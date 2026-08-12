玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）：廚具裡的貼心細節

體驗課帶動日式廚具銷量

在日本，關東與關西的飲食文化存在諸多差異。玉子燒也是如此：東京所在的關東地區以加入砂糖、口味偏甜的「厚燒蛋」為主流；大阪、京都所在的關西地區則盛行用高湯做出鹹鮮口味的「高湯蛋卷」。嚴格來說，兩者在卷法上也有所不同。但它們有一個共同之處，就是都使用長方形的專用平底煎鍋製作。



將攪拌好的蛋液分數次倒入鍋中，折疊卷起（PhotoAC）

據飯田屋第6代社長飯田結太介紹，近年來面向訪日外國遊客開設的「玉子燒體驗課」十分流行，也帶動了玉子燒鍋的銷量。對於新手，推薦不易沾鍋、且便於清洗保養的氟樹脂塗層款。其中尤受歡迎的，是塗層耐久性達到最高等級的產品。



煎鍋後壁的傾斜設計，更便於翻卷雞蛋

專業廚師偏愛的則是純銅款的玉子燒鍋。銅的導熱率高，使得蛋液可以在水分蒸發前迅速凝固成形，能做出口感濕潤鬆軟的玉子燒。飯田結太還提到了銅鍋的另一大優點，即鍋底與鍋壁之間的溫差接近於零。因此，鍋壁也熱量分佈均勻，不會出現局部焦糊的情況。不過，相較於樹脂塗層鍋，銅鍋操作難度高，因此若是在家中日常使用，選擇經過鍍錫處理的款式更好。

ph/cap 飯田屋原創的銅製玉子燒鍋。一次可倒入4個雞蛋打出的蛋液