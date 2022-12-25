合、升、斗——現代仍在使用的「尺貫法」度量單位

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超市裡擺放的白米常常按「2公斤」「5公斤」這種重量單位銷售，而煮飯的時候又會使用「2合」「1升」之類的其他單位。

合、升是日本過去廣泛使用的「尺貫法」度量單位，表示的是容積而非重量。1959年修訂《計量法》後，日常生活中幾乎很少再用到「尺」和「貫」，但「合」和「升」卻頑強地「存活」下來直至今天。

按照現在的計量單位，「1合」大約相當於180毫升。除了大米外，喜歡喝日本酒的人，可能早已習慣去居酒屋的時候喊一句「燙熱的酒，來1合！」。在喜慶宴席上使用的手掌大小的木制方形酒具「桝」也被稱作「1合桝」，這個容量可以讓你避免喝過了頭。

1升是10合。餐飲店等場所經常使用「1升裝」的大型電鍋，還有大家都很熟悉的「1升瓶」裝酒。

10升為1斗。10斗為1石。加賀百萬石的100萬石相當於1000萬斗、1億升、10億合。

古裝劇裡出現的「俵」可以裝多少稻米呢？據說不同的時代和地區有所差異，而明治時代以後，開始將可以裝4斗米的4斗俵作為標準的1俵。

尺貫法 : 容積單位

1合 10合 1升 100合 10升 1斗 1000合 100升 10斗 1石

順便提一句，稻米量杯和一般的烹飪量杯是不同的，要小心別弄錯！如果沒有稻米專用量杯，只要記住1合（稻米量杯1杯）約等於150克就可以了。近來，烹飪書籍和食譜分享網站，改用「克」做單位替代「合」的情況也越來越多了。

1合米的相關資料

重量 150克 煮飯所需的水量 180到200毫升 煮熟後 330到350克 熱量 537千卡 相當於幾碗飯 2碗

近年來，市場上流通的日本酒和燒酒中，把「1升瓶」改成「4合瓶」包裝的情況越來越多。對於普通家庭來說，1升瓶裝一次基本喝不完，而存放起來又比較難以確保品質，所以「4合瓶」裝似乎越來越受到歡迎，因為這樣的大小正好可以放入冰箱。180毫升×4=720毫升——這個量，怕是不知不覺間就喝多了？別別別，還是要適可而止哦！



高級清酒。左邊4瓶是1升瓶裝，右邊2瓶酒是4合瓶裝（PIXTA）

標題圖片 : PIXTA