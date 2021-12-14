我的臺灣研究人生：「你的書裡有不盡正確之處」──初次與李登輝單獨會面

若林正丈的「我的臺灣研究人生」

1991年7月，筆者第一次得到和李登輝直接對話的機會。此時能從他口中親耳聽到「我是走鋼索的人」是個收穫，印證了筆者對李登輝在民主化過程中的權力鬥爭處事的認識。然而在翌年的單獨會面的場合上，被指出了「你的書裡有不盡正確之處」，並有機會聽到他對當時內幕的看法。

長達1個半小時的李登輝單獨會面 李登輝在黨內政爭勝出，並讓同時期發生的「野百合運動」（學生絕食與民眾靜坐要求推進民主化的抗議運動）和平落幕，5月20日就職擔任為期6年的總統職位。其後召開「國是會議」，達成了幾項重要共識：①廢止「動員戡亂時期臨時條款」；②將當時仍為官派的臺灣省長。臺北市長和高雄市長改為民選；③總統民選（非由國民大會選出）。在長期的戒嚴令解除後，這打破了蔣經國總統晚年時，由國民黨菁英所形成的改革框架。李登輝在推進民主化的道路上，時而謹慎行事，時而大膽推進，而我與他的再次相會，則是在1992年7月實現。 大學進入暑假後，我便即刻前往臺灣，實現了與李登輝的單獨會面。當日的筆記上寫著「9:20-10:50」。在長達1個半小時的會面時間裡，幾乎是李登輝單方面的演說。或許可以說，這是因為那次會面裡言及之事，都是那2、3年間發生在臺灣政治上的重要事件。 我在亞洲展望研討會上與李登輝初次會面後，1991年底首度全面改選國民大會代表，隨後在1992年春天召開經過全面改選的新制國民大會，通過第二次憲法增修條文，確立了國是會議上的共識②與③。但對於共識③，雖然確定總統「民選」，但具體方式則是經過其後的憲法修正，直到當時李登輝任期結束的1996年才終於確定。 在落實前述共識的道路上，欲推動總統直選的李登輝一時曾遭逢挫折。為了二次修憲而召開的國民大會之前，在國民黨中央委員會的全體會議上，「總統直選」無法於黨內獲得共識。李登輝與我單獨會面時，也針對此點向我說明。

李登輝熟讀了筆者評論 我二度進入總統府，記得這次並非搭車直接抵達正面玄關，而是從側門接受隨身物品檢查後進入，應該是府方判斷這次會面並非總統公務之故。接受指引前往小會客室等待，李登輝隨即進入，打完招呼後，他開口第一句話便說：「你的書裡有未盡正確之處，因為你要來，所以重新讀了一遍。」 其後經過查閱，李登輝提到的那本「書」是1991年2月出版的『臺灣海峽的政治』（日文，田畑書店），當天談話裡提到的應該是「李登輝擁有的時間」這篇時事評論。該文原本刊載於1990年6月號的『世界』雜誌，是為了配合李登輝就任總統、展開新任期而撰寫的文章，當時尚未召開「國是會議」，李登輝所領導的「憲政改革」（如後詳述）也未見徵兆的時間點，我試著針對李登輝領導的民主化，分析其後將如何發展。 現在重新閱讀，可以發現其中談到「政治家李登輝雖然誕生於『威權主義式』的環境之中（獲獨裁者蔣經國的拔擢而成為政治菁英的一員），但為了否定該體制（亦即推動民主化），必須發揮其領導才能」（136頁），該文亦觸及在1991年初次會面時，獲得李登輝回答「自己是走鋼索的人」的提問（前回連載）所連結的認知。不過，對於1990年2月至3月間的國民黨內權力鬥爭與「野百合運動」，雖已言及卻未能針對來龍去脈與事件背景進行深入分析。對於召開「國是會議」的想法，也僅認為是應和「野百合運動」的要求。 李登輝想要說明「未盡正確」之處，是我在書中提及對於權力鬥爭的內幕與國是會議的認知。 李登輝當天首先提到的是，1990年3月的國民大會上，欲推舉林洋港和蔣緯國擔任正副總統候選人的一幕（「三月政爭」）。談話的重點在於，那一幕是由（時任）行政院長的李煥所策劃。李煥是國民黨內的重要人物（當時媒體立刻將這些重要人士稱為「非主流派」），曾在前述2月舉行的中央委員會全體會議上挑戰李登輝，對黨務擁有強大影響力。 李登輝說明，雖然是由某位政治警察出身的鄧姓國民大會代表，在國民代表大會上搖旗吶喊，推舉林洋港和蔣緯國擔任正副總統候選人，但在背後動員的卻是李煥。不過李登輝一派（稱為「主流派」）則已收集超過500名代表的連署支持。實際上，林洋港和蔣緯國對於擔任候選人一事並不積極，都是因為李煥的強力運作。最後林洋港受到國民黨內主要的本省人士（稱為「八大老」）說服，以放棄擔任候選人的方式，終結了「三月政爭」。但根據李登輝所言，林洋港本人原來便無競選之意，不過是一場鬧劇。