2023年日本最受歡迎的新生兒名榜單

2023年日本最受歡迎的新生兒名榜單家庭 生活 文化 社會 財經
從小茁壯成長，將來過上幸福生活，最好還能盡情地施展才華——家長們在為孩子取名時總是懷著這樣懇切的心願。2023年的一年裡，在女孩的名字中使用「結」和「愛」等會讓人聯想到人與人的情誼的字眼，在男孩的名字中使用會讓人聯想到大海和天空的字眼的家長較多。
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明治安田生命保險公司每年實施的新生兒名字調查顯示，2023年最受歡迎的新生女孩名字是「陽葵（發音為himari、hinata）」，最受歡迎的男孩名字是「碧（發音為ao、aoi）」。
「陽葵」已連續兩年（第3次）位列榜首。意為陽光的「陽」字，加上代表朝向太陽的植物之「葵」字，寄託著家長希望女兒性格開朗，積極樂觀健康成長的美好心願。2019年以後，陽葵這個名字一直排名靠前，已經成為令和年代初期深受人們喜愛，具有代表性的一個名字。
或許是因為許多家長都喜歡在2022年FIFA世界盃卡達賽中大顯身手的田中碧，新生男孩的名字中，「碧」字的排名從2021年的第13位躍升至2022年的第4位，2023年更是自開始調查以來首次位居榜首。同樣，在世界盃比賽中表現出色的堂安律選手名字中的「律」字，也從上一年的第25位大幅上升到了第4位。
女孩的名字中，使用「結」「愛」「紬」等會讓人聯想到人與人的情誼的漢字，聽起來溫柔動聽的名字排名靠前。男孩的名字中，會讓人聯想到天空和大海，聽起來感覺雄偉清透的名字較多。
在名字的讀法方面，「ema」連續兩年位居最受歡迎的女孩名字榜首，「haruto」連續15年位居最受歡迎的男孩名字榜首。名字使用的漢字方面，「愛」字位居女孩名字榜首，「翔」字位居男孩名字榜首。
本次是第35次實施該調查。依據該公司截至2023年9月的保險契約使用者資訊，對2023年出生的6951名女嬰和6957名男嬰進行了統計。
最受歡迎的女孩名TOP10
|排名（上一年排名）
|名字／主要讀法
|1（1）
|陽葵／himari、hinata
|2（2）
|凜／rin
|3（30）
|紬／tsumugi
|4（8）
|結愛／yua、yuna
|5（4）
|結菜／yuina、yuna
|5（7）
|澪／mio
|5（9）
|芽依／mei
|5（40）
|心春／Koharu
|9（4）
|陽菜／hina、haruna
|9（9）
|咲茉／ema
|9（18）
|翠／sui、midori
|9（20）
|結月／yudtski
|9（36）
|愛／ai、mana
|9（36）
|彩葉／iroha
出處：明治安田生命保險
最受歡迎的男孩名TOP10
|排名（上一年排名）
|名字／主要讀法
|1（4）
|碧／ao、aoi
|2（4）
|陽翔／haruto、hinato
|2（9）
|暖／dan、haru
|4（25）
|律／ritsu
|5（1）
|蒼／aoi、sou、ao
|6（4）
|颯真／souma、fuuma
|7（3）
|漣／ren
|8（1）
|凪／nagi、nagisa
|8（4）
|湊／minato
|8（17）
|湊斗／minato
出處：明治安田生命保險
標題圖片：PIXTA