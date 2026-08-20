合羽橋的十款「日式烹調用具」

砧板：傳統砧板與創新砧板

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本期為讀者介紹天然抗菌木砧板和可以兼做餐盤的創新樹脂砧板。
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日本原產高級木材製作

如今，樹脂砧板憑藉價格實惠、輕便好用的優勢在一般家庭廣泛普及，不過，據說許多專業廚師並不青睞這種材質的砧板。飯田屋第六代社長飯田結太表示：「菜刀崩口並非是食材造成的。砧板過硬，就容易損傷刀刃。對刀具最友好的還是木砧板，其中職業廚師尤為偏愛的，是青森的羅漢柏（包括其變種）材質。」這是日本原產的樹種，約八成都生長在青森縣，與秋田縣的秋田杉（日本柳杉）、長野縣的木曾扁柏（日本扁柏）並稱為「日本三大美林」。

青森羅漢柏（PIXTA）
青森羅漢柏（PIXTA）

羅漢柏成材通常需要200年以上，其木紋密實、材質堅韌，還含有天然抗菌成分「日扁柏素」。飯田結太說：「有些顧客擔心木砧板發霉，我總會自信地推薦這種材質。不僅潔淨衛生，還散發著香氣。」充滿清涼感的芳香，讓人每次拿出砧板都會變得心情愉悅。

青森的羅漢柏材質砧板。表面猶如樹脂砧板般光滑，手感很好
青森的羅漢柏材質砧板。表面猶如樹脂砧板般光滑，手感很好

也許是因為知道羅漢柏的這些優點，許多外國顧客會點名購買這種砧板。據說，還有顧客提出「想買電影裡日料廚師使用的同款砧板」。

飯田屋的砧板銷售區。材質包括木製、竹製、樹脂製等等
飯田屋的砧板銷售區。材質包括木製、竹製、樹脂製等等

可當餐盤的砧板

現在備受矚的是一款黑色圓盤形創意砧板。它既可用來切食材，切完後還可以直接當餐盤使用。由於其「稍微一切，直接上桌」的特點，因此得名「Chop Plate（切盤）」。據介紹，這款產品由含有玻璃纖維的特殊樹脂製成。

「Chop Plate（切盤）」有大、中、小3種尺寸
「Chop Plate（切盤）」有大、中、小3種尺寸

開發出這款砧板的，是大阪府堺市一家深耕塑膠精加工的老牌廠商。該公司主營的是家電和汽車零部件製造，出於「想活用自身技術優勢」的想法，跨界挑戰全新產品，開發出和原有業務產品完全不同的創意砧板。

這款產品外觀近似陶器，卻以輕便耐摔、落地也不易碎裂的強韌性為亮點。表面細膩的凹凸紋理加工，可有效遮蓋使用中產生的切痕。邊緣略微上翹，可以防止湯汁外溢。耐熱溫度達200℃，可用於微波爐加熱，用餐後也能直接放入洗碗機清洗。這款「既能當餐盤又能當砧板」的產品2021年一經發售便迅速走紅，累計銷量已突破22萬件，成為爆款商品。「也許是同類產品在海外市場比較稀缺，來買這款產品的外國顧客也很多，特別是亞洲顧客。」

傳統木砧板兼具天然抗菌特性和清新的木香，而新型樹脂砧板則融匯了獨特巧思與技術創新，都是盡顯日本特色的好物。

【時下最受訪日遊客歡迎！與眾不同的「日式烹調用具」10大精選】

  1. 磨泥器
  2. 擂缽與擂棍
  3. 飯糰模具、捲簾
  4. 廚房刀具（削皮刀、切片器等）
  5. 鐵壺、濾茶器
  6. 土鍋（砂鍋）、雪平鍋
  7. 平底鍋
  8. 玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）
  9. 砧板
  10. 醬油瓶、味噌攪拌器

攝影：野村和幸（署名圖片除外）

標題圖片：青森的羅漢柏砧板和Chop Plate（切盤）

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