在以稻米需求每年降低10萬噸為由，持續推進減耕。去年的稻米產量從前年的670萬噸減少至661萬噸。也就是說，在所謂的酷暑造成減產之前，去年的稻米產量就已經因為減耕而減少了。 1993年日本也發生過「米荒」，許多人以為那次危機是冷夏造成的，但根本原因也是減耕政策。當時的潛在生產能力為1400萬噸，但減耕使產能降至1000萬噸。加之歉收，最終實際產量減少至783萬噸。但是，如果當時年產1400萬噸稻米，然後出口400萬噸，那麼即使遭遇冷夏，也可以保障1000萬噸的生產與消費量。現如今，減耕已使水田面積減少了4成，產量被控制在650萬噸左右。如果停止減耕，將多出來的400萬噸用於出口，那麼如果遭遇供不應求的情況，只要稍微減少出口量，就可以防止日本國內發生「米荒」。實際上，歐盟也面臨農產品過剩問題，但他們沒有採取減耕，而是透過出口來解決這個問題。如果在歐盟，「米荒」就不會發生。