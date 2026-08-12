合羽橋的十款「日式烹調用具」

玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）：廚具裡的貼心細節

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本期的主題是製作「玉子燒」專用長方形煎鍋與長筷。
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體驗課帶動日式廚具銷量

在日本，關東與關西的飲食文化存在諸多差異玉子燒也是如此：東京所在的關東地區以加入砂糖、口味偏甜的「厚燒蛋」為主流；大阪、京都所在的關西地區則盛行用高湯做出鹹鮮口味的「高湯蛋卷」。嚴格來說，兩者在卷法上也有所不同。但它們有一個共同之處，就是都使用長方形的專用平底煎鍋製作。

將攪拌好的蛋液分數次倒入鍋中，折疊卷起（PhotoAC）
將攪拌好的蛋液分數次倒入鍋中，折疊卷起（PhotoAC）

據飯田屋第6代社長飯田結太介紹，近年來面向訪日外國遊客開設的「玉子燒體驗課」十分流行，也帶動了玉子燒鍋的銷量。對於新手，推薦不易沾鍋、且便於清洗保養的氟樹脂塗層款。其中尤受歡迎的，是塗層耐久性達到最高等級的產品。

煎鍋後壁的傾斜設計，更便於翻卷雞蛋
煎鍋後壁的傾斜設計，更便於翻卷雞蛋

專業廚師偏愛的則是純銅款的玉子燒鍋。銅的導熱率高，使得蛋液可以在水分蒸發前迅速凝固成形，能做出口感濕潤鬆軟的玉子燒。飯田結太還提到了銅鍋的另一大優點，即鍋底與鍋壁之間的溫差接近於零。因此，鍋壁也熱量分佈均勻，不會出現局部焦糊的情況。不過，相較於樹脂塗層鍋，銅鍋操作難度高，因此若是在家中日常使用，選擇經過鍍錫處理的款式更好。

ph/cap 飯田屋原創的銅製玉子燒鍋。一次可倒入4個雞蛋打出的蛋液

便當製作好幫手

「三格煎鍋」是一款兼具創意與實用性的產品。在中間一格煎蛋的同時，左右兩格還能烹調其他菜餚。既節省時間，也減少了需要清洗的鍋具數量，非常適合在忙碌的早上用來做便當。隨著便當文化在全球的傳播，這款鍋以後或許也有機會成為風靡全球的人氣商品。

中間一格是煎蛋卷專用。用1個雞蛋恰好能煎出厚度適配便當的玉子燒
中間一格是煎蛋卷專用。用1個雞蛋恰好能煎出厚度適配便當的玉子燒

一鍋同時做3道菜，例如一邊煎蛋卷，一邊炒香腸、煎漢堡肉餅（PIXTA）
一鍋同時做3道菜，例如一邊煎蛋卷，一邊炒香腸、煎漢堡肉餅（PIXTA）

包括玉子燒在內，烹飪日本料理時，菜箸（料理長筷）是不可或缺的工具。在飯田屋，有一名曰「Hontonishuberanai（真的不滑）」的系列菜箸產品，口碑極佳。這種菜箸的筷尖部分經過特殊塗層處理，因此，即便是麵條蒟蒻這種滑溜溜的食材，也能牢牢夾住，讓用不慣筷子的外國人也能輕鬆「駕馭」。

烹飪用菜箸。此外，飯田屋還出售各種尺寸的餐筷，從大人款到兒童款，選擇豐富
烹飪用菜箸。此外，飯田屋還出售各種尺寸的餐筷，從大人款到兒童款，選擇豐富

飯田結太用菜箸夾起一塊蒟蒻。即使只夾住邊緣，魔芋也不會滑落！
飯田結太用菜箸夾起一塊蒟蒻。即使只夾住邊緣，魔芋也不會滑落！

店內可以試用，親身體驗「真的不滑」筷子與普通筷子的區別
店內可以試用，親身體驗「真的不滑」筷子與普通筷子的區別

【時下最受訪日遊客歡迎！與眾不同的「日式烹調用具」10大精選】

  1. 磨泥器
  2. 擂缽與擂棍
  3. 飯糰模具、捲簾
  4. 廚房刀具（削皮刀、切片器等）
  5. 鐵壺、濾茶器
  6. 土鍋（砂鍋）、雪平鍋
  7. 平底鍋
  8. 玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）
  9. 砧板
  10. 醬油瓶、味噌攪拌器

攝影：野村和幸（署名圖片除外）
標題圖片：飯田屋銷售的玉子燒煎鍋

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