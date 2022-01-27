臺灣細道～「高雄市‧鳳山」探訪侯孝賢幼年記憶之旅──黃埔新村、三民路、光明街、曹公路

道可道，非常道──漫遊古道，發思古之幽情，遙想古今無數人生。本系列遊記記述一條條道路背後，臺灣錯綜複雜的歷史，此次筆者來到往昔高雄首屈一指的大城‧鳳山，由臺灣第一座眷村出發，懷想電影名導演侯孝賢在此度過的幼年時光與記憶。