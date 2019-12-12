單身大國日本：活下去的關鍵是與人溝通的能力

有預測稱，2040年的日本，人口的約半數將是單身人士（SOLO）。作者認為這樣的單身社會，與日本江戶時代十分相似，無須為此而悲觀。

從全民結婚到未婚社會 日本是全球首屈一指的超高齡國家。根據2019年9月的統計，日本總人口中65歲以上高齡者占比28.4%，創日本新高，也是世界第一。與此同時，日本還率世界之先，正走向「超級單身國家」。根據日本國立社會保障和人口問題研究所2019年對未來人口所做的預測，到2040年，日本單身人口（包括未婚、離異和喪偶者）將占到總人口的近一半，獨居家庭將達到全國家庭總數的39%以上，與之相對，由「夫妻與兒女」組成的家庭將銳減至23%。 日本社會單身化的趨勢，是從上世紀90年代以後「50歲未婚率」的猛增開始的。所謂「50歲未婚率」以前又被稱為「終生未婚率」，表示50歲還沒結婚的人今後也不太可能結婚了。 日本從1920年開始進行國情調查後的70年裡，男性和女性的50歲未婚率都不曾超過5%。也就是說，在上世紀90年代以前，日本基本上是人人結婚的「全民結婚」社會。但正如上圖所顯示，1990年以後日本的未婚率急劇上升，2015年的調查顯示，男性未婚率上升到23.4%，女性上升到14.1%。預計到2040年，每3個日本男性中有1人終身未娶，女性每5人中有1人終身未嫁。其最有力的證據是婚姻登記數量的銳減，1973年的110萬件婚姻登記，到2018年變成59萬件，幾乎減少了一半。 造成這種狀況的重要原因之一是所謂的「剩男」現象。日本未婚男女的數量相差達340萬人，很多男性即便想結婚也沒有對象。這種根本性的不均衡是當今日本必須面對的現狀。而且，這種「剩男」現象不是日本特有的問題，它正由已開發國家向全世界擴展。中國有3000多萬人淪為「剩男」。