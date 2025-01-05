超過60%受訪者「每月讀書不到1本」

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日本文化廳實施的2023年《國語相關民意調查》顯示，超過60%的受訪者每個月讀書不到1本，反映出人們日益疏遠讀書的問題。

本調查自2008年起每5年實施一次。2023年1月至3月期間，向全國6000名16歲以上民眾郵寄了調查問卷，共收到3559人（59.3%）的回答。

當被問及每個月讀幾本書（含電子書）時，表示「不讀書」的受訪者最多，占比達62.6%。27.6%每個月讀「1、2本」，6.0%每個月讀「3、4本」，每個月讀「7本以上」的受訪者占比為1.8%，「5、6本」的占比為1.5%。在此前的調查中，每個月讀書不到1本的受訪者比例一直在40%到50%之間徘徊，而此次出現了激增。

但就SNS或網路文章等書籍以外的文字，即使是表示「不讀書」的受訪者，也有75.3%表示「幾乎每天看」。

當被問及讀書量比以前有所減少還是增加時，69.1%的受訪者表示「有所減少」，24.5%表示「沒有太大變化」，只有5.5%表示「有所增加」。關於讀書量減少的理由（最多選兩項），選擇「手機等設備佔用了時間」的受訪者最多，占比為43.6%。其次是「工作或學習繁忙，沒有時間閱讀」（38.9%）、「視力等健康方面的理由」（31.2%）、「電視更有吸引力」（19.8%）等。

關於包括雜誌和漫畫在內的電子書籍閱讀情況，15.0%的受訪者表示「經常閱讀」，25.3%表示「偶爾閱讀」，合計共有40.3%的受訪者會閱讀電子書。38.2%表示「唯讀紙本書、雜誌和漫畫」，20.6%表示「無論紙本書、雜誌、漫畫，還是電子書，什麼都不讀」。

從年齡段來看，超過半數的40歲以下受訪者表示「經常閱讀」或「偶爾閱讀」閱讀電子書籍，其中尤以30到39歲人群占比最高，達到72.4%。針對電子書閱讀者，當被問及「閱讀電子書多還是紙本書多」時，40.5%表示「閱讀電子書較多」，29.5%表示「閱讀紙本書、雜誌、漫畫較多」，21.4%表示「差不多」，7.9%表示「唯讀電子書」。

標題圖片：PIXTA