女醫師人數首次突破8萬人，但性別差距依然巨大

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日本的女醫師人數創歷史新高，但和男醫師人數相比，依然差距巨大。

日本厚生勞動省近日發佈的資料顯示，截至2022年12月末，日本女醫師人數首次突破8萬人，創下自採用現行方法開始調查的1982年以來的歷史最高水準，較2020年的上一次調查增加了4.6%。

資料顯示，2022年醫師總人數較上一次調查增加1.1%至34萬3275人，創歷史新高。其中，女醫師為8萬1139人，占總人數的23.6%。男醫師的占比為76.4%，兩者差距依然巨大。

厚生勞動省分析稱，2008年以來，醫學系招生名額中的女性占比逐年提高，促進了女醫師隊伍的壯大。女性牙科醫師的人數同比增加1.9%至2萬7413人，藥劑師同比增加0.9%至19萬9507人，均創歷史新高。

另外，編輯部查閱文部科學省發佈的《學校基本調查》資料後發現，2023年考入國立、公立、私立大學醫學系醫學專業的總人數為9007人，其中女生有3640人，占比40.4%。

查閱1957年以後的資料可知，上世紀6、70年代醫科女生的占比僅為10%到15%左右。80年代以後開始上升，終於在1986年超過了20%。1994年突破了30%，但後來在30%到40%之間的水準上徘徊了25年左右。

2018年，文部科學省和東京醫科大學被曝有關女生報考醫學系的貪腐案件後，警方在偵查過程中發現了多所大學存在的入學考試時整體打壓女生分數的違規操作，成為一個社會問題。

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