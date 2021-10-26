熊本熊：一個活躍於世界舞臺的吉祥物

日本☆人偶天國

「職業是公務員。性別不是男人，是男孩子。性格有點皮，充滿好奇心」。熊本熊的知名度在國內外都是一騎絕塵的，是經濟效益最好的「軟萌吉祥物」。關聯產品10年間的銷售額竟能高達9891億日圓。熊本熊，區區一個熊本縣的吉祥物，為何能虜獲全球人的心？

海外名人也熱切關注 各位知道「熊本」嗎？對！就是那個在紐約等歐美生蠔吧大火的「熊本生蠔」的發祥地，位於日本西端，九州正中央的熊本縣是也。不過，還有一個力壓「熊本生蠔」的勢頭迅速在海外斬獲人氣的熊本縣的吉祥物，這就是「熊本熊」。 軟萌吉祥物，一般都誕生於地方或企業的外宣活動中。大概10年前，軟萌吉祥物在日本各地如雨後春筍般湧現，但至今還活躍在世界舞臺的，大概也就是熊本熊了吧。

宣傳熊本縣魅力的軟萌吉祥物「熊本熊」（圖片：2010 kumamoto pref.kumamon） 原駐日美國大使卡洛琳·甘迺迪（Caroline Kennedy）在歡送會的致辭中特意為它做了一番介紹，駐日法國大使羅蘭·匹克（Laurent Pic）邀請它參加新年賀詞交換會「galette des Rois」，它還與澳洲、中國、韓國大使歡顏合影留念。可是熊本熊，原本只是區區一個地方自治體的軟萌吉祥物。 至今它訪問的國家和地區已超20。亞洲各地自不待言，巴黎的日本博覽會上常見它的身影，檀香山文化節它也去參加。在巴西日裔中也大受歡迎。對了，別忘了訪問丹麥王國時，它還受到了皇太子的接見。

熊本熊不會說話。只靠手勢和動作等身體語言來表達喜怒哀樂。非語言溝通的這點，與夢境與魔法國度的人物也不可謂不像，但是神出鬼沒地在各處現身的這點就大不一樣了，更不用說出現的地點了。 為何熊本熊能以區區一個地方軟萌吉祥物之身獲得全球人的喜愛？關於這個答案，我想從陪伴它一路成長過來的原地方公務員的視角來思考下。

國內免除授權費 自治體的吉祥物原則上都在本地展開活動。但熊本縣卻稱自家吉祥物是「長期出差」，除了大阪市內，還會讓它在關西各地驚現身影，同時也嘗試著在當時不斷普及的推特上製造話題。還給它準備了名片，見人就發。這個大膽的策劃就是暫且不管熊本縣的知名度，先捧紅熊本熊再說，然後再用它來帶動熊本縣的熱度。 熊本熊的最終目標不是僅僅當個網紅。它的格局更大。它要讓熊本縣豐富的物產和旅遊景點，還有在這片土地上生活的人們，簡單說，就是要讓整個熊本縣都火起來，給在這裡生活的人們帶來幸福——這才是熊本熊這位「公務員」肩負的重要使命。 所以熊本熊不收取授權費。雖然需要申請授權，但使用其形象不收費。這個制度設計的初衷是為了降低縣內中小企業的參與門檻，但由於不收取費用，最後就連大企業也跑來湊熱鬧了。因此熊本熊的關聯產品瞬間在全國湧現。在海外，據小山介紹，跟Baccarat、Steiff、徠卡和BMW MINI等國際大牌都出了聯名款，電視臺、報紙雜誌和網路上都有過大量報導。當然，隨著這一套組合拳的打出，熊本縣知名度的直線飆升也就無需贅言了。

順便一提，熊本熊關聯產品的銷量在其誕生的10年間超過了9891億日圓。如果收取授權費的話...哦，這麼想是不是有點俗氣。 不過在食品方面是有個條件的。原材料必須是使用熊本縣產的農林水產品的，才可使用熊本熊形象。這是因為熊本縣在日本也是名列前茅的農業縣。如果商場和超市的食品專區有印著熊本熊形象的產品，那就說明該產品要麼是熊本縣產，要麼就是原材料（只要比例達到要求即可授權使用）來自熊本縣。 上電視、參加活動都不收取演出費用。雖然地方遠的話，也需要報銷下車馬費，但總體還是義務勞動。當然這麼做也是有條件的。那就是要幫忙介紹熊本縣。所以，如果只當熊本熊是一個獨立的網紅，去邀請它出鏡的話，熊本熊是會拒絕的。雖然有些可惜，但熊本熊是為了提高熊本縣知名度而誕生的吉祥物，職責所在也沒辦法。



不過，到了海外就另當別論了。從幾年前起，我們就決定對海外銷售的熊本熊關聯產品收取授權費。其理由是，作為一種日本文化，軟萌吉祥物在海外也打響了名號，其代表熊本熊人氣更是高居不下，盜版產品也隨之氾濫。亞洲各地出現了很多「冒牌熊本熊」，而監控這些假冒產品也需要耗費資金。一旦涉及收取版權費，也就會產生海外授權業務的經費，但這也是無奈之舉吧。