與謝野晶子：熱情詠嘆的歌人，亦是洞察時代的記者

鮮為人知的多重風采

君言道德倫理，然未觸撫吾身柔膚熾熱之血潮，豈不寂寞哉？ 歌集《亂髮》

若提到「與謝野晶子」，任誰都會不禁憶起這首著名短歌。她以華麗奔放之筆調讚頌愛情的歌集《亂髮》，出版於1901（明治34）年。當時，女性的人生多受家族制度與舊有價值觀箝制，然而晶子卻以自在舒坦的姿態，盡情抒發年輕女性追求愛戀的真實心聲。未侷限於歌人的角色，在更廣闊的領域裡留下豐碩成果。一生所刊行的歌集（含合著）總計達24冊，更致力於《源氏物語》等諸多古典文學之現代語譯。此外，為兒童創作童話達百篇，詩歌及童謠更超過600首。

除文學創作之外，晶子亦長期於報章雜誌執筆，積極討論教育及男女平權等議題，其思想結晶共彙整成15冊評論集。作為洞察時代的先驅記者，屢屢提出饒富遠見之論述，但迄今尚未獲得充分的評價。晶子終其一生共養育11名子女，可謂兼顧家庭與事業的職業婦女；對於女性生命樣態提出極具現代意義之建言，和她的經歷不無關係。

追尋「平等」與「自由」之路

1878（明治11）年，與謝野晶子生於大阪堺市一間歷史悠久的和菓子店「駿河屋」，排行第三。其長兄鳳秀太郎，畢業於帝國大學（現在的東京大學），後擔任該校工學部教授，成為聲譽卓絕的科學家。晶子本人亦才思敏捷，尤其擅長數理，但因身為女性，無法如願深造，最終學歷僅至堺女學校，相當於現在國中畢業的程度。自十幾歲起便受命協助家中店舖的記帳工作，令晶子深刻感受到男女之間的差別待遇及社會不公。

1900（明治33）年，晶子加入由倡導和歌革新運動之核心人物與謝野鐵幹所創辦的新詩社，並於該社刊物《明星》發表作品。翌年，以22歲之齡出版歌集《亂髮》，正式登上文壇，令人驚艷。其歌風迥異於傳統吟詠花鳥風月之典雅韻調，自起步之初即帶有改革者之精神，展現其熱切擁抱新時代之氣息。

當時言論管制極為嚴苛，甚至連刊登裸婦插畫的《明星》雜誌，亦遭認定為「風俗敗壞」而受查禁處分，與晶子相識之文壇名家永井荷風與森鷗外的小說也陸續遭禁。種種事件，必然使晶子更深切體會到表達及思想自由遭受箝制之恐懼。



與謝野鐵幹（日本國立國會圖書館藏）

正因如此，對於晶子而言，「平等」與「自由」便是早期以來最重要的核心價值。此種體悟非來自學校教育或書本，而是根植於她個人的真實體驗，成為其創作與思想中最為堅實強韌之處。