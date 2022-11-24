卡達世足賽：26位日本藍武士球員簡介

卡達世足賽：26位日本藍武士球員簡介社會 運動
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連續七屆參加世足賽的日本（FIFA排名第24位）被分在首輪強隊雲集的E組中。23日的首場比賽將對陣包含在西德時期奪下四屆冠軍的德國隊（第11名）。另在27日對陣哥斯大黎加（第31位），並在12月1日對陣西班牙（第7場）。日本希望劍指連續第二屆晉級決賽圈，並目標首次進入八強。
2022年世足賽 日本國家隊比賽時程
小組賽（E組）
|台灣/香港時間
|對戰對手
|第1場
|11/23 21:00
|德國 2-1逆轉勝！
|第2場
|11/27 18:00
|哥斯大黎加
|第3場
|12/2 3:00
|西班牙
決賽圈
（上段：小組第1名的場合、下段：小組第2名的場合）
|台灣/香港時間
|對戰對手
|16強
|12/5 23:00
|小組F-2位
|12/6 23:00
|小組F-1位
|8強
|12/9 23:00
|G-1位與H-2位勝隊
|12/10 23:00
|H-1位與G-2位勝隊
|4強
|12/13 04:00
|A1/B2與C1/D2勝隊
|12/14 04:00
|B1/A2與D1/C2勝隊
|季軍戰
|12/17 23:00
|冠軍戰
|12/18 23:00
2022年世足賽 日本國家隊成員
■總教練
森保 一 MORIYASU Hajime
出生年月日／年齡 1968.08.23 54歲
總教練經歴
2012－ 2017 廣島三箭 總教練
2017 U-20日本國家隊總教練
2018 U-21日本國家隊總教練
2018～ SAMURAI BLUE（日本國家隊） 總教練
■GK
1 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji
出生年月日／年齡 1983.03.20 39歲
身高／體重 185cm/82kg
國家隊出賽數／失球 95出賽 104失球
國家隊出道賽 2008.02.17 對戰北韓
世足賽出賽經歷 2010年（4出賽）、2014年（3出賽）、2018年（4出賽）
效力球會經歷 大宮松鼠→名古屋鯨魚→川崎前鋒→皇家利爾斯SK（比利時）→皇家標準列日（比利時）→鄧地聯（蘇格蘭）→FC梅斯（法國）→RC 史特拉斯堡（法國）
12 權田 修一 GONDA Shuichi
出生年月日／年齡 1989.03.03 33歲
身高／體重 187cm/84kg
國家隊出賽數／失球 33出賽 14失球
國家隊出道賽 2010.01.06 對戰葉門
世足賽出賽經歷 2014年（0出賽）
效力球會經歷 FC東京→SV霍恩（奧地利）→鳥栖砂岩→波蒂莫嫩塞SC（葡萄牙）→清水心跳
23 丹尼爾・施密特 SCHMIDT Daniel
出生年月日／年齡 1992.02.03 30歲
身高／體重 197cm/88kg
國家隊出賽數／失球 11出賽 8失球
國家隊出道賽 2018.11.16 對戰委內瑞拉
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 仙台維加泰→熊本深紅→仙台維加泰→熊本深紅→松本山雅FC→仙台維加泰→聖圖爾登VV（比利時）
■DF
5 長友 佑都 NAGATOMO Yuto
出生年月日／年齡 1986.09.12 36歲
身高／體重 170cm/68kg
國家隊出賽數／進球 137出賽 4進球
國家隊出道賽 2008.05.24 對戰象牙海岸
世足賽出賽經歷 2010年（4出賽）、2014年（3出賽）、2018年（4出賽）
效力球會經歷 FC東京→AC Cesena（義大利）→國際米蘭（義大利）→加拉塔薩雷SK（土耳其）→馬賽（法國）→FC東京
22 吉田 麻也 YOSHIDA Maya
出生年月日／年齡 1988.08.24 34歲
身高／體重 189cm/87kg
國家隊出賽數／進球 121出賽 12進球
國家隊出道賽 2010.01.06 對戰葉門
世足賽出賽經歷 2014年（3出賽）、2018年（4出賽）
效力球會經歷 名古屋鯨魚→VVV芬洛（荷蘭）→南安普敦（英格蘭）→桑普托利亞（義大利）→沙爾克04（德國）
19 酒井 宏樹 SAKAI Hiroki
出生年月日／年齡 1990.04.12 32歲
身高／體重 183cm/78kg
國家隊出賽數／進球 71出賽 1進球
國家隊出道賽 2012.05.23 對戰亞塞拜然
世足賽出賽經歷 2014年（0出賽）、2018年（4出賽）
效力球會經歷 柏雷素爾→漢諾威96（德國）→馬賽（法國）→浦和紅鑽
3 谷口 彰悟 TANIGUCHI Shogo
出生年月日／年齡 1991.07.15 31歲
身高／體重 183cm/75kg
國家隊出賽數／進球 13出賽 0進球
國家隊出道賽 2015.06.11 對戰伊拉克
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 川崎前鋒
2 山根 視來 YAMANE Miki
出生年月日／年齡 1993.12.22 28歲
身高／體重 178cm/72kg
國家隊出賽數／進球 14出賽 2進球
國家隊出道賽 2021.03.25 對戰韓國
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 湘南比馬→川崎前鋒
4 板倉 滉 ITAKURA Kou
出生年月日／年齡 1997.01.27 25歲
身高／體重 186cm/75kg
國家隊出賽數／進球 12出賽 1進球
國家隊出道賽 2019.06.20 對戰烏拉圭
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 川崎前鋒→仙台維加泰→曼城（英格蘭）→FC格羅寧根（荷蘭）→沙爾克04（德國）→門興格拉德巴赫（德國）
16 冨安 健洋 TOMIYASU Takehiro
出生年月日／年齡 1998.11.05 23歲
身高／體重 187cm/84kg
國家隊出賽數／進球 29出賽 1進球
國家隊出道賽 2018.10.12 對戰巴拿馬
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 福岡黃蜂→聖圖爾登VV（比利時）→波隆那（義大利）→阿森納（英格蘭）
26 伊藤 洋輝 ITO Hiroki
出生年月日／年齡 1999.05.12 23歲
身高／體重 186cm/78kg
國家隊出賽數／進球 5出賽 0進球
國家隊出道賽 2022.06.02 對戰巴拉圭
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 磐田喜悅→名古屋鯨魚→磐田喜悅→VfB司徒加特（德國）
■MF/FW
7 柴崎 岳 SHIBASAKI Gaku
出生年月日／年齡 1992.05.28 30歲
身高／體重 175cm/64kg
國家隊出賽數／進球 59出賽 3進球
國家隊出道賽 2014.09.09 對戰委內瑞拉
世足賽出賽經歷 2018年（4出賽）
效力球會經歷 鹿島鹿角→CD特內里費（西班牙）→赫塔菲CF（西班牙）→拉科魯尼亞（西班牙）→CD萊加內斯（西班牙）
6 遠藤 航 ENDO Wataru
出生年月日／年齡 1993.02.09 29歲
身高／體重 178cm/76kg
國家隊出賽數／進球 43出賽 2進球
國家隊出道賽 2015.08.02 對戰北韓
世足賽出賽經歷 2018年（0出賽）
效力球會經歷 湘南比馬→浦和紅鑽→聖圖爾登VV（比利時）→VfB司徒加特（德國）
14 伊東 純也 ITO Junya
出生年月日／年齡 1993.03.09 29歲
身高／體重 176cm/66kg
國家隊出賽數／進球 38出賽 9進球
國家隊出道賽 2017.12.09 對戰北韓
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 甲府風林→柏雷素爾→KRC亨克（比利時）→蘭斯（法國）
18 淺野 拓磨 ASANO Takuma
出生年月日／年齡 1994.11.10 27歲
身高／體重 173cm/71kg
國家隊出賽數／進球 36出賽 7進球
國家隊出道賽 2015.08.02 對戰北韓
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 廣島三箭→阿森納（英格蘭）→VfB司徒加特（德國）→漢諾威96（德國）→FK游擊隊（塞爾維亞）→VfL波鴻（德國）
10 南野 拓實 MINAMINO Takumi
出生年月日／年齡 1995.01.16 27歲
身高／體重 174cm/68kg
國家隊出賽數／進球 43出賽 17進球
國家隊出道賽 2015.10.13 對戰伊朗
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 大阪櫻花→薩爾斯堡（奧地利）→利物浦FC（英格蘭）→南安普敦（英格蘭）→利物浦FC（英格蘭）→AS摩納哥（法國）
13 守田 英正 MORITA Hidemasa
出生年月日／年齡 1995.05.10 27歲
身高／體重 177cm/74kg
國家隊出賽數／進球 17出賽 2進球
國家隊出道賽 2018.09.11 對戰哥斯大黎加
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 川崎前鋒→CD辛達卡拉（葡萄牙）→里斯本競技CP（葡萄牙）
15 鎌田 大地 KAMADA Daichi
出生年月日／年齡 1996.08.05 26歲
身高／體重 180cm/72kg
國家隊出賽數／進球 21出賽 6進球
國家隊出道賽 2019.03.22 對戰哥倫比亞
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 鳥栖砂岩→法蘭克福（德國）→聖圖爾登VV（比利時）→法蘭克福（德國）
24 相馬 勇紀 SOMA Yuki
出生年月日／年齡 1997.02.25 25歲
身高／體重 166cm/68kg
國家隊出賽數／進球 7出賽 3進球
國家隊出道賽 2019.12.10 對戰中國
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 名古屋鯨魚→鹿島鹿角→名古屋鯨魚
9 三笘 薫 MITOMA Kaoru
出生年月日／年齡 1997.05.20 25歲
身高／體重 178cm/73kg
國家隊出賽數／進球 9出賽 5進球
國家隊出道賽 2021.11.16 對戰阿曼
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 川崎前鋒→聖基萊錫皇家聯盟（比利時）→布萊頓（英格蘭）
25 前田 大然 MAEDA Daizen
出生年月日／年齡 1997.10.20 25歲
身高／體重 173cm/67kg
國家隊出賽數／進球 8出賽 1進球
國家隊出道賽 2019.06.17 對戰智利
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 松本山雅FC→水戸蜀葵→松本山雅FC→CS馬里迪莫（葡萄牙）→橫濱F水手→凱爾特人（蘇格蘭）
8 堂安 律 DOAN Ritsu
出生年月日／年齡 1998.06.16 24歲
身高／體重 172cm/70kg
國家隊出賽數／進球 28出賽 3進球
國家隊出道賽 2018.09.11 對戰哥斯大黎加
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 大阪飛腳→FC格羅寧根（荷蘭）→PSV愛因霍溫（荷蘭）→比勒費爾德（德國）→PSV愛因霍溫（荷蘭）→SC佛萊堡（德國）
21 上田 綺世 UEDA Ayase
出生年月日／年齡 1998.08.28 24歲
身高／體重 182cm/76kg
國家隊出賽數／進球 10出賽 0進球
國家隊出道賽 2019.06.17 對戰智利
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 鹿島鹿角→布魯日KSV（比利時）
17 田中 碧 TANAKA Ao
出生年月日／年齡 1998.09.10 24歲
身高／體重 180cm/75kg
國家隊出賽數／進球 14出賽 2進球
國家隊出道賽 2019.12.14 對戰香港
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 川崎前鋒→杜塞爾多夫（德國）
20 町野 修斗 MACHINO Shuto
出生年月日／年齡 1999.09.30 23歲
身高／體重 185cm/77kg
國家隊出賽數／進球 4出賽 3進球
國家隊出道賽 2022.07.19 對戰香港
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 橫濱F水手→北九州向日葵→橫濱F水手→北九州向日葵→湘南比馬
11 久保 建英 KUBO Takefusa
出生年月日／年齡 2001.06.04 21歲
身高／體重 173cm/67kg
國家隊出賽數／進球 19出賽 1進球
國家隊出道賽 2019.06.09 對戰薩爾瓦多
世足賽出賽經歷 0
效力球會經歷 橫濱F水手→FC東京→皇家馬德里CF（西班牙）→RCD馬約卡（西班牙）→比利亞雷阿爾CF（西班牙）→赫塔菲CF（西班牙）→皇家馬德里CF（西班牙）→RCD馬約卡（西班牙）→皇家社會（西班牙）
標題圖片：日本隊三苫薰、吉田麻也、權田修一、酒井宏樹與鎌田大地
內文中總教練・選手照片由日本足球協會提供 ©JFA