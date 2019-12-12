單身大國日本：活下去的關鍵是與人溝通的能力

單身大國日本：活下去的關鍵是與人溝通的能力社會
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從全民結婚到未婚社會
日本是全球首屈一指的超高齡國家。根據2019年9月的統計，日本總人口中65歲以上高齡者占比28.4%，創日本新高，也是世界第一。與此同時，日本還率世界之先，正走向「超級單身國家」。根據日本國立社會保障和人口問題研究所2019年對未來人口所做的預測，到2040年，日本單身人口（包括未婚、離異和喪偶者）將占到總人口的近一半，獨居家庭將達到全國家庭總數的39%以上，與之相對，由「夫妻與兒女」組成的家庭將銳減至23%。
日本社會單身化的趨勢，是從上世紀90年代以後「50歲未婚率」的猛增開始的。所謂「50歲未婚率」以前又被稱為「終生未婚率」，表示50歲還沒結婚的人今後也不太可能結婚了。
日本從1920年開始進行國情調查後的70年裡，男性和女性的50歲未婚率都不曾超過5%。也就是說，在上世紀90年代以前，日本基本上是人人結婚的「全民結婚」社會。但正如上圖所顯示，1990年以後日本的未婚率急劇上升，2015年的調查顯示，男性未婚率上升到23.4%，女性上升到14.1%。預計到2040年，每3個日本男性中有1人終身未娶，女性每5人中有1人終身未嫁。其最有力的證據是婚姻登記數量的銳減，1973年的110萬件婚姻登記，到2018年變成59萬件，幾乎減少了一半。
造成這種狀況的重要原因之一是所謂的「剩男」現象。日本未婚男女的數量相差達340萬人，很多男性即便想結婚也沒有對象。這種根本性的不均衡是當今日本必須面對的現狀。而且，這種「剩男」現象不是日本特有的問題，它正由已開發國家向全世界擴展。中國有3000多萬人淪為「剩男」。
單身人士眾多，催生出江戶獨有的新文化
「如此嚴峻的未婚問題是日本歷史上前所未有的」——鼓吹這種危機感的人雖然很多，但實際上這種現象在日本歷史上並非第一次出現；而且，自古以來日本也並非一直是全民結婚的國家。全民結婚是1898年頒佈明治民法以後的事。在那以前，包括江戶時代，日本平民百姓根本談不上全民結婚，未婚可謂是屢見不鮮之事。在這方面，江戶時代與今天有著驚人的相似。
2015年的調查資料顯示，20－59歲的人中54%擁有配偶，而江戶時代末期的1865年，16－60歲的人擁有配偶的比例也同樣為54%（四谷傳馬町的資料）。在江戶時代，首都江戶吸引了日本各地農民、商人和工人來此創業，當時江戶的男女人口比例為2：1，可見「剩男」是相當多的，這也和現代日本的情況極為相像。
在現代日本，每3對夫婦中就有一對離異，這種離婚率居高不下的狀況，江戶時代也絲毫不落下風，而且還有統計顯示，當時的離婚率甚至比目前世界離婚率最高的俄羅斯還高，堪稱世界第一離婚大國。當時土佐藩據說還有過「離婚不能超過6次」的禁令，足見江戶時代的日本，離婚是何等普遍之事。
由於未婚和離異現象十分普遍，這樣就使得獨居男性眾多的江戶這座城市產生了一些獨特的文化。正是因為獨居男性大多自己不做飯，日本在17世紀就誕生了世界最早的餐飲業。以移動攤位的形式出售壽司、天婦羅、蕎麥麵等，猶如今天所說的速食業呈現一派興旺景象。居酒屋也是在那個時期出現的。為了滿足口味挑剔的江戶男人們的需求，甚至還發放過《料理茶屋番付表》，相當於今天的美食口碑排行榜或米其林指南。男人們足不出戶，也可從「棒手振」——也就是沿街挑擔叫賣的小販那裡買到食材或飯菜，用今天的話說，就是享受外賣送餐服務。而且，江戶的單身人士不好擁有物品，喜歡在需要的時候租借來使用，這種消費形式不正是時下流行的共享經濟（Sharing economy）嗎？！。
現代東京秋葉原盛行的偶像經濟模式和女僕咖啡廳被人津津樂道，其實它們的雛形最早也是出現在江戶時代。誕生於江戶時代的浮世繪（美女圖）和今天的偶像影集異曲同工，黃皮書則相當於現在的漫畫，江戶的單身男人雖然孤身終老，沒有子嗣延續，但他們卻留下了大量承傳至今並通用於世界的文化。
現代的日本，依然在向世界傳播著漫畫、動畫、Cosplay等「御宅文化」。虛擬偶像初音未來等，也橫空出世。在單身人士眾多的社會，必然會出現的是「替代家庭幸福感的消費文化」。在這方面，無論是300多年前的江戶還是現在的東京都是一樣的。
「全民結婚，不離不棄，夫婦攜手走過一生」這種事情，源自明治民法頒佈之後，充其量不過只有短短百年的歷史。不如說未婚多、離異也多的現代社會，才是原本的日本社會，當今的單身社會趨勢絕非前所未有，日本人其實早就經歷過了。
從「歸屬型社群」到「連接型社群」
今後的社會無論如何都要向個體化方向發展。正如社會學家齊格蒙•鮑曼（Zygmunt Bauman）(*1)所說，我們的社會將從穩定的固態社會變為流動性很強的液態社會。社區、公司、家庭將會瓦解，「社群成為集體中的一分子就好」這種安全感也將消失。據說很多年輕人即使身在集體當中，或者說儘管周圍有大群人在，他也會產生無法言喻的疏離感。與一個人獨處的物理狀態的孤獨相比，更加應該關注的是精神上的無依無靠導致的心理上的孤獨。安心和慰藉在你「所屬」的社群中已不再能找到。
在一半人口單身、4成人口獨居的社會中，最最需要的是每一個人掌握「獨自生存的能力」。當然，這絕不是和所有人斷絕來往，孤傲求生。恰恰相反，所謂「獨自生存的能力」指的是「與他人溝通的能力」。
說到與他人溝通，可能很容易認為是必須要「交朋友」，實際並非如此，而且也不是只要加入某一社群就好，不必為了獲得安心感而勉強自己加入社群其中。最重要的是你要意識到「即使不屬於任何社群，只要和誰能有一瞬的連接溝通也能獲得安心」。
從「歸屬型社群」到「連接型社群」，個人與社群的關係會逐漸發生改變。人們都希望與價值觀一致並且認可自己的人打交道。這當然很重要，但如果完全依賴這樣的人際關係，最終只會束縛自己。所以，更重要的是要盡可能創造機會，去和不同價值觀、不同思維方式、不同年齡的人連接溝通，在這個過程中發生碰撞，從而拓寬自己的世界。
這和美國社會學家馬克•格蘭諾維特（Mark Granovetter）(*2)所說的「弱連接的優勢」不謀而合。與自己的親朋好友這種溝通互動頻率高的「強連接」相比，那種被稱為「弱連接」的泛泛的人際關係，往往更能給我們帶來新鮮、有益的刺激，並在事業、人生上起到關鍵作用。
未來的社群，將不再是封閉的安全城堡，而將成為人們與外界交往的連接點。這就是所謂「連接型社群」的概念。社群的作用就像人類神經系統中的突觸。這些突觸，也就是連接點，將素昧平生的人們廣泛地連接在了一起。利用這一網路，我們還可以和整個世界連為一體。
通過這些連接點建立的人際關係，會激發出我們身上潛在的活力。這也就像是把我們從家庭、職場這種「受到束縛限制卻又十分安全的牢籠」中解放出來。人們將擺脫對家庭和職場的唯一依賴，扮演多重社會角色。不僅單身人士需要擁有這樣的視野，對已婚人士來說也是十分重要的。
個人與個人，以一個個散點連成線，這些線又交織成一塊巨大的布。這就是走向個人化的社會中「新型家庭」的重新建構。即便沒有血緣關係，不住在一個屋簷下，擁有相同價值觀及想法的人們總能在某處建立聯繫，共同構建互助型的社會。這就是我宣導的「擴展式家庭」的美好願景。
標題圖片：PIXTA