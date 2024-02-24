2023年日本最受歡迎的新生兒名榜單

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從小茁壯成長，將來過上幸福生活，最好還能盡情地施展才華——家長們在為孩子取名時總是懷著這樣懇切的心願。2023年的一年裡，在女孩的名字中使用「結」和「愛」等會讓人聯想到人與人的情誼的字眼，在男孩的名字中使用會讓人聯想到大海和天空的字眼的家長較多。

明治安田生命保險公司每年實施的新生兒名字調查顯示，2023年最受歡迎的新生女孩名字是「陽葵（發音為himari、hinata）」，最受歡迎的男孩名字是「碧（發音為ao、aoi）」。

「陽葵」已連續兩年（第3次）位列榜首。意為陽光的「陽」字，加上代表朝向太陽的植物之「葵」字，寄託著家長希望女兒性格開朗，積極樂觀健康成長的美好心願。2019年以後，陽葵這個名字一直排名靠前，已經成為令和年代初期深受人們喜愛，具有代表性的一個名字。

或許是因為許多家長都喜歡在2022年FIFA世界盃卡達賽中大顯身手的田中碧，新生男孩的名字中，「碧」字的排名從2021年的第13位躍升至2022年的第4位，2023年更是自開始調查以來首次位居榜首。同樣，在世界盃比賽中表現出色的堂安律選手名字中的「律」字，也從上一年的第25位大幅上升到了第4位。

女孩的名字中，使用「結」「愛」「紬」等會讓人聯想到人與人的情誼的漢字，聽起來溫柔動聽的名字排名靠前。男孩的名字中，會讓人聯想到天空和大海，聽起來感覺雄偉清透的名字較多。

在名字的讀法方面，「ema」連續兩年位居最受歡迎的女孩名字榜首，「haruto」連續15年位居最受歡迎的男孩名字榜首。名字使用的漢字方面，「愛」字位居女孩名字榜首，「翔」字位居男孩名字榜首。

本次是第35次實施該調查。依據該公司截至2023年9月的保險契約使用者資訊，對2023年出生的6951名女嬰和6957名男嬰進行了統計。

最受歡迎的女孩名TOP10

排名（上一年排名） 名字／主要讀法 1（1） 陽葵／himari、hinata 2（2） 凜／rin 3（30） 紬／tsumugi 4（8） 結愛／yua、yuna 5（4） 結菜／yuina、yuna 5（7） 澪／mio 5（9） 芽依／mei 5（40） 心春／Koharu 9（4） 陽菜／hina、haruna 9（9） 咲茉／ema 9（18） 翠／sui、midori 9（20） 結月／yudtski 9（36） 愛／ai、mana 9（36） 彩葉／iroha

出處：明治安田生命保險

最受歡迎的男孩名TOP10

排名（上一年排名） 名字／主要讀法 1（4） 碧／ao、aoi 2（4） 陽翔／haruto、hinato 2（9） 暖／dan、haru 4（25） 律／ritsu 5（1） 蒼／aoi、sou、ao 6（4） 颯真／souma、fuuma 7（3） 漣／ren 8（1） 凪／nagi、nagisa 8（4） 湊／minato 8（17） 湊斗／minato

出處：明治安田生命保險

標題圖片：PIXTA