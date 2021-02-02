造訪遠海的孤島：東沙群島

被讚譽為「南海明珠」的島嶼

東沙島位於南海的北邊，臺灣的西南方，香港的東南方。比起距離臺灣西南邊的高雄445公里，離中國僅只200公里，與香港則是距離330公里。面積1.74平方公里，東邊連著直徑25公里的環礁，也被稱為「東沙環礁」。

東沙島是個平坦的島，海拔最高處僅7.8公尺。東西寬約2800公尺，南北長約865公尺，中央有個很大的潟湖，退潮時水深約1公尺。

這個無人島在宋、元時成為漁船的停泊港，明永樂帝時，鄭和的航海圖也將之納在其中。直到清國，康熙皇帝將其正式納入清國的版圖，1820年開始稱其為「東沙」。

19世紀後期開始有日本人進出南海，其中一位叫做西澤吉治的人佔有了這個島，在島上採掘磷礦。他將這個島取名為「西澤島」，發行貨幣並制定生活規範等憲章。這部分敬請參考筆者另一篇刊載在日本台灣交流協會發行的刊物《交流》裡的文章「東沙島的歷史」。





從西澤島到清國、中華民國，再重回日本的領土

1909年10月11日，清國與日本簽下協議，此島歸清國所屬，不再稱為西澤島。但是清國採取消極態度，將磷礦挖掘場放置不管。中華民國成立後，雖然重新挖掘，卻不及過往的程度。

此外，清國有繼續採收可以製成草藥的海人草，將採收權交給在臺灣的日本人進行實際的採收。但是，因為和清國官僚之間紛爭不絕，導致之後日本軍佔據了該島。

1937年9月3日早晨，日本軍登上東沙島，驅逐了島上的中國人。1939年3月31日，臺灣總督府正式將東沙島編入領土，與新南群島（現在的南沙群島）一起納入日本版圖，並於同年4月18日起歸為高雄市管轄。

自此直到第二次世界大戰結束為止，雖然沒有特別的文獻紀錄，但持續進行飛機場與碼頭等設施的建設。不過1945年二戰結束，日本放棄了臺灣與澎湖的領有權與請求權，原本高雄市所轄的東沙島當然也一起變成蔣介石所率領的中華民國國民黨政權所管。



