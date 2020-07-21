「義愛公」：至今仍受臺人仰慕的日籍巡查

臺灣西部沿岸地區有尊神明叫「義愛公」，這尊神明原先是一位日籍警官。本文將介紹日治時代臺灣發生的一樁悲劇與奇蹟，帶讀者認識臺灣的「文化景觀」義愛公。

寺廟中祭祀的日籍警官 位於嘉義縣沿岸地區的東石鄉有座廟叫富安宮，此處附近雖有臺61線（西部濱海快速公路）通過，但交通依舊不便，少有旅客造訪，難免予人一種偏鄉的印象。 富安宮中祭祀著一位日籍巡查（巡查為日本警察官階名），廟的全名叫「東石副瀨富安宮」，通稱「富安宮」。這座廟是民間信仰的設施，前來參拜的民眾絡繹不絕。廟的歷史悠久，是座古廟，可追溯至1879年清領時期。 富安宮廟體頗大，現存建築竣工於2014年3月29日，堂內供奉著王爺神、媽祖等臺灣常見神祇；然而其中有座神祇姿態頗為獨特，就是被稱為「義愛公」的日本巡查，森川清治郎。 筆者首次造訪這座廟是在20多年以前，當時迷了路，東繞西找好不容易抵達寺廟，便有信徒上前搭話，告訴筆者很多故事，現在仍能清晰想起那些年長者是如何以熱情的語調，來傳頌他們從上個世代聽說的，關於森川巡查的為人。雖然這座廟幾乎沒有日本人會來造訪，廟裡仍備有以日文印刷的小冊子。



赴偏鄉就任的巡查 森川清治郎於1861年生於神奈川縣，本籍地為久良岐郡戶太町字戶部266番地（今橫濱市西區），推估於1897年（明治30年）來臺，並於同年5月4日成為巡查，6月3日赴臺南州，歷職打貓（今民雄）、大埔林（今大林）、新巷（今新港）後，於1900年（明治33年）8月來到東石鰲鼓派出所就任。 森川身高僅約155公分，身形矮小，卻留著一把濃厚的落腮鬍，看上去極具威嚴。據其獨生子森川真一所說，他「鬍子甚至長至胸口」，人們亦稱他為「鬍鬚大人」。另一方面，他為人誠實篤厚，頗受村民信賴，後文提到的李九也說：「他那樣貌簡直連鬼都要嚇跑，要是被他怒吼我大概會嚇到縮起來，但其實我從沒看過他發怒。」 當時的臺灣，統治體系的末端由警察負責，警察不只維持治安，也管理衛生、傳達各種命令、執行政策等，任務相當多元。除此之外也要忙農業指導、道路整修鋪設及勞務管理、各種調查、職業訓練、收容遊民等，可說任務繁忙。 副瀨村是半農半漁的小村莊，居民大半文盲，森川深感教育的重要性，便在廟裡蓋了類似私塾的書房，自己當教師教居民讀寫與算數。 同時，該地營養狀況惡劣，疾病易於蔓延，他認為必須教導人們衛生觀念，因此若有人生病，他便會找藥物與醫生來治療，有時甚至由他自己來進行診治。 臺灣西部沿岸地區鹽害劇烈，居民常說連鏟子鋤頭都會生鏽，這使人們生活相當辛苦；森川到任的那一年又剛好發生寒流與乾旱，情況更為惡劣。為了克服險峻環境，森川研究農法，自身也下田耕作，渾身沾滿泥土，與居民一同嘗試尋求解方。 關於森川的為人亦有不少傳聞流傳至今，比如有次同事邀請森川參加宴會，他回絕道：「村民如此貧窮，我又怎麼能獨享奢華？」又有次時值年尾，地主手持禮品造訪，森川便提議將禮品分發給貧窮的村民。諸如這類逸事，不勝枚舉。 如此，森川逐漸融入村落的生活。當時居民不懂日語，森川肯定也不會講臺灣話，但居民似乎仍感受到他的使命感以及為人處世的方式，對他十分景仰。

轉折與悲劇：苦悶巡查的末路 然而過了不久，事情便迎來了轉折。1902年（明治35年），臺灣特別會計法修訂，決定徵收漁業稅，連竹筏都要課稅，這個新政左右著居民的生死。 理所當然地，人們流淚前去懇求森川減輕課稅，森川受到人們請託，花了一個禮拜調查村民生活狀況後，便前往嘉義廳東石港支廳，將聚落現狀傳達給高層，要求高層減稅。 然而森川的陳情卻受到了曲解。本來收稅就是巡查任務的一環，森川此舉被認為是在批評總督府的政策，高層指責他煽動村民，對他處以訓誡處分。 這對森川而言想必是難以忍受的屈辱。同時對熟知村裡實際情況的森川而言，要將陳情結果告知居民，肯定也相當難受。據說此時，人們從森川的神色、聲音與表情感受到無可言喻的不祥預感，因此片刻不肯離開森川身邊。 其後，1902年（明治35年）4月7日，命運迎接結局。森川來到慶福宮這間寺廟，寺中空無一人，森川為證明自己的清白，扣下了村田步槍板機，享年42歲，屍首葬於廟旁墓地。

