香港警察才是暴徒――電影《無間道》演員黃秋生專訪

香港電影明星黃秋生近日訪問日本，參與主演電影《淪落人》的宣傳活動。2018年在香港首映的這部電影，將在2020年2月於日本公開上映。所謂「淪落人」意味的是，在社會裡遭輕忽蔑視、落魄潦倒的人。電影描述一位傷殘的香港中年男子和菲律賓女傭之間，經過對立之後兩人意氣相合的動人故事，而黃秋生本身由於在雨傘運動期間，發言批評中國政府，遭到香港和中國電影圈的封殺。此次訪問，聽他對於香港的抗議活動、香港警察以及香港電影的看法。

過往的皇家警察已淪為暴警

榮獲多數電影獎的黃秋生，首先讓人想到的是，他在受到全世界影迷喜愛的名作《無間道》系列電影裡，扮演刑事警官的角色。電影中他飾演的警官扛起沈重的任務，承受著與幫派間的緊張關係、警察組織的內部對立以及同事的不幸殉職，為了實現正義，咬牙硬撐，忍辱負重直到最後一刻。他收放自如的精湛演技和由內而外散發的個人魅力，擄獲了眾多影迷的心。

黃秋生在《無間道》裡飾演的港警英姿，就是過去曾獲英國女王認證為「皇家警察」的時代產物。

2019年6月，香港政府欲修改逃犯條例，引起了民間的抗議行動，在香港市民之間，由於警察過度使用武力，造成市民反彈，而稱港警為「暴警」（暴力警察）。

對於「您認為香港警察是否已經改變」這樣的提問，黃秋生感嘆地回答：「唉，真的很可惜，皇家警察的名號已經被人吊銷了，我曾經擔任皇家警察的形象大使，所以有很多港警的相關紀念品（笑）。現在的港警就像流氓，不想稱作警察，比（曾佔領香港的）日本皇軍還惡劣。因為日軍未去打大學，但那些傢伙連大學都攻擊。」

當提及11月在香港中文大學和香港理工大學校園內抗議者和港警的攻防戰，黃秋生的語氣就益加尖銳。

「英國設有各國皇家警察皆可入會的俱樂部，即使1997年香港回歸後，香港警察仍是會員，但這次英國議會似乎有幾位議員說：『港警已經不配稱作皇家警察，和他們站在一起根本是一種侮辱』，而要求英國女王取消其會員資格。」

在電影《無間道 II》裡，有一幕非常具有象徵性，黃秋生飾演的刑警在香港回歸日的7月1日當天，取下制服上皇家警察的徽章，然後換上中華人民共和國香港特別行政區的警察徽章。這一幕顯示出，即使換了國家，刑警忠誠守護市民的決心，仍舊沒有改變。

但這樣的電影情節是否在現實中已化為泡影？如果答案是肯定的，那麼香港警察到底何時開始改變的呢？黃秋生指出，即使和5年前的2014年發生的雨傘運動時相比，也有很大的變化。

「雨傘運動的時候，警察的對應還沒有像現在這樣無恥又不理性。但現在的港警已經喪失了『發揮穩定社會的警察力量』的功能，看起來只是一味地破壞社會。在沒有發生任何事情的時候出來鬧事，挑釁民眾，以取締之名行使暴力。（如果稱抗議民眾是暴徒的話），這些傢伙才是真正的暴徒吧。」