上市企業平均年薪605萬日圓，最高平均超過2600萬日圓！

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據調查顯示，平均年薪1000萬日圓並不是夢，有的公司甚至超過2000萬日圓。如果自己能進入這樣的公司…雖然不敢奢望如此，但還是想在平均年薪2000萬日圓的公司體驗幾天當員工的感覺。

東京商工調查公司的調查顯示，2021年度3213家上市企業的平均年薪為605萬5000日圓。同比增加10萬4000日圓，增幅為1.7%。這是3年來首次增加。有上年同期可比資料的3102家企業中，大約70%（2087家）為正成長。

國稅廳每年發佈的《民間薪資實際情況統計調查》顯示，2020年民營企業正式員工平均薪資為495萬7000日圓，相比之下可以看出上市企業薪資水準之高。

平均年薪最高的是M&A capital-partners公司（並購仲介服務），高達2688萬4000日圓，同比成長18.4%，自2014年度以來已連續8年高居首位。其次是KEYENCE（電子儀器）、Hulic（房地產）。前10名中半數為綜合貿易企業。

平均年薪方面，「500萬到600萬日圓」的企業最多，共有984家，占比為30.6%。其次是「600萬到700萬日圓」的企業，共有783家。平均年薪在1000萬日圓以上的企業為57家，同比增加了8家。

2021年度平均年薪排行榜

公司名稱 行業 平均年薪（萬日圓） M&A capital-partners 服務 2688.4 KEYENCE 電子儀器 2182.7 Hulic 房地產 1803.2 地主 房地產 1694.4 伊藤忠商事 商社 1579.7 三菱商事 商社 1558.8 三井物產 商社 1549.1 Solasia Pharma 醫藥 1490.0 丸紅 商社 1469.2 住友商事 商社 1406.3

東京商工調查公司調查資料

標題圖片 : PIXTA