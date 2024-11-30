2025年的節假日：歲末年初，9天長假！

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歲末年初連休9天！光是這一點，就足以讓人有點小激動了。不用在意被人嘲笑說「空談來年事，鬼也笑你」，細緻周全地做好休假計畫，讓自己興奮興奮吧！

即將到來的歲末年初的新年假期將是一個9天的長假。另外，雖然言之過早，但其實2025年底到2026年初的新年假期，也同樣有一個9天連假。光是聽到這個消息，都會覺得精神抖擻！

除了歲末年初的新年假期和4月底5月初的黃金週外，2025年還有8個3天的短假。讓人有點傷腦筋的是2月、3月、9月的斷續假日，這就需要大家想一想如何利用帶薪假了。

2025年節假日一覽

元旦 1月1日（週三） 成人禮* 1月13日（1月第2週一） 建国紀念日 2月11日（週二） 天皇誕生日* 2月23日（週日） 調移日 2月24日（週一） 春分日 3月20日（週四） 昭和日 4月29日（週二） 憲法紀念日 5月3日（週六） 綠之日 5月4日（週日） 兒童節 5月5日（週一） 調移日 5月6日 (週二) 海之日* 7月21日（7月第3週一） 山之日* 8月11日（週一） 敬老日* 9月15日（9月第3週一） 秋分日 9月23日（週二） 體育日* 10月13日（10月第2週一） 文化日* 11月3日（週一） 勤勞感謝日* 11月23日（週日） 調移日 11月24日（週一）

編輯部依據內閣府網站資訊製作。*表示構成3天短假的節日（歲末年初、黃金週除外）

在被窩裡過年太可惜了，好好利用新年長假

2024年年末，通常被視為年終「御用納（行政機關等最後辦公日）」的12月28日是週六，因此許多公司上班族可能在27日（週五）就結束1年的工作了。由於1月4日恰逢週末，所以2025年從1月6日（週一）開始上班。這樣就構成了一個9天長假！然後，再堅持1週，又將迎來一個3天短假！

2月的斷續假日和三天短假

2月是1年中最冷的月份，總讓人有些精神萎靡之感。如果利用帶薪假，將斷續假日連續起來，就可以變成一個4天小長假。這樣的話，安排一次溫泉旅行來暖暖身子或許不錯。

3月也有斷續假日！

乾脆週五也休了吧。實在抵擋不了4天小長假的誘惑。

尷尬的黃金週

2025年的「昭和日」是週二，比較尷尬。如果按照日歷來休假，完全無法享受黃金週的快樂。但是，如果4月30日到5月2日期間請帶薪假，那麼前後就可以連貫起來，變成8天的長假了。要是再把28日也休了，那就是十一天的超長假！怎麼樣？你休還是不休？

9月也有3天短假和斷續假日

敬老日固定在「9月的第三週一」，這就確保了一個三天短假。「秋分日」是週二，所以又是一

2025年底到2026年初也有9天長假！

2025年年末，12月28日是週日，所以可能許多企業會把御用納提前到12月26日（週五）。真有一點賺到了的感覺！

以上為截至2024年6月的資訊。可能會隨著《節日法》的修訂而發生變化。

「9連假」「3連假」等表現是指一般公司或政府行政機關職員的情況，由衷感謝許多在節假日和連假期間仍然辛勤工作的人們，正因為有你們的付出，社會才能運作！

標題圖片：PIXTA