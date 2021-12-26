讓食材說話：「茨城縣」魅力度墊底，但也不可小覷！

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熱乎軟糯的栗子飯、酸甜爽脆的炒藕絲、營養均衡的青椒肉絲，還有清淡爽口的涼拌煮水菜。如果每天晚飯時都能吃到這些菜肴，那可真是一種幸福。雖然茨城縣在《地區品牌調查》中的魅力度排名墊底，但出乎意料的是，許多人都不知道健康菜肴其實離不開「茨城」產的蔬菜。

從茨城縣的筑波到東京的秋葉原，乘坐TSUKUBA Express只需50分鐘；從縣府所在地水戶到東京站也只需1小時15分鐘。茨城縣處在這樣一種「還算是首都通勤圈」的距離內，而且擁有得天獨厚的自然環境，在各個都道府縣中，農業產值僅次於北海道和鹿兒島，位居全國第3名。茨城縣產的蔬菜不僅滿足著首都圈民眾的胃，也是全國各地餐桌上不可或缺的食材。

茨城縣佔有大半市場份額的蔬菜，是土浦市和霞浦市等地種植的蓮藕。蓮藕切片後，中間的小孔寓意「前景光明」的好兆頭，是過年過節時菜肴中不可或缺的食材，同時，炸藕天婦羅、炒藕絲和燉藕湯等也是百姓家中的常見菜肴。

就連原本作為京都蔬菜而出名的水菜，現在也被茨城產席捲了市場。類似這種收穫後品質會很快下降的葉類蔬菜，似乎靠近主力消費地區的產地更能發揮優勢。

還有秋季最具代表性的應季食物板栗，茨城縣的種植面積和產量均居全國第1名。以霞浦市、石岡市為中心，縣內各地均有栽種。把栗子和新米一起做成栗子飯，一頓家常便飯立刻變得充滿高級感。

說到高級水果的代表哈密瓜，可能大家都會想到北海道，但其實，佔有4分之1市場份額的是茨城產；而且，從各市町村的哈密瓜產值來看，鉾田市壓倒性地高居第1名。據說當地溫暖的氣候和排水通暢的土地非常適合種植哈密瓜。

市場佔有率排名第1名的茨城縣農產品（2020年）

全國收穫量（噸） 茨城收穫量（噸） 茨城市場佔有率（％） 蓮藕 55,000 28,600 52.0 大白菜 892,300 234,900 27.3 日本油菜 121,900 24,700 20.3 油白菜 41,400 11,800 28.5 水菜 43,800 22,500 51.4 花椰菜 21,000 2,540 12.1 春萵苣（生菜） 115,200 37,800 32.8 冬萵苣（生菜） 184,600 33,900 18.4 大蔥 88,100 14,600 16.6 加工用番茄 20,500 10,300 50.2 青椒 142,800 32,500 22.8 哈密瓜 147,900 33,500 22.7 板栗 16,900 3,790 22.4

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