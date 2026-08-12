玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）：廚具裡的貼心細節

玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）：廚具裡的貼心細節觀光旅遊 文化 飲食
本期的主題是製作「玉子燒」專用長方形煎鍋與長筷。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
體驗課帶動日式廚具銷量
在日本，關東與關西的飲食文化存在諸多差異。玉子燒也是如此：東京所在的關東地區以加入砂糖、口味偏甜的「厚燒蛋」為主流；大阪、京都所在的關西地區則盛行用高湯做出鹹鮮口味的「高湯蛋卷」。嚴格來說，兩者在卷法上也有所不同。但它們有一個共同之處，就是都使用長方形的專用平底煎鍋製作。
據飯田屋第6代社長飯田結太介紹，近年來面向訪日外國遊客開設的「玉子燒體驗課」十分流行，也帶動了玉子燒鍋的銷量。對於新手，推薦不易沾鍋、且便於清洗保養的氟樹脂塗層款。其中尤受歡迎的，是塗層耐久性達到最高等級的產品。
專業廚師偏愛的則是純銅款的玉子燒鍋。銅的導熱率高，使得蛋液可以在水分蒸發前迅速凝固成形，能做出口感濕潤鬆軟的玉子燒。飯田結太還提到了銅鍋的另一大優點，即鍋底與鍋壁之間的溫差接近於零。因此，鍋壁也熱量分佈均勻，不會出現局部焦糊的情況。不過，相較於樹脂塗層鍋，銅鍋操作難度高，因此若是在家中日常使用，選擇經過鍍錫處理的款式更好。
ph/cap 飯田屋原創的銅製玉子燒鍋。一次可倒入4個雞蛋打出的蛋液
便當製作好幫手
「三格煎鍋」是一款兼具創意與實用性的產品。在中間一格煎蛋的同時，左右兩格還能烹調其他菜餚。既節省時間，也減少了需要清洗的鍋具數量，非常適合在忙碌的早上用來做便當。隨著便當文化在全球的傳播，這款鍋以後或許也有機會成為風靡全球的人氣商品。
包括玉子燒在內，烹飪日本料理時，菜箸（料理長筷）是不可或缺的工具。在飯田屋，有一名曰「Hontonishuberanai（真的不滑）」的系列菜箸產品，口碑極佳。這種菜箸的筷尖部分經過特殊塗層處理，因此，即便是麵條、蒟蒻這種滑溜溜的食材，也能牢牢夾住，讓用不慣筷子的外國人也能輕鬆「駕馭」。
【時下最受訪日遊客歡迎！與眾不同的「日式烹調用具」10大精選】
- 磨泥器
- 擂缽與擂棍
- 飯糰模具、捲簾
- 廚房刀具（削皮刀、切片器等）
- 鐵壺、濾茶器
- 土鍋（砂鍋）、雪平鍋
- 平底鍋
- 玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）
- 砧板
- 醬油瓶、味噌攪拌器
攝影：野村和幸（署名圖片除外）
標題圖片：飯田屋銷售的玉子燒煎鍋