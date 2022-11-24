卡達世足賽：26位日本藍武士球員簡介

社會 運動

本屆世足賽，帶您了解日本隊的全體26位「日本藍武士」陣容！
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連續七屆參加世足賽的日本（FIFA排名第24位）被分在首輪強隊雲集的E組中。23日的首場比賽將對陣包含在西德時期奪下四屆冠軍的德國隊（第11名）。另在27日對陣哥斯大黎加（第31位），並在12月1日對陣西班牙（第7場）。日本希望劍指連續第二屆晉級決賽圈，並目標首次進入八強。

2022年世足賽   日本國家隊比賽時程

小組賽（E組）

  台灣/香港時間 對戰對手
第1場 11/23   21:00 德國   2-1逆轉勝！
第2場 11/27   18:00 哥斯大黎加
第3場 12/2   3:00 西班牙

決賽圈

（上段：小組第1名的場合、下段：小組第2名的場合）

  台灣/香港時間 對戰對手
16強 12/5   23:00 小組F-2位
12/6   23:00 小組F-1位
8強 12/9   23:00 G-1位與H-2位勝隊
12/10   23:00 H-1位與G-2位勝隊
4強 12/13   04:00 A1/B2與C1/D2勝隊
12/14   04:00 B1/A2與D1/C2勝隊
季軍戰 12/17   23:00  
冠軍戰 12/18   23:00  

2022年世足賽   日本國家隊成員

■總教練

森保 一 MORIYASU Hajime

森保 一

出生年月日／年齡   1968.08.23   54歲

總教練經歴
2012－ 2017   廣島三箭 總教練
2017   U-20日本國家隊總教練
2018   U-21日本國家隊總教練
2018～   SAMURAI BLUE（日本國家隊） 總教練

■GK

1   川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji

川島 永嗣

出生年月日／年齡   1983.03.20   39歲
身高／體重   185cm/82kg
國家隊出賽數／失球   95出賽   104失球
國家隊出道賽   2008.02.17   對戰北韓
世足賽出賽經歷   2010年（4出賽）、2014年（3出賽）、2018年（4出賽）
效力球會經歷   大宮松鼠→名古屋鯨魚→川崎前鋒→皇家利爾斯SK（比利時）→皇家標準列日（比利時）→鄧地聯（蘇格蘭）→FC梅斯（法國）→RC 史特拉斯堡（法國）

12   權田 修一 GONDA Shuichi

權田 修一

出生年月日／年齡   1989.03.03   33歲
身高／體重   187cm/84kg
國家隊出賽數／失球   33出賽   14失球
國家隊出道賽   2010.01.06   對戰葉門
世足賽出賽經歷   2014年（0出賽）
效力球會經歷   FC東京→SV霍恩（奧地利）→鳥栖砂岩→波蒂莫嫩塞SC（葡萄牙）→清水心跳

23   丹尼爾・施密特 SCHMIDT Daniel

丹尼爾・施密特

出生年月日／年齡   1992.02.03   30歲
身高／體重   197cm/88kg
國家隊出賽數／失球   11出賽   8失球
國家隊出道賽   2018.11.16   對戰委內瑞拉
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   仙台維加泰→熊本深紅→仙台維加泰→熊本深紅→松本山雅FC→仙台維加泰→聖圖爾登VV（比利時）

■DF

5   長友 佑都 NAGATOMO Yuto

長友 佑都

出生年月日／年齡   1986.09.12   36歲
身高／體重   170cm/68kg
國家隊出賽數／進球   137出賽   4進球
國家隊出道賽   2008.05.24   對戰象牙海岸
世足賽出賽經歷   2010年（4出賽）、2014年（3出賽）、2018年（4出賽）
效力球會經歷   FC東京→AC Cesena（義大利）→國際米蘭（義大利）→加拉塔薩雷SK（土耳其）→馬賽（法國）→FC東京

22   吉田 麻也 YOSHIDA Maya

吉田 麻也

出生年月日／年齡   1988.08.24   34歲
身高／體重   189cm/87kg
國家隊出賽數／進球   121出賽   12進球
國家隊出道賽   2010.01.06   對戰葉門
世足賽出賽經歷   2014年（3出賽）、2018年（4出賽）
效力球會經歷   名古屋鯨魚→VVV芬洛（荷蘭）→南安普敦（英格蘭）→桑普托利亞（義大利）→沙爾克04（德國）

19   酒井 宏樹 SAKAI Hiroki

酒井 宏樹

出生年月日／年齡   1990.04.12   32歲
身高／體重   183cm/78kg
國家隊出賽數／進球   71出賽   1進球
國家隊出道賽   2012.05.23   對戰亞塞拜然
世足賽出賽經歷   2014年（0出賽）、2018年（4出賽）
效力球會經歷   柏雷素爾→漢諾威96（德國）→馬賽（法國）→浦和紅鑽

3   谷口 彰悟 TANIGUCHI Shogo

谷口 彰悟

出生年月日／年齡   1991.07.15   31歲
身高／體重   183cm/75kg
國家隊出賽數／進球   13出賽   0進球
國家隊出道賽   2015.06.11   對戰伊拉克
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   川崎前鋒

2   山根 視來 YAMANE Miki

山根 視來

出生年月日／年齡   1993.12.22   28歲
身高／體重   178cm/72kg
國家隊出賽數／進球   14出賽   2進球
國家隊出道賽   2021.03.25   對戰韓國
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   湘南比馬→川崎前鋒

4   板倉 滉 ITAKURA Kou

板倉 滉

出生年月日／年齡   1997.01.27   25歲
身高／體重   186cm/75kg
國家隊出賽數／進球   12出賽   1進球
國家隊出道賽   2019.06.20   對戰烏拉圭
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   川崎前鋒→仙台維加泰→曼城（英格蘭）→FC格羅寧根（荷蘭）→沙爾克04（德國）→門興格拉德巴赫（德國）

16   冨安 健洋 TOMIYASU Takehiro

冨安 健洋

出生年月日／年齡   1998.11.05   23歲
身高／體重   187cm/84kg
國家隊出賽數／進球   29出賽   1進球
國家隊出道賽   2018.10.12   對戰巴拿馬
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   福岡黃蜂→聖圖爾登VV（比利時）→波隆那（義大利）→阿森納（英格蘭）

26   伊藤 洋輝 ITO Hiroki

伊藤 洋輝

出生年月日／年齡   1999.05.12   23歲
身高／體重   186cm/78kg
國家隊出賽數／進球   5出賽   0進球
國家隊出道賽   2022.06.02   對戰巴拉圭
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   磐田喜悅→名古屋鯨魚→磐田喜悅→VfB司徒加特（德國）

■MF/FW

7   柴崎 岳 SHIBASAKI Gaku

柴崎 岳

出生年月日／年齡   1992.05.28   30歲
身高／體重   175cm/64kg
國家隊出賽數／進球   59出賽   3進球
國家隊出道賽   2014.09.09   對戰委內瑞拉
世足賽出賽經歷   2018年（4出賽）
效力球會經歷   鹿島鹿角→CD特內里費（西班牙）→赫塔菲CF（西班牙）→拉科魯尼亞（西班牙）→CD萊加內斯（西班牙）

6   遠藤 航 ENDO Wataru

遠藤 航

出生年月日／年齡   1993.02.09   29歲
身高／體重   178cm/76kg
國家隊出賽數／進球   43出賽   2進球
國家隊出道賽   2015.08.02   對戰北韓
世足賽出賽經歷   2018年（0出賽）
效力球會經歷   湘南比馬→浦和紅鑽→聖圖爾登VV（比利時）→VfB司徒加特（德國）

14   伊東 純也 ITO Junya

伊東 純也

出生年月日／年齡   1993.03.09   29歲
身高／體重   176cm/66kg
國家隊出賽數／進球   38出賽   9進球
國家隊出道賽   2017.12.09   對戰北韓
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   甲府風林→柏雷素爾→KRC亨克（比利時）→蘭斯（法國）

18   淺野 拓磨 ASANO Takuma

淺野 拓磨

出生年月日／年齡   1994.11.10   27歲
身高／體重   173cm/71kg
國家隊出賽數／進球   36出賽   7進球
國家隊出道賽   2015.08.02   對戰北韓
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   廣島三箭→阿森納（英格蘭）→VfB司徒加特（德國）→漢諾威96（德國）→FK游擊隊（塞爾維亞）→VfL波鴻（德國）

10   南野 拓實 MINAMINO Takumi

南野 拓實

出生年月日／年齡   1995.01.16   27歲
身高／體重   174cm/68kg
國家隊出賽數／進球   43出賽   17進球
國家隊出道賽   2015.10.13   對戰伊朗
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   大阪櫻花→薩爾斯堡（奧地利）→利物浦FC（英格蘭）→南安普敦（英格蘭）→利物浦FC（英格蘭）→AS摩納哥（法國）

13   守田 英正 MORITA Hidemasa

守田 英正

出生年月日／年齡   1995.05.10   27歲
身高／體重   177cm/74kg
國家隊出賽數／進球   17出賽   2進球
國家隊出道賽   2018.09.11   對戰哥斯大黎加
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   川崎前鋒→CD辛達卡拉（葡萄牙）→里斯本競技CP（葡萄牙）

15   鎌田 大地 KAMADA Daichi

鎌田 大地

出生年月日／年齡   1996.08.05   26歲
身高／體重   180cm/72kg
國家隊出賽數／進球   21出賽   6進球
國家隊出道賽   2019.03.22   對戰哥倫比亞
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   鳥栖砂岩→法蘭克福（德國）→聖圖爾登VV（比利時）→法蘭克福（德國）

24   相馬 勇紀 SOMA Yuki

相馬 勇紀

出生年月日／年齡   1997.02.25   25歲
身高／體重   166cm/68kg
國家隊出賽數／進球   7出賽   3進球
國家隊出道賽   2019.12.10   對戰中國
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   名古屋鯨魚→鹿島鹿角→名古屋鯨魚

9   三笘 薫 MITOMA Kaoru

三笘 薫

出生年月日／年齡   1997.05.20   25歲
身高／體重   178cm/73kg
國家隊出賽數／進球   9出賽   5進球
國家隊出道賽   2021.11.16   對戰阿曼
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   川崎前鋒→聖基萊錫皇家聯盟（比利時）→布萊頓（英格蘭）

25   前田 大然 MAEDA Daizen

前田 大然

出生年月日／年齡   1997.10.20   25歲
身高／體重   173cm/67kg
國家隊出賽數／進球   8出賽   1進球
國家隊出道賽   2019.06.17   對戰智利
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   松本山雅FC→水戸蜀葵→松本山雅FC→CS馬里迪莫（葡萄牙）→橫濱F水手→凱爾特人（蘇格蘭）

8   堂安 律 DOAN Ritsu

堂安 律

出生年月日／年齡   1998.06.16   24歲
身高／體重   172cm/70kg
國家隊出賽數／進球   28出賽   3進球
國家隊出道賽   2018.09.11   對戰哥斯大黎加
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   大阪飛腳→FC格羅寧根（荷蘭）→PSV愛因霍溫（荷蘭）→比勒費爾德（德國）→PSV愛因霍溫（荷蘭）→SC佛萊堡（德國）

21   上田 綺世 UEDA Ayase

上田 綺世

出生年月日／年齡   1998.08.28   24歲
身高／體重   182cm/76kg
國家隊出賽數／進球   10出賽   0進球
國家隊出道賽   2019.06.17   對戰智利
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   鹿島鹿角→布魯日KSV（比利時）

17   田中 碧 TANAKA Ao

田中 碧

出生年月日／年齡   1998.09.10   24歲
身高／體重   180cm/75kg
國家隊出賽數／進球   14出賽   2進球
國家隊出道賽   2019.12.14   對戰香港
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   川崎前鋒→杜塞爾多夫（德國）

20   町野 修斗 MACHINO Shuto

町野 修斗

出生年月日／年齡   1999.09.30   23歲
身高／體重   185cm/77kg
國家隊出賽數／進球   4出賽   3進球
國家隊出道賽   2022.07.19   對戰香港
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   橫濱F水手→北九州向日葵→橫濱F水手→北九州向日葵→湘南比馬

11   久保 建英 KUBO Takefusa

久保 建英

出生年月日／年齡   2001.06.04   21歲
身高／體重   173cm/67kg
國家隊出賽數／進球   19出賽   1進球
國家隊出道賽   2019.06.09   對戰薩爾瓦多
世足賽出賽經歷   0
效力球會經歷   橫濱F水手→FC東京→皇家馬德里CF（西班牙）→RCD馬約卡（西班牙）→比利亞雷阿爾CF（西班牙）→赫塔菲CF（西班牙）→皇家馬德里CF（西班牙）→RCD馬約卡（西班牙）→皇家社會（西班牙）

標題圖片：日本隊三苫薰、吉田麻也、權田修一、酒井宏樹與鎌田大地

內文中總教練・選手照片由日本足球協會提供 ©JFA

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