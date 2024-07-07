7成受訪者在非工作時間接到過工作聯絡

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日本工會總聯合會的調查顯示，超過7成受訪者「在非工作時間接到過工作聯絡」，這種情況比疫情之前有所增多。

日本工會總聯合會（聯合會）近日實施的《「離線權」相關調查2023》顯示，72.4%的受訪者表示「有過在非工作時間接到下屬、同事、上司工作聯絡的情況」。其中，64.2%表示從疫情前就「有過」，經過3年多的疫情之後，該比例上升了8.2個百分點。

關於非工作時間收到工作聯絡的頻率，「幾乎每天」為10.4%，「每週4、5天」為8.0%，「每週2、3天」為14.3%。只有27.6%表示「不會接到工作聯絡」。

從行業來看，表示「接到過工作聯絡」的受訪者比例最高的是建築業，達到了82.7%。其次是醫療和社會福利行業（79.6%）以及住宿和餐飲服務業（78.0%）。

另外，有44.2%的受訪者表示「在非工作時間接到過來自客戶的工作聯絡」。從行業來看，建築業（66.7%）和金融保險業（50.9%）超過了半數。

另外，62.2%的受訪者表示「如果在非工作時間接到來自下屬、同事、上司的工作聯絡，會覺得有壓力」，66.7%表示「覺得有必要限制這種行為」。19.9%的受訪者表示「工作單位有關於非工作時間和客戶聯絡（業務聯絡）的具體規定」，有工會的工作單位該比例為29.7%。

關於非工作時間或休息日拒絕回覆工作聯絡的「離線權（right to disconnect）」，72.6%的受訪者表示「如可以拒絕，自己想拒絕」（「非常想」和「比較想」的合計比例）。

從行業來看，金融保險業表示「如可以拒絕，自己想拒絕」的受訪者比例最高，達到了81.8%。其次是資訊通信業（79.8%）和建築業（77.8%）。

調查於2023年9月通過線上方式實施。共計收到全國1000名18歲到59歲有工作人員（正式員工、打工、自由職業者等）的回答。

標題圖片：PIXTA