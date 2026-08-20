砧板：傳統砧板與創新砧板

日本原產高級木材製作

如今，樹脂砧板憑藉價格實惠、輕便好用的優勢在一般家庭廣泛普及，不過，據說許多專業廚師並不青睞這種材質的砧板。飯田屋第六代社長飯田結太表示：「菜刀崩口並非是食材造成的。砧板過硬，就容易損傷刀刃。對刀具最友好的還是木砧板，其中職業廚師尤為偏愛的，是青森的羅漢柏（包括其變種）材質。」這是日本原產的樹種，約八成都生長在青森縣，與秋田縣的秋田杉（日本柳杉）、長野縣的木曾扁柏（日本扁柏）並稱為「日本三大美林」。



青森羅漢柏（PIXTA）

羅漢柏成材通常需要200年以上，其木紋密實、材質堅韌，還含有天然抗菌成分「日扁柏素」。飯田結太說：「有些顧客擔心木砧板發霉，我總會自信地推薦這種材質。不僅潔淨衛生，還散發著香氣。」充滿清涼感的芳香，讓人每次拿出砧板都會變得心情愉悅。



青森的羅漢柏材質砧板。表面猶如樹脂砧板般光滑，手感很好

也許是因為知道羅漢柏的這些優點，許多外國顧客會點名購買這種砧板。據說，還有顧客提出「想買電影裡日料廚師使用的同款砧板」。



飯田屋的砧板銷售區。材質包括木製、竹製、樹脂製等等