2020年日本軍費支出5.3兆日圓，位列全球第9名

2020年日本軍費支出5.3兆日圓，位列全球第9名政治外交 社會
2020年全球軍費總支出為19810億美元（約213兆日圓）。日本的支出相當於其中的2.5%，為491億美元，位列全球第9名。
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總部位於瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）公佈了2020年全球軍事支出相關調查結果。統計資料顯示，日本的軍費支出為491億美元（約5兆2620億日圓），和上一年一樣位列全球第9名。據推算，全球軍事支出同比成長2.6%，達到1兆9810億美元（約213億日圓），創下開始連續統計的1988年以來的最高水準。
全球軍費支出最多的10個國家中，美國以7780億美元高居榜首，推算軍費為2520億美元的中國和729億美元的印度分列第二、三位，之後依次是俄羅斯、英國、沙烏地阿拉伯、德國、法國、日本、韓國，陣容和上一年幾乎一致。前15個國家的合計軍費支出為1兆6030億美元，占到全球軍費總支出的81%。
全球軍費支出最多的十個國家
|排名
|2020年
|2019年
|1
|美國（7780）
|美國
|2
|中国（推算2520）
|中国
|3
|印度（729）
|印度
|4
|俄羅斯（617）
|俄羅斯
|5
|英国（592）
|沙烏地阿拉伯
|6
|沙烏地阿拉伯（推算575）
|英国
|7
|德國（528）
|法國
|8
|法國（527）
|德國
|9
|日本（491）
|日本
|10
|韓國（457）
|韓國
（括弧內數值單位：億美元）
根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資料製作
1988年時，日本的軍費支出為3兆6700億日圓，1990年突破4兆日圓，整個90年代始終處於成長狀態。21世紀第一個10年以後，整體在5兆日圓左右波動，2019年和2020年連續兩年超過5兆2000億日圓，近幾年保持著略微成長的趨勢。
1988年至2020年期間，日本軍費支出在GDP中所占的比例始終保持在0.9到1.0%的水準。2020年全球軍費支出在GDP總規模中所占的比例為2.4%，軍費支出大國美國為3.7%，中國推測為1.7%，印度為2.9%。
標題圖片：陸上自衛隊在東富士演習場（靜岡縣）舉行的綜合火力演習，2019年8月（時事）