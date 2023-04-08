橫濱：連續6年成為日本人最想居住地

橫濱：連續6年成為日本人最想居住地生活 社會
Recruit公司每年實施的心儀居住街區（車站）排名調查顯示，橫濱、吉祥寺和大宮名列前3，均位於連接市中心主要地區的鐵路環線「山手線」的週邊。這是否意味著從居住環境考慮，相較於大都市的超級中心地區，人們傾向於選擇一個更易於放鬆心情的環境？從租金考慮，山手線內側的門檻較高？
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Recruit公司旗下住宅資訊雜誌《SUUMO》2022年11月中下旬實施的「心儀居住街區（車站）」問卷調查（有效回答1萬人）顯示，「橫濱」連續6年綜合排名第一。分列前3的「橫濱」「吉祥寺」「大宮」的得分均較上一年有所上升。
排名第四的「惠比壽」自新冠疫情發生以來已連續3年得分下降。第5位「新宿」在時隔3年後得分大幅上升。因古裝歷史劇而成為話題焦點的「鐮倉」位居第8，這是2018年以來的最高排名。「渋谷」和「東京」自2018年以來首次掉出前10名。
前20名中，JR山手線車站或山手線內側其他車站佔據8席。算上前3名在內，共有11個東京23區以外的車站進入前20名。
針對排在榜首的「橫濱」，許多人列舉其吸引力在於「工作場所充滿魅力」「文化娛樂設施完善」「街道熱鬧繁華」「擁有大型商業設施」。近年來，包括總部搬遷在內，橫濱的港未來（Minato Mirai）地區的大企業辦公樓大幅增加，並且2020年以後橫濱站周圍重建項目取得進展，購物便利度提升，諸多變化得到了受訪者的認可。
「流山大鷹之森」首次位居千葉縣內各車站之首。車站周邊的城市再開發專案已經完工。家電、家居內飾量販店、技藝學習設施、醫療設施、水療設施等得到完善，已經在車站周圍形成了一個實用緊湊型街區，可以滿足人們的各種需求，許多受訪者都將育兒和教育環境完善作為選擇該站的理由。
首都圈心儀居住街區TOP20
|排名
|得分
|車站名
|主要交通路線
|1
|1560
|橫濱
|JR京濱東北線／京急／東急／相鐵
|2
|1108
|吉祥寺
|JR中央線
|3
|1059
|大宮
|JR京濱東北線
|4
|924
|惠比壽
|JR山手線
|5
|789
|新宿
|JR山手線
|6
|681
|目黑
|JR山手線
|7
|665
|池袋
|JR山手線
|8
|649
|鐮倉
|江之島電鐵線
|9
|618
|渋谷
|JR山手線
|9
|618
|東京
|JR山手線
|11
|602
|品川
|JR山手線／京急
|12
|596
|浦和
|JR京濱東北線
|13
|528
|中目黑
|東急東橫線
|14
|518
|武藏小杉
|東急東橫線
|15
|491
|表參道
|東京Metro銀座線
|16
|468
|流山大鷹之森
|筑波Express
|17
|455
|舞濱
|JR京葉線
|18
|438
|船橋
|JR總武線
|19
|431
|立川
|JR中央線
|20
|416
|櫻木町
|JR京濱東北線
黃底為山手線或山手線內側的車站，灰底為東京23區以外的車站。「京急」為京濱急行電鐵、「東急」為東京急行電鐵的簡稱
出處：Recruit
標題圖片：橫濱站東口的高層住宅建築群（PIXTA）