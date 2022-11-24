卡達世足賽：26位日本藍武士球員簡介

本屆世足賽，帶您了解日本隊的全體26位「日本藍武士」陣容！

連續七屆參加世足賽的日本（FIFA排名第24位）被分在首輪強隊雲集的E組中。23日的首場比賽將對陣包含在西德時期奪下四屆冠軍的德國隊（第11名）。另在27日對陣哥斯大黎加（第31位），並在12月1日對陣西班牙（第7場）。日本希望劍指連續第二屆晉級決賽圈，並目標首次進入八強。

2022年世足賽 日本國家隊比賽時程

小組賽（E組）

台灣/香港時間 對戰對手 第1場 11/23 21:00 德國 2-1逆轉勝！ 第2場 11/27 18:00 哥斯大黎加 第3場 12/2 3:00 西班牙

決賽圈

（上段：小組第1名的場合、下段：小組第2名的場合）

台灣/香港時間 對戰對手 16強 12/5 23:00 小組F-2位 12/6 23:00 小組F-1位 8強 12/9 23:00 G-1位與H-2位勝隊 12/10 23:00 H-1位與G-2位勝隊 4強 12/13 04:00 A1/B2與C1/D2勝隊 12/14 04:00 B1/A2與D1/C2勝隊 季軍戰 12/17 23:00 冠軍戰 12/18 23:00

2022年世足賽 日本國家隊成員

■總教練

森保 一 MORIYASU Hajime

出生年月日／年齡 1968.08.23 54歲

總教練經歴

2012－ 2017 廣島三箭 總教練

2017 U-20日本國家隊總教練

2018 U-21日本國家隊總教練

2018～ SAMURAI BLUE（日本國家隊） 總教練

■GK

1 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji

出生年月日／年齡 1983.03.20 39歲

身高／體重 185cm/82kg

國家隊出賽數／失球 95出賽 104失球

國家隊出道賽 2008.02.17 對戰北韓

世足賽出賽經歷 2010年（4出賽）、2014年（3出賽）、2018年（4出賽）

效力球會經歷 大宮松鼠→名古屋鯨魚→川崎前鋒→皇家利爾斯SK（比利時）→皇家標準列日（比利時）→鄧地聯（蘇格蘭）→FC梅斯（法國）→RC 史特拉斯堡（法國）

12 權田 修一 GONDA Shuichi

出生年月日／年齡 1989.03.03 33歲

身高／體重 187cm/84kg

國家隊出賽數／失球 33出賽 14失球

國家隊出道賽 2010.01.06 對戰葉門

世足賽出賽經歷 2014年（0出賽）

效力球會經歷 FC東京→SV霍恩（奧地利）→鳥栖砂岩→波蒂莫嫩塞SC（葡萄牙）→清水心跳

23 丹尼爾・施密特 SCHMIDT Daniel

出生年月日／年齡 1992.02.03 30歲

身高／體重 197cm/88kg

國家隊出賽數／失球 11出賽 8失球

國家隊出道賽 2018.11.16 對戰委內瑞拉

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 仙台維加泰→熊本深紅→仙台維加泰→熊本深紅→松本山雅FC→仙台維加泰→聖圖爾登VV（比利時）

■DF

5 長友 佑都 NAGATOMO Yuto

出生年月日／年齡 1986.09.12 36歲

身高／體重 170cm/68kg

國家隊出賽數／進球 137出賽 4進球

國家隊出道賽 2008.05.24 對戰象牙海岸

世足賽出賽經歷 2010年（4出賽）、2014年（3出賽）、2018年（4出賽）

效力球會經歷 FC東京→AC Cesena（義大利）→國際米蘭（義大利）→加拉塔薩雷SK（土耳其）→馬賽（法國）→FC東京

22 吉田 麻也 YOSHIDA Maya

出生年月日／年齡 1988.08.24 34歲

身高／體重 189cm/87kg

國家隊出賽數／進球 121出賽 12進球

國家隊出道賽 2010.01.06 對戰葉門

世足賽出賽經歷 2014年（3出賽）、2018年（4出賽）

效力球會經歷 名古屋鯨魚→VVV芬洛（荷蘭）→南安普敦（英格蘭）→桑普托利亞（義大利）→沙爾克04（德國）

19 酒井 宏樹 SAKAI Hiroki

出生年月日／年齡 1990.04.12 32歲

身高／體重 183cm/78kg

國家隊出賽數／進球 71出賽 1進球

國家隊出道賽 2012.05.23 對戰亞塞拜然

世足賽出賽經歷 2014年（0出賽）、2018年（4出賽）

效力球會經歷 柏雷素爾→漢諾威96（德國）→馬賽（法國）→浦和紅鑽

3 谷口 彰悟 TANIGUCHI Shogo

出生年月日／年齡 1991.07.15 31歲

身高／體重 183cm/75kg

國家隊出賽數／進球 13出賽 0進球

國家隊出道賽 2015.06.11 對戰伊拉克

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 川崎前鋒

2 山根 視來 YAMANE Miki

出生年月日／年齡 1993.12.22 28歲

身高／體重 178cm/72kg

國家隊出賽數／進球 14出賽 2進球

國家隊出道賽 2021.03.25 對戰韓國

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 湘南比馬→川崎前鋒

4 板倉 滉 ITAKURA Kou

出生年月日／年齡 1997.01.27 25歲

身高／體重 186cm/75kg

國家隊出賽數／進球 12出賽 1進球

國家隊出道賽 2019.06.20 對戰烏拉圭

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 川崎前鋒→仙台維加泰→曼城（英格蘭）→FC格羅寧根（荷蘭）→沙爾克04（德國）→門興格拉德巴赫（德國）

16 冨安 健洋 TOMIYASU Takehiro

出生年月日／年齡 1998.11.05 23歲

身高／體重 187cm/84kg

國家隊出賽數／進球 29出賽 1進球

國家隊出道賽 2018.10.12 對戰巴拿馬

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 福岡黃蜂→聖圖爾登VV（比利時）→波隆那（義大利）→阿森納（英格蘭）

26 伊藤 洋輝 ITO Hiroki

出生年月日／年齡 1999.05.12 23歲

身高／體重 186cm/78kg

國家隊出賽數／進球 5出賽 0進球

國家隊出道賽 2022.06.02 對戰巴拉圭

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 磐田喜悅→名古屋鯨魚→磐田喜悅→VfB司徒加特（德國）

■MF/FW

7 柴崎 岳 SHIBASAKI Gaku

出生年月日／年齡 1992.05.28 30歲

身高／體重 175cm/64kg

國家隊出賽數／進球 59出賽 3進球

國家隊出道賽 2014.09.09 對戰委內瑞拉

世足賽出賽經歷 2018年（4出賽）

效力球會經歷 鹿島鹿角→CD特內里費（西班牙）→赫塔菲CF（西班牙）→拉科魯尼亞（西班牙）→CD萊加內斯（西班牙）

6 遠藤 航 ENDO Wataru

出生年月日／年齡 1993.02.09 29歲

身高／體重 178cm/76kg

國家隊出賽數／進球 43出賽 2進球

國家隊出道賽 2015.08.02 對戰北韓

世足賽出賽經歷 2018年（0出賽）

效力球會經歷 湘南比馬→浦和紅鑽→聖圖爾登VV（比利時）→VfB司徒加特（德國）

14 伊東 純也 ITO Junya

出生年月日／年齡 1993.03.09 29歲

身高／體重 176cm/66kg

國家隊出賽數／進球 38出賽 9進球

國家隊出道賽 2017.12.09 對戰北韓

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 甲府風林→柏雷素爾→KRC亨克（比利時）→蘭斯（法國）

18 淺野 拓磨 ASANO Takuma

出生年月日／年齡 1994.11.10 27歲

身高／體重 173cm/71kg

國家隊出賽數／進球 36出賽 7進球

國家隊出道賽 2015.08.02 對戰北韓

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 廣島三箭→阿森納（英格蘭）→VfB司徒加特（德國）→漢諾威96（德國）→FK游擊隊（塞爾維亞）→VfL波鴻（德國）

10 南野 拓實 MINAMINO Takumi

出生年月日／年齡 1995.01.16 27歲

身高／體重 174cm/68kg

國家隊出賽數／進球 43出賽 17進球

國家隊出道賽 2015.10.13 對戰伊朗

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 大阪櫻花→薩爾斯堡（奧地利）→利物浦FC（英格蘭）→南安普敦（英格蘭）→利物浦FC（英格蘭）→AS摩納哥（法國）

13 守田 英正 MORITA Hidemasa

出生年月日／年齡 1995.05.10 27歲

身高／體重 177cm/74kg

國家隊出賽數／進球 17出賽 2進球

國家隊出道賽 2018.09.11 對戰哥斯大黎加

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 川崎前鋒→CD辛達卡拉（葡萄牙）→里斯本競技CP（葡萄牙）

15 鎌田 大地 KAMADA Daichi

出生年月日／年齡 1996.08.05 26歲

身高／體重 180cm/72kg

國家隊出賽數／進球 21出賽 6進球

國家隊出道賽 2019.03.22 對戰哥倫比亞

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 鳥栖砂岩→法蘭克福（德國）→聖圖爾登VV（比利時）→法蘭克福（德國）

24 相馬 勇紀 SOMA Yuki

出生年月日／年齡 1997.02.25 25歲

身高／體重 166cm/68kg

國家隊出賽數／進球 7出賽 3進球

國家隊出道賽 2019.12.10 對戰中國

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 名古屋鯨魚→鹿島鹿角→名古屋鯨魚

9 三笘 薫 MITOMA Kaoru

出生年月日／年齡 1997.05.20 25歲

身高／體重 178cm/73kg

國家隊出賽數／進球 9出賽 5進球

國家隊出道賽 2021.11.16 對戰阿曼

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 川崎前鋒→聖基萊錫皇家聯盟（比利時）→布萊頓（英格蘭）

25 前田 大然 MAEDA Daizen

出生年月日／年齡 1997.10.20 25歲

身高／體重 173cm/67kg

國家隊出賽數／進球 8出賽 1進球

國家隊出道賽 2019.06.17 對戰智利

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 松本山雅FC→水戸蜀葵→松本山雅FC→CS馬里迪莫（葡萄牙）→橫濱F水手→凱爾特人（蘇格蘭）

8 堂安 律 DOAN Ritsu

出生年月日／年齡 1998.06.16 24歲

身高／體重 172cm/70kg

國家隊出賽數／進球 28出賽 3進球

國家隊出道賽 2018.09.11 對戰哥斯大黎加

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 大阪飛腳→FC格羅寧根（荷蘭）→PSV愛因霍溫（荷蘭）→比勒費爾德（德國）→PSV愛因霍溫（荷蘭）→SC佛萊堡（德國）

21 上田 綺世 UEDA Ayase

出生年月日／年齡 1998.08.28 24歲

身高／體重 182cm/76kg

國家隊出賽數／進球 10出賽 0進球

國家隊出道賽 2019.06.17 對戰智利

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 鹿島鹿角→布魯日KSV（比利時）

17 田中 碧 TANAKA Ao

出生年月日／年齡 1998.09.10 24歲

身高／體重 180cm/75kg

國家隊出賽數／進球 14出賽 2進球

國家隊出道賽 2019.12.14 對戰香港

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 川崎前鋒→杜塞爾多夫（德國）

20 町野 修斗 MACHINO Shuto

出生年月日／年齡 1999.09.30 23歲

身高／體重 185cm/77kg

國家隊出賽數／進球 4出賽 3進球

國家隊出道賽 2022.07.19 對戰香港

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 橫濱F水手→北九州向日葵→橫濱F水手→北九州向日葵→湘南比馬

11 久保 建英 KUBO Takefusa

出生年月日／年齡 2001.06.04 21歲

身高／體重 173cm/67kg

國家隊出賽數／進球 19出賽 1進球

國家隊出道賽 2019.06.09 對戰薩爾瓦多

世足賽出賽經歷 0

效力球會經歷 橫濱F水手→FC東京→皇家馬德里CF（西班牙）→RCD馬約卡（西班牙）→比利亞雷阿爾CF（西班牙）→赫塔菲CF（西班牙）→皇家馬德里CF（西班牙）→RCD馬約卡（西班牙）→皇家社會（西班牙）

標題圖片：日本隊三苫薰、吉田麻也、權田修一、酒井宏樹與鎌田大地

內文中總教練・選手照片由日本足球協會提供 ©JFA