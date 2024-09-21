悠仁親王殿下，成年了！

日本資料庫

日本秋篠宮皇嗣殿下夫婦的長子悠仁親王殿下於2024 年9月6日度過了18 歲生日，這是39年來第一位成年的皇室男性成員。

日本秋篠宮皇嗣殿下夫婦的長子悠仁親王殿下於9月6日度過了18歲生日。他是繼其父皇嗣殿下後自1985年以來，時隔39年迎來的第一位成年皇室男性成員。

秋篠宮家的長女小室眞子女士和次女佳子內親王殿下都是在20歲時成年。之後日本對民法進行了修改，從2022年起成年的年齡由20歲下調至18歲，因而悠仁親王殿下成為第一位18歲成年的皇室成員。

日本皇室的男性，按照皇室的慣例，通常會在成年的當天舉行成年儀式。由於悠仁親王殿下現在是高3學生，宮內廳表示殿下目前正處於「為升大學而要發奮學習的關鍵時期」，為避免學業受到影響，計畫在他2025 年春天高中畢業後的適當時期舉行成年儀式。

宮內廳預計花費約257萬日圓用於製作成年儀式上使用的冠帽。冠帽是皇族男性成年時由天皇陛下授予他們的。此外，悠仁親王殿下成年後，支付給他的皇族費也隨之增加。根據皇室經濟法的規定，其金額將從每年305萬日圓增加到915萬日圓。

悠仁親王殿下簡歷

出生 2006年9月6日 紋章 日本金松 學歷 2022年3月畢業於御茶水女子大學附屬中學，2022年4月進入筑波大學附屬高中 課外活動 觀察和調查昆蟲等

出處：宮內廳

據宮內廳發佈的資訊，悠仁親王殿下是高中羽毛球隊隊員，課餘時間會主動練習，因而球技很有長進。在參加校慶、運動會等學校活動方面，他也表現得非常積極。除了同秋篠宮皇嗣殿下夫婦一起參加公務活動、與外國王室成員開展交流外，在學習之餘，他還對昆蟲的生存環境進行觀察和調查。

標題圖片：秋篠宮皇嗣殿下與長子悠仁親王殿下訪問玉川大學，聽取有關蜂的講解，2024年4月6日，東京都町田市（時事）