自民黨參議院選舉大敗，日本版「川普現象」初現端倪

日本政黨政治進入「前所未有的新局」

本次日本參議院選舉共改選125席，包含原定席次248席中的一半（124席）及1席缺額補選。

結果，在這125席中，執政黨自民黨僅拿下39席。雖然勉強高於1989年36席次所創下的歷史最低紀錄，但較改選前大減13席，堪稱慘敗。執政盟友公明黨表現同樣低迷，受限於主要支持基盤——創價學會成員高齡化等因素，議席數比改選前減少6席，僅剩8席。

由於自民、公明兩黨在此次選舉中合計擁有75席非改選議席，首相石破茂曾表示，自公聯手的「必達目標」是拿下50席，以確保參議院過半（125席）。然而最終自公兩黨共計僅拿下47席，繼眾議院之後，在參議院也失去了過半優勢。

自民黨即將於今年11月迎來建黨70週年，雖然仍維持執政地位，卻首次在眾參兩院雙雙失去過半，成為國會中的少數。某種程度上，日本政壇正邁入「前所未有的新局」。

在1990年代金錢醜聞風暴席捲政壇之際，日本曾以建立「可實現政權輪替的兩大政黨制」為目標，將眾議院選舉制度由中選區制改為小選區制。這項改革意在擺脫過去自民黨內部「假性政權更替」的老路，轉向由主要政黨在朝野之間實質競爭的健全政黨制度。實際上，2009年確實曾實現一次政權輪替。

不過，參議院並未被納入當時這波政治改革的範疇。由於參議院議員本就比眾議院議員更不為選民熟悉，民眾在投票時能參考的資訊有限，因此選舉結果往往容易受到當下氛圍左右。結果，歷屆參議院選舉多次出現超出預期的議席變動，導致多位首相因此被迫下台。

此次參議院選舉也可說是其中一個例子。若是執政黨失去民心，大量席次轉向在野陣營，這本是選舉正常運作的體現。然而此次問題在於，議席移動並未發生在主要的執政黨與在野第一大黨之間，而是「非自民黨票」分散流向各個小黨，導致在野陣營的多黨分散，這才是真正值得關注之處。

在野陣營中，國民民主黨的議席自改選前的4席大幅成長至17席，參政黨也從1席躍升至14席。相較之下，最大在野黨立憲民主黨則維持原本的22席，未有增減。這三個政黨的立場橫跨左右光譜，彼此間幾乎沒有重疊。當執政黨失去過半優勢，而在野陣營又四分五裂，政治勢必陷入漂流不定的狀態。