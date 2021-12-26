讓食材說話：「茨城縣」魅力度墊底，但也不可小覷！社會 生活 飲食
熱乎軟糯的栗子飯、酸甜爽脆的炒藕絲、營養均衡的青椒肉絲，還有清淡爽口的涼拌煮水菜。如果每天晚飯時都能吃到這些菜肴，那可真是一種幸福。雖然茨城縣在《地區品牌調查》中的魅力度排名墊底，但出乎意料的是，許多人都不知道健康菜肴其實離不開「茨城」產的蔬菜。
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從茨城縣的筑波到東京的秋葉原，乘坐TSUKUBA Express只需50分鐘；從縣府所在地水戶到東京站也只需1小時15分鐘。茨城縣處在這樣一種「還算是首都通勤圈」的距離內，而且擁有得天獨厚的自然環境，在各個都道府縣中，農業產值僅次於北海道和鹿兒島，位居全國第3名。茨城縣產的蔬菜不僅滿足著首都圈民眾的胃，也是全國各地餐桌上不可或缺的食材。
茨城縣佔有大半市場份額的蔬菜，是土浦市和霞浦市等地種植的蓮藕。蓮藕切片後，中間的小孔寓意「前景光明」的好兆頭，是過年過節時菜肴中不可或缺的食材，同時，炸藕天婦羅、炒藕絲和燉藕湯等也是百姓家中的常見菜肴。
就連原本作為京都蔬菜而出名的水菜，現在也被茨城產席捲了市場。類似這種收穫後品質會很快下降的葉類蔬菜，似乎靠近主力消費地區的產地更能發揮優勢。
還有秋季最具代表性的應季食物板栗，茨城縣的種植面積和產量均居全國第1名。以霞浦市、石岡市為中心，縣內各地均有栽種。把栗子和新米一起做成栗子飯，一頓家常便飯立刻變得充滿高級感。
說到高級水果的代表哈密瓜，可能大家都會想到北海道，但其實，佔有4分之1市場份額的是茨城產；而且，從各市町村的哈密瓜產值來看，鉾田市壓倒性地高居第1名。據說當地溫暖的氣候和排水通暢的土地非常適合種植哈密瓜。
市場佔有率排名第1名的茨城縣農產品（2020年）
|全國收穫量（噸）
|茨城收穫量（噸）
|茨城市場佔有率（％）
|蓮藕
|55,000
|28,600
|52.0
|大白菜
|892,300
|234,900
|27.3
|日本油菜
|121,900
|24,700
|20.3
|油白菜
|41,400
|11,800
|28.5
|水菜
|43,800
|22,500
|51.4
|花椰菜
|21,000
|2,540
|12.1
|春萵苣（生菜）
|115,200
|37,800
|32.8
|冬萵苣（生菜）
|184,600
|33,900
|18.4
|大蔥
|88,100
|14,600
|16.6
|加工用番茄
|20,500
|10,300
|50.2
|青椒
|142,800
|32,500
|22.8
|哈密瓜
|147,900
|33,500
|22.7
|板栗
|16,900
|3,790
|22.4
標題圖片 : PIXTA