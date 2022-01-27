臺灣細道～「高雄市‧鳳山」探訪侯孝賢幼年記憶之旅──黃埔新村、三民路、光明街、曹公路

臺灣細道～「高雄市‧鳳山」探訪侯孝賢幼年記憶之旅──黃埔新村、三民路、光明街、曹公路觀光旅遊 歷史
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戰前為軍事基地，戰後成為「眷村」之城的鳳山
打開那扇紅色的鐵製門扉，最先出來迎接的是柴犬「皮蛋」。寬廣的院內四處立著遮陽傘，平房屋內牆上繪有詩句，這間處處可感受到手工式溫暖情懷的民宿「思念人之屋」，便是今晚的住宿地點。這裡是「黃埔新村」，是本來計畫在2013年拆除的老眷村，但在居民的努力之下，2016年獲登錄為高雄市歷史建築聚落，這塊區域便作為文化景觀保存了下來。
從清領時期到日治時代初期，高雄曾置有「鳳山縣」，縣下有兩座城，在清領時期以前就是軍隊駐紮地，因而特別發達，築有城郭，左營被稱為「舊城」，鳳山則是「新城」。其中，鳳山區域讓往來屏東與高雄的旅人能在此安心過夜，免遭盜賊搶劫之憂，因此逐漸也發展為商業大城。
然而，1895年馬關條約簽訂後，臺灣成為日本的領土，1908年連通北部基隆與南部高雄的臺灣縱貫鐵路開通，改變了鳳山的命運。以砂糖為主的貨物經鐵路送到打狗站（「打狗」經過日文裡的一音之轉，便成為了現在的高雄），由打狗港出發，以船運運入日本內地。這造成了經濟動線發生巨大轉變，港口成了繁榮的經濟重鎮，過往的城牆被拆除，左營與鳳山也遠離了商業中心。與此同時，這兩個區域漸漸回歸原本的定位，也就是軍事駐紮地，其中日本帝國陸軍士官學校與練兵場、軍事倉庫與官舍等都蓋在鳳山，遂使鳳山在日治時代中期以後，成為臺灣南部最大的陸軍基地。
1945年，日本戰敗撤離，位於高雄的軍事設施全被中華民國國民黨軍接收。現今的「黃埔新村」在日本時代曾是宿舍集中地，抗日戰爭時被譽為「軍神」、「東方隆美爾」的軍人孫立人又在此駐紮，遂使此地成為臺灣第一座眷村。孫立人後來因為功高震主，受到蔣介石父子疏遠而垮臺，在臺中被軟禁長達33年，雖在解嚴隔年解除軟禁，卻在2年後就過世了。
而現在，這些免於拆除之難的老舊日式平房，吸引民宿、咖啡館等相繼來此開店，高雄市文化局也進行大規模的道路工程。近年，以白色恐怖為題材的校園懸疑歷史驚悚電影《返校》也在此處取景。此外，臺灣文學代表作家之一，朱天文也是在黃埔新村出生。
倉本知明先生介紹的鳳山「新城」的魅力
清領時期，黃埔新村一帶曾名為「牛皮寮庄」，屏東縣美濃也有一處地名叫「牛皮寮」，兩者之間是否有關聯，不得而知。清領時期鳳山「新城」城門口，就離黃埔新村不遠。這天，住在高雄的倉本知明老師約好要為我導覽新城，因此便騎著摩托車到民宿來接我。
倉本老師出生於日本四國香川縣，本來是想成為媒體人，在京都立命館大學主修媒體與文化理論期間，碰巧讀到朱天心《古都》，透過臺灣文學對臺灣產生興趣，2010年來臺。他一邊在臺南成功大學學習中文，一邊取得立命館大學博士學位，博士論文主題便是1990年代的「眷村文學」。其後他便定居臺灣，現在在高雄文藻外語大學教日文，同時也是臺灣文學日譯譯者，2021年，他將近來頗受國際關注的臺灣作家吳明益的小說《睡眠的航線》翻成日文出版。
「日本人來高雄，往往只想到『哈瑪星』或高雄港，我希望大家也能多多認識這些地方。」
倉本老師手握機車龍頭，流暢地解說著，彷彿一條悠遊於高雄歷史長河中的大魚。而我就緊抓著這條大魚的頸部，跟著他游進鳳山層層疊疊的歷史脈絡之中。
走過連結屏東與鳳山的東福橋後，「東便門」就出現在眼前，這是新城區域唯一留有當時面貌的城門了。我在臺灣幾乎沒有騎過機車，眼前不斷從前方朝我推來的鳳山景致，看在我的眼中頗為新鮮與壯觀。騎著機車，比起走路更能感受到地形的凹凸起伏。
1804年築成的鳳山新城一帶，是在1684～1795年的百餘年內，由移民南臺灣的漢人加以開墾，因而發展起來的，主要街道呈L字型，稱為「下埤頭」街，其北側可通往當時臺灣的首府，也就是臺南府城，東側則連通現在的屏東市阿緱，定位類似日本過去的宿場町。
清領時期曾發生過激烈的武裝起義，左營「舊城」也遭受劇烈打擊，縣城公務機能遂在1788年（乾隆53年）正式轉移到下埤頭。當時的人從東門溪（今鳳山溪）引來護城河水，又以竹林當作城郭，將L字型的城鎮圍住，新城的歷史就此展開。進入東便門，最先映入眼簾的便是「打鐵街」，許是因為要鑄造鐵器，會發出許多噪音，又需要大量用水，才會聚集在河流旁邊。打鐵街上有不少店家早已停止營業，但也有些店家仍在營業，許多中年師傅正在打磨刀具，火花四濺。
根據1898年的老地圖（日治時代20000分之1臺灣堡圖，明治版），L字型的新城裡有許多鳥居記號，標示出廟宇的位置。龍山寺、雙慈殿、天公廟──鳳山的人們信仰篤厚，每間廟宇都氣氛莊嚴，也讓人感受到純手工的細緻之處。大概是每天看著大人們拜，自然而然就學會了，有一位年幼的少女也雙膝跪地，挺直背脊，正在對神明禱告。廟宇彼此之間以三民路和光明路相連，這兩條路在百年前的地圖上也找得到。
三民路上有許多販售木製家具的店家，光明路則多傳統婚喪喜慶店，從訂婚聘禮等新婚夫妻用品，乃至法事用具皆有販售，招牌上的「壽衣」、「老嫁妝」指的就是傳統入殮服裝。
侯孝賢導演在鳳山的青春時代，幾乎在打架與賭博中度過
說起鳳山，自然會想起一號人物，那就是臺灣代表性的電影導演侯孝賢。侯孝賢1947年生於中國廣東省，隔年舉家移居鳳山，在鳳山度過青年歲月。
去年，紀錄片電影《HHH：侯孝賢》數位修復版在日本上映，我接到工作要為電影小冊子寫文章，因而看了這部電影。這是法國知名導演奧利維耶‧阿薩亞斯（Olivier Assayas）於1997年拍攝的紀錄片，導演親自造訪臺灣，紀錄下侯孝賢的真實面貌。
片中，年方50歲的侯孝賢與阿薩亞斯一同來到鳳山，侯導帶阿薩亞斯參觀街道，並講述電影《童年往事》所取材的兒時回憶：曾經，在區公所處有一座大院子，侯孝賢等人常爬上樹梢偷吃芒果；戰後由大陸遷來此地的人們，大都相信數年內便可回到故鄉，因此採購家具都選擇便宜的竹材製品；侯孝賢的祖母常常一想起來，便開始打包行李，準備要回鄉，其實只是走到街角，就小學生的侯孝賢也就陪在奶奶身邊；青春時代幾乎在打架與賭博中度過的侯孝賢，兵役結束後立志成為電影導演，從此金盆洗手，而過往留在家鄉的夥伴，有人成為黑道保鑣，遭到射殺而死。
抓著倉本老師的肩膀，我們騎著機車，漫遊鳳山新城的街道。在伸手可及的距離內，這塊土地上積累出的空間與時間，隨著出現在眼前的人、店家與廟宇，突然現身，而又轉眼即逝。暖風拂面而來，我不禁心想，侯孝賢當年打群架時追趕敵方，又或者是躲避警察追捕時，感受到的或許也是同一陣風。
我們抵達一座廟，廟前有看來頗為眼熟的石獅子，正當我覺得這石獅子頗有日本風味，倉本老師告訴我，這是從鳳山神社遺址遷到此處的石獅，是日治時代的痕跡，而鳳山神社遺址就位於今日的鳳山醫院所在地。我之所以覺得眼熟，是因為阿薩亞斯的電影裡也拍到了這隻石獅。鳳邑城隍廟──城隍就類似閻羅王，守護著彼世的入口。
「你來了」。
廟宇匾額上，寫著這樣一句話。根據侯導所說，這裡是鳳山所有居民一生中最後造訪之處，在這裡，城隍大人會將其生前的善行與惡行，做一個總結算。廟內有一座大算盤，據說有人在半夜裡還聽過撥算盤的聲音。
城隍廟後方，是建於1814年的鳳儀書院，書院類似日本的「寺小屋」，是教育機關，後來在日治時期成了陸軍醫院與養蠶小屋。城隍廟與鳳儀書院周遭的複雜巷弄，是阿哈（侯孝賢小名，小時候祖母都這麼稱呼他）被警察追趕時，總會逃入的地方。
城隍廟西，有一座祭祀曹謹的「曹公廟」與其排水渠。曹謹是清朝官員，在1841年到職，任鳳山知縣，任期不過短短4年，卻著手進行許多工程業務，包括水利建設在內，因而頗受當地居民仰慕。日治時期第3任臺灣總督兒玉源太郎知道了他的豐功偉業，便讓人建祠供奉。廟裡還留有第5任臺灣總督佐久間左馬太書寫的匾額。廟前刻著「飲水思源」4字。
我爬上曹公廟旁的城郭砲臺遺跡。如今，曹公的水利工程遺產愈發完善，成為居民散步休憩之所，曾經圍繞新城的護城河則成為了暗溝，居民手種的植物與手繪圖畫妝點其間。
「啊哈──！」
少年侯孝賢，是否也曾登上此處，聽著自己呼喚自己呢？
圖片全由筆者攝影。
標題圖片：「你來了」