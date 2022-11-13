旅居海外的日本人連續2年減少

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或許是因為受到了疫情全球大流行的影響，2020年和2021年旅居海外的日本人已連續2年減少。

日本外務省近日公佈的《旅居海外日本人調查統計》（2022年版）顯示，截至2021年10月1日，旅居海外的日本人（滯留時間超過3個月的長期旅居者和永居者）為134萬4900人，較上一年減少1萬2824人（約0.9%）。「長期旅居者」為80萬7238人（同比減少2萬678人），「永居者」為53萬7662人（同比增加7854人）。

疫情發生前，旅居海外的日本人一直呈現逐年增加趨勢，2019年達到歷史最多的141萬356人。但在疫情蔓延後的最近兩年，減少了6萬5000多人。

日本人最多的海外城市是美國洛杉磯都市圈（6萬7000人）。其後依次是泰國曼谷（5萬9000人）、美國紐約都市圈（3萬9000人）、中國上海（3萬7000人）、新加坡（3萬6000人）、英國大倫敦都市圈（3萬2000人）。與10年前的2011年相比，曼谷增加了2萬人以上，而上海和紐約分別減少了1萬9000人和1萬5000人。

從國家來看，旅美日本人占整體的32%（42萬9000人），在華日本人占整體的8%（10萬7000人）。這兩國的日本人合計占到整體的40%。此外，澳洲9萬3000人、泰國8萬2000人、加拿大7萬人、英國6萬3000人、巴西4萬8000人、德國4萬2000人、韓國4萬1000人、法國3萬6000人。

日本人最多的15個海外城市如下圖所示。

標題圖片：PIXTA