上市企業平均年薪605萬日圓，最高平均超過2600萬日圓！財經 工作勞動
據調查顯示，平均年薪1000萬日圓並不是夢，有的公司甚至超過2000萬日圓。如果自己能進入這樣的公司…雖然不敢奢望如此，但還是想在平均年薪2000萬日圓的公司體驗幾天當員工的感覺。
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東京商工調查公司的調查顯示，2021年度3213家上市企業的平均年薪為605萬5000日圓。同比增加10萬4000日圓，增幅為1.7%。這是3年來首次增加。有上年同期可比資料的3102家企業中，大約70%（2087家）為正成長。
國稅廳每年發佈的《民間薪資實際情況統計調查》顯示，2020年民營企業正式員工平均薪資為495萬7000日圓，相比之下可以看出上市企業薪資水準之高。
平均年薪最高的是M&A capital-partners公司（並購仲介服務），高達2688萬4000日圓，同比成長18.4%，自2014年度以來已連續8年高居首位。其次是KEYENCE（電子儀器）、Hulic（房地產）。前10名中半數為綜合貿易企業。
平均年薪方面，「500萬到600萬日圓」的企業最多，共有984家，占比為30.6%。其次是「600萬到700萬日圓」的企業，共有783家。平均年薪在1000萬日圓以上的企業為57家，同比增加了8家。
2021年度平均年薪排行榜
|公司名稱
|行業
|平均年薪（萬日圓）
|M&A capital-partners
|服務
|2688.4
|KEYENCE
|電子儀器
|2182.7
|Hulic
|房地產
|1803.2
|地主
|房地產
|1694.4
|伊藤忠商事
|商社
|1579.7
|三菱商事
|商社
|1558.8
|三井物產
|商社
|1549.1
|Solasia Pharma
|醫藥
|1490.0
|丸紅
|商社
|1469.2
|住友商事
|商社
|1406.3
東京商工調查公司調查資料
標題圖片 : PIXTA