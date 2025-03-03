日鐵與美國鋼鐵的收購爭議：「川普政府可能帶來一線轉機」，交易條件將成關鍵——前日本經產官員細川教授分析

日本製鐵收購美國鋼鐵公司的計畫，突然遭到美國前總統拜登否決。此舉被視為著眼於期中選舉的政治操作。如今川普重返白宮，他又將如何應對？我們訪問了曾站在日美鋼鐵談判最前線的前日本經產省官員、現任明星大學教授細川昌彥，請他分享看法。

明星大學經營學部教授，國際經濟交流財團特別參與。1955年生，畢業於東京大學法學系，並完成哈佛商學院高階管理課程（AMP）。1977年進入通商產業省（現經濟產業省），曾擔任中部經濟產業局長、史丹佛大學訪問研究員、JETRO（日本貿易振興機構）紐約中心所長等職務。自2020年9月起擔任現職，並任多家跨國企業顧問，以及日本政府安全審查專家會議成員。經常在電視節目和演講上探討經濟安全保障、日美關係、半導體等議題。此外，他亦為《產經新聞》〈正論〉專欄作家、《日經商業電子版》連載撰稿人，並曾為《日經新聞》〈經濟教室〉撰文。著作包括《如何對抗暴走的川普與獨裁的習近平？》與《巨型區域經濟的攻防戰》等。

其實多數人「支持日鐵的收購」 試圖阻止日鐵收購美國鋼鐵的，其實是同業競爭對手克里夫蘭克利夫斯。該公司在2023年美國鋼鐵的出售競標中輸給了日鐵，儘管如此，在自身資金不足之下，仍持續試圖以低價收購。此外，全美鋼鐵工會中，隸屬於克利夫斯的會員占多數，因此雙方結盟，共同阻撓日鐵的收購案。然而，克利夫斯的執行長貢卡爾維斯在業界惡名昭彰，並不受歡迎。若美國鋼鐵被克利夫斯收購，可能會面臨高爐關閉、裁員等風險，因此許多美國鋼鐵的員工並不樂見這樁交易發生。 如果美國鋼鐵與克利夫斯合併，將壟斷美國境內100%的高爐產能。對汽車製造商等下游產業來說，這意味著他們將被迫購買價格更高、品質更差的鋼板，直接影響其競爭力。因此，美國汽車業強烈反對這兩家美國企業合併。美國商會也表態反對，美國媒體的論調也持相同立場。 關於日鐵收購美國鋼鐵一案，美國外國投資委員會（CFIUS） 原本應負責審查，但最終卻將決定權交給拜登。事實上，該委員會內部是以「9比1」的大比數支持這項收購，唯一反對的是美國貿易代表署（USTR）的戴琪，她的立場與拜登政府一致。由於該委員會採取全會一致原則，才導致無法做出決定。由此可見，除了克利夫斯和全美鋼鐵工會之外，美國國內實際上大多支持日鐵與美國鋼鐵的合併。

備受「質疑」的石破政權 要推動日鐵的美國企業收購案，與其認真討論安全保障議題，不如準備一個包含各種籌碼的「大交易藍圖」。然而，現實是日本國內並沒有這樣的動作。光靠政府部門是無法完成的，必須由政治力量下令要求政府部門「描繪大藍圖」，才能有所突破。要說服汽車業者配合，為日鐵創造有利條件的的戰略計畫，絕對需要政治最高層的強力主導。但在目前石破少數黨執政的情況下，想推動這樣的方案恐怕相當困難，令人不得不抱持悲觀態度。 必須審慎思考何時打出這張牌。與川普談判的關鍵在於「振興製造業」，因此必須提出能直擊這一核心議題的方案。 令人擔憂的是，美國對石破政權的「親中傾向」抱持疑慮，導致川普與石破的電話會談僅短短五分鐘便草草結束，顯示美方並未將其視為重要對話對象。此外，石破首相曾表示「日本將在美中之間採取平衡外交」，這番話也相當不妥。儘管石破預計2月訪美並舉行高峰會，但消除美方的這些疑慮才是當務之急。在這種情況下，日鐵的收購案恐怕都還排不上議程。若日本給美方的印象是「立場搖擺」，對方可能會以國家安全保障為由，進一步阻擋這項收購案。