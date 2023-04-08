橫濱：連續6年成為日本人最想居住地

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Recruit公司每年實施的心儀居住街區（車站）排名調查顯示，橫濱、吉祥寺和大宮名列前3，均位於連接市中心主要地區的鐵路環線「山手線」的週邊。這是否意味著從居住環境考慮，相較於大都市的超級中心地區，人們傾向於選擇一個更易於放鬆心情的環境？從租金考慮，山手線內側的門檻較高？

Recruit公司旗下住宅資訊雜誌《SUUMO》2022年11月中下旬實施的「心儀居住街區（車站）」問卷調查（有效回答1萬人）顯示，「橫濱」連續6年綜合排名第一。分列前3的「橫濱」「吉祥寺」「大宮」的得分均較上一年有所上升。

排名第四的「惠比壽」自新冠疫情發生以來已連續3年得分下降。第5位「新宿」在時隔3年後得分大幅上升。因古裝歷史劇而成為話題焦點的「鐮倉」位居第8，這是2018年以來的最高排名。「渋谷」和「東京」自2018年以來首次掉出前10名。

前20名中，JR山手線車站或山手線內側其他車站佔據8席。算上前3名在內，共有11個東京23區以外的車站進入前20名。

針對排在榜首的「橫濱」，許多人列舉其吸引力在於「工作場所充滿魅力」「文化娛樂設施完善」「街道熱鬧繁華」「擁有大型商業設施」。近年來，包括總部搬遷在內，橫濱的港未來（Minato Mirai）地區的大企業辦公樓大幅增加，並且2020年以後橫濱站周圍重建項目取得進展，購物便利度提升，諸多變化得到了受訪者的認可。

「流山大鷹之森」首次位居千葉縣內各車站之首。車站周邊的城市再開發專案已經完工。家電、家居內飾量販店、技藝學習設施、醫療設施、水療設施等得到完善，已經在車站周圍形成了一個實用緊湊型街區，可以滿足人們的各種需求，許多受訪者都將育兒和教育環境完善作為選擇該站的理由。

首都圈心儀居住街區TOP20

排名 得分 車站名 主要交通路線 1 1560 橫濱 JR京濱東北線／京急／東急／相鐵 2 1108 吉祥寺 JR中央線 3 1059 大宮 JR京濱東北線 4 924 惠比壽 JR山手線 5 789 新宿 JR山手線 6 681 目黑 JR山手線 7 665 池袋 JR山手線 8 649 鐮倉 江之島電鐵線 9 618 渋谷 JR山手線 9 618 東京 JR山手線 11 602 品川 JR山手線／京急 12 596 浦和 JR京濱東北線 13 528 中目黑 東急東橫線 14 518 武藏小杉 東急東橫線 15 491 表參道 東京Metro銀座線 16 468 流山大鷹之森 筑波Express 17 455 舞濱 JR京葉線 18 438 船橋 JR總武線 19 431 立川 JR中央線 20 416 櫻木町 JR京濱東北線

黃底為山手線或山手線內側的車站，灰底為東京23區以外的車站。「京急」為京濱急行電鐵、「東急」為東京急行電鐵的簡稱

出處：Recruit

標題圖片：橫濱站東口的高層住宅建築群（PIXTA）