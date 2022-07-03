日本茶，出口額再創歷史新高

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近年來，日本國內茶葉生產量緩慢減少，而綠茶在海外卻大受歡迎，2021年的出口額創出了歷史新高。至少在每年的新茶季節，放下寶特瓶茶，品一品用茶葉沖泡的新茶的香氣和甘甜如何？

國內產量呈減少趨勢

近年來，日本的茶葉種植面積緩慢減少，2021年為3萬8000公頃。2009年以來，日本全國茶葉產量始終保持在8萬噸上下，2020年因預估疫情將導致需求減少而大幅減少了產量，年產量僅有7萬噸。

靜岡、鹿兒島和三重是三大主要產地

主要產地為靜岡、鹿兒島、三重、京都和福岡各縣，前三大主產縣的種植面積占到了全國總面積的70%。各產地的生產方式各具特色，靜岡、鹿兒島是將新芽蒸過後揉撚乾燥製成「煎茶」，三重、福岡是在採收前一週左右，用秸稈或珠羅紗等覆蓋茶樹，然後用製作煎茶的相同工藝製成「冠茶」，京都則使用大棚種植茶葉，在採收前20天左右，用秸稈或珠羅紗等覆蓋，最後用製作煎茶的相同工藝製成「玉露」和抹茶。

海外綠茶消費擴大

儘管國內生產規模縮小，但綠茶在海外卻一直很受歡迎。2021年的出口額達到204億1824萬日圓（同比成長26.1%），連續兩年創出歷史新高。據分析，疫情促使居家消費需求加大，並且經濟活動逐步重啟促使在外就餐需求加大，這些因素都拉動了出口的成長。

粉末狀綠茶出口額占6成

最大的出口對象國是美國，出口額達103億90萬日圓（同比成長22.1%），占到了出口總額的一半。第2位是德國，出口額為20億2104萬日圓（同比成長73.9%），第3位是臺灣，出口額為17億319萬日圓（同比成長9.9%）。對美出口方面，包括抹茶在內的「粉末狀」商品占到了出口總額的75%，除英國外的歐盟各國和臺灣，包括茶葉在內的「其他」商品占比較大。雖然不同國家和地區的偏好有所差異，但資料證明了抹茶拿鐵和抹茶糕點等掀起的抹茶熱潮仍在持續。按千克計算的出口單價，粉末狀商品為4411日圓，其他商品為2244日圓，前者大約高出了一倍。

不同形狀的綠茶出口情況（2021年）

出口額（百萬日圓） 粉末狀 其他 合計 美國 7,685 2,616 10,301 (75％) (25%) 歐盟 1,807 1,294 3,101 (58%) (42%) 臺灣 506 1,197 1,703 (30%) (70%) 全球合計 13,338 7,081 20,418 (65%) (35%)

出處：財務省貿易統計

＊括弧內為不同形狀的占比

標題圖片：PIXTA