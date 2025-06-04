雪舟：日本畫聖，汲取中國繪畫之精華而獨樹一幟

日本偉人傳

雪舟是日本最傑出的繪畫大師，共有6件作品被評為日本國寶。他曾作為日本遣明使團的一員前往中國，學習中國繪畫的技藝，並在此基礎上逐漸形成自己獨特的風格。雪舟在日本有「畫聖」之稱，他對後世日本畫壇的影響難以估量。

遊歷日本各地，創作獨具一格的水墨畫 雪舟歸國時，京都正處於應仁之亂（1467-1477年）中。全國的大名分為東西兩軍展開激戰，這場戰亂開啟了日本的戰國時代。戰亂平息後，勢力強大的大名相繼回歸各自領地，並開始發展本地文化。在此背景下，有「小京都」之稱的地方文化城市相繼湧現，山口便是其中的代表。在這裡，雪舟不僅為武家氏族大內氏作畫，也接受來自武士、禪僧等的各種委託，有時還會親赴委託方所在地進行創作。 值得一提的是，1481年，雪舟奉大內政弘之命踏上旅途，拜訪從今岐阜縣至能登半島各地的守護等重要人物。此行一方面是為了傳達主君意志，同時也透過與禪僧的交流收集各種資訊。雪舟在旅途中講述的「中國故事」及其在當地所作的水墨畫廣受歡迎，也提高了他作為畫僧的知名度。另一方面，對大內政弘而言，雪舟在旅途中繪製的速寫畫則成為其了解當地情況的重要「報告」。 在這一過程中，脫離了中國風格的「雪舟風格」逐漸受到認可。前文中提到的《秋冬山水圖》雖然是「夏圭風格」的山水畫，但實際上，無論是筆法還是構圖，都已完全演變成雪舟獨有的風格。而「雪舟風格」的集大成之作，是他在67歲那年創作的長達16公尺的《山水長卷》。這幅獻給大內政弘的畫卷是雪舟的傾力之作，窮盡其想像力，將山水畫在四季變換中呈現出的各種主題融為一體。這幅恢弘的長卷描繪了一個理想化的世界以及永恆循環的時間，展現出超越自然規律的宗教意象。儘管這幅作品也是基於夏圭的畫卷創作的，畫中的岩石、樹木都是夏圭的風格，但風景是雪舟的原創。後世畫家將這幅作品奉為山水畫的「聖經」，競相臨摹。

日本國寶《山水長卷》局部（毛利博物館藏）