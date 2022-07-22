石垣島的新與舊台灣文化：電動車，顯頌碑與土地公信仰

新冠疫情發生後，許多人因為工作的現實面難以返鄉。在日本工作超過14年的姚宣宏，人生頭一次相隔2年半左右沒有回台灣，每一天都在盼望著是否有任何方式能夠一解鄉愁。於是乎，造訪離台灣最近的離島，成為最好的方式了。

騎上思鄉的台灣Go Share

石垣島上的向日葵，與Go Share電動車 為了感受更多的類台灣風情，這次特地租了石垣島上，來自同鄉的電動共享機車「Go Share機車」。雖然不是最便宜的選擇，但恰好是來自台灣的品牌，也是該品牌唯一在日本的據點，所以就成為另一種，能順帶一解相思苦的移動方式。於是我在炎熱的島上，駕馭著來自台灣的電動車，於濕熱黏的空氣中奔馳，遙想和假裝自己就在台灣。雖然島上的充電站其實並不算多，但是穿梭在這些充電站的路途中，不論是無形跟有形的風景都成為治癒思鄉病的良藥，內心也覺得十分滿足。 於是我騎著電動車，決定要去造訪名藏水庫旁的顯頌碑，雖然途中下起傾盆大雨，卻一點也澆熄不了想要「尋根」的熱情，從海邊往山區騎了快半小時，才發現自己不知不覺，已經被一整片的綠山所圍繞。在不熟悉的山道中往返了數次，終於順利抵達水庫旁的顯頌碑。

名藏水庫旁的水牛雕像與顯頌碑 第一眼看到顯頌碑的時候，讓人印象最深刻的就是小水牛雕像，它可愛地矗立在顯頌碑旁，讓人忍不住多加打量。小小的水牛身軀，映照出後面大大的名藏水庫，讓人有種穿越時空，回到過去的幻想。當年的小水牛，應該也是辛勤地在異鄉努力工作著吧？此時，烏黑的雨雲中，突然透出一絲陽光，好似是小水牛在向我打招呼一般，正好與我的個人幻想互相輝映。 坐在水庫旁的涼亭躲雨，不禁遙想當年移民前輩們，究竟是帶著如何的心情來到此地，好一陣子過去突然一陣打雷聲，把我從時光隧道拉回來。「看來得在雨下得更大前離開了」我嘀咕了幾句，跟小水牛告別後，就騎上Gogoro，往石垣市區的方向奔馳前進。

在石垣島上騎上台灣電動車「Go Share」的筆者

與台灣「福德正神」相會

石垣島福德廟路邊指引牌 大雨依舊沒有停的跡象，於是我一邊調侃著自己，難道真的是傳說中「雨男」？ 一邊騎車，一邊哼著台灣名曲「雨夜花」的時候，一個在路邊的不起眼的紅色小招牌，突然映入眼簾，上面寫著「石垣島福德廟」。一時心想：「咦？福德廟？原來石垣島也有土地公嗎？」決定臨時追加行程，帶著好奇的心情，往箭頭的方向緩慢騎去。 騎過崎嶇不平的碎石頭路，發現深處有一棟小小的紅色建築，看起來是寺廟，我與它隔著一小段尚未完工的小徑，彼此相望。遠遠地看過去，寺廟裡看似有幾位長輩的身影，於是我滿心期待的，登「廟」拜訪。 「你好」。先用日語跟在廟裡的長輩們打聲招呼，「我來自台灣，看到這裡有台灣式的寺廟，覺得很好奇，所以就來順路來看看」我說道。 「哩喜待灣郎喔？ （你是台灣人嗎？）」突然間，對方用台語回覆，我點點頭以後，此時另一位男性長輩用日語大聲地說：「我嚇了一跳，第一次看到有人把GoShare騎到這裡來，現在雨很大，你快點進來躲雨吧！」 接下來的訪廟時光，「日語，中文，台語」三種語言此起彼落的充滿在這個小小的福德廟裡。一時間腦袋還轉不太過來，雖然自己想講台語，但是嘴巴一張開，講出來的都是日語，呈現一個「腦袋無政府」的混亂狀況，但是這一刻，用什麼語言交流其實都已經無所謂，與台灣都有著深刻連結的彼此，彷彿是用「心」在交流。 仔細打聽了以後才知道，原來這座石垣島福德廟，是由住在石垣島的台灣人二世，在疫情期間集資興建的。這座名為名藏的小鎮，正是當年台灣移民們多數落腳的村莊，而沿襲台灣崇敬土地公的祭拜習俗，其實一直悄悄存在於名藏十數年。